Скандал у Житомирі: педагоги вийшли на протест через нову директорку ліцею та зробили різку заяву

Протест педагогів під міською радою Житомира / © Суспільне

Реклама

У Житомирі спалахнув скандал у ліцеї №34. Педагогічний колектив звинувачує конкурсну комісію Житомирської міської ради в упередженості під час призначення нового керівника цього освітнього закладу.

Педагоги переконані, що конкурс відбувався не зовсім прозоро, а переможцем стала звичайна вчителька із іншого навчального закладу, яка немає досвіду керівника. Через це педагоги ліцею №34 навіть виходили із пікетом під Житомирську міську раду. Там, за їхніми словами, їм спочатку пообіцяли з’ясувати ситуацію, проте згодом офіційно опублікували результати конкурсної комісії, з якими вони категорично не погоджуються.

Педагогиня цього навчального закладу та заступниця голови профспілкового комітету Надія Смик розповіла ТСН.ua подробиці.

Реклама

Що відомо про скандал

Вчора, 18 серпня, стало відомо про те, що педагоги ліцею №34 м. Житомира вийшли на протест проти результатів конкурсу на посаду директора цього навчального закладу. Вони наголошують, що конкурс не передбачав чітких критеріїв оцінювання, а його переможниця не має жодного управлінського досвіду.

«У нас від жовтня 2024 року через смерть директора нашого навчального закладу обов’язки виконувала заступниця директора. Міською радою було оголошено конкурс на директора нашого ліцею. На цей конкурс подали заявки дві кандидатури. Виконувач обов’язків нашого навчального закладу та звичайний вчитель іншого навчального закладу», — розповіла вчителька англійської мови та заступниця голови профспілкового комітету ліцею №34 м. Житомира Надія Смик.

Педагогиня зазначила, що кандидатка-переможниця не має досвіду роботи на такій посаді, що їх насторожує, тоді як виконуюча обов’язків ліцею добре себе зарекомендувала, коли очолювала заклад освіти. А тому колектив ліцею сумнівається в об’єктивності конкурсної комісії.

«Цей вчитель не має досвіду роботи на адміністративних посадах, вона все життя пропрацювала вчителем», — каже педагогиня.

Реклама

За словами Надії Смик, під час конкурсу не було розроблено чітких критеріїв оцінювання потенційних кандидатів на пост директора ліцею.

«За проведенням конкурсу ми могли спостерігати онлайн — 14 та 15 серпня, колектив обурило те, що оцінювання кандидатів було не об’єктивне. Тобто ми не виступали ні за одного кандидата, ні за іншого. Хоча напередодні у нас відбулась зустріч з кандидатом на посаду директора і ми одразу зрозуміли, що людина некомпетентна навіть в елементарних питаннях. Ми чекали на результат, який отримали. Бо було дуже видно: людина була впевнена у своїй перемозі. Попередні бали були оголошені у п’ятницю і вони були необ’єктивними. Це видно на відеозаписі. Ми зрозуміли, що іншого кандидата просто завалили. Чому поставили одній кандидатці 8 балів, а іншій — 10, не зрозуміло. Не було розроблено чітких критеріїв оцінювання кандидатів на цю посаду. Таке враження, що бали виставлялись суто за симпатіями», — зазначає педагогиня.

Протест педагогічного колективу ліцею №34

Педагогиня додає, що їхній колектив навіть виходив на акцію протесту проти рішення конкурсної комісії.

«Коли колектив наш піднявся, то коли мали оголошувати результати цього конкурсу, ми прийшли до міської ради. Нас запросили у сесійну залу і ми мали розмову з деякими членами цієї комісії. Голова був відсутній. Коли я особисто поставила питання, а де ж голова — чіткої відповіді не було. Ми написали офіційного листа і зареєстрували його в міськраді. Як тільки ми залишили міську раду — комісія без голови зібралась і назвала переможцем конкурсу кандидатуру, яка наш колектив не влаштовує. Їй запропонували відмовитися від посади, бо колектив обурений і він не буде з нею працювати, вона відмовилась це робити», — каже Надія Смик.

Реклама

Також вона додає, що вчителі обурені ставленням до себе деякими членами комісії та обіцяє, що вони продовжать боротьбу: «Ми не зупиняємось, ми обурені тим, що нас, як освітян, принизили у сесійні залі, не врахували нашу думку. Наприклад, один із членів комісії, його діти навчались у нашому ліцеї. Він нас образив тим, що ми дали погані знання його двом дітям, що йому довелось наймати репетиторів. Але наш навчальний заклад входить у трійку найкращих навчальних закладів міста».

Позиція Житомирської міськради

ТСН.ua намагався почути позицію Житомирської міської ради, яка є організатором конкурсу, проте там нам порадили звернутись до департаменту освіти Житомирської міської ради. У департаменті ж зазначили, що не вони є організаторами конкурсу та варто звертатись до міськради або ж відправити їм інформаційний запит.

Ми надіслали запит з переліком питань, зокрема:

1. Яка позиція Житомирської міської ради щодо результатів засідання конкурсної комісії?

Реклама

2. Чи буде відповідна реакція на заяви педагогічного колективу ліцею №34, зокрема на те, що вони не згодні з результатами конкурсу?

3. Чи можливе повторне проведення конкурсу на посаду очільника ліцею на вимогу педагогічного колективу даного навчального закладу?

4. Педагогічний колектив повідомив нам, що під час засідання у міській раді їм пообіцяли з’ясувати, що відбувалось під час конкурсу, проте згодом там все ж оголосили ті результати, з якими вони не погоджуються. Що ви можете на це повідомити?

Станом на час виходу матеріалу, відповіді поки не отримали. Коли нам її надішлють — ми доповнимо публікацію.

Реклама

Натомість у коментарі місцевим ЗМІ ось, як пояснили цю ситуацію:

«Конкурс складається з двох етапів: перший — це теоретичний, який визначає знання законодавства. До нього зауважень немає. А є питання до другого етапу — презентації розвитку закладу. Тут у кожного члена конкурсної комісії є своя думка, яка залежить від того, які відповіді він почув. Від цих двох етапів і залежить загальний результат конкурсу», — розповіла заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради Світлана Ковтуненко.

Тим часом на сайті Житомирської міської ради уже оприлюднили результати засідання конкурсної комісії, в якому перемогла та кандидатка, з якою педагогічний колектив навідріз відмовляється працювати.

Нагадаємо, в українських школах залишилось рекордно мало учнів за останні 30 років.