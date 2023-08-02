Скандал в госпіталі Мукачева: військовий, якого Зеленський назвав “розбійником”, заявив про знущання в медзакладі

Емоційне відеозвернення українського захисника про нібито неналежні умови та знущання над пораненими в Мукачівському військовому госпіталі облетіло Мережу. Ярослав Годунок заявив, що його побратима Олександра Кухарчука з 32-ї окремої механізованої бригади, який на війні втратив руку, та інших хлопців поклали в коридорі, “забули” погодувати, вдягнути та взути. У результаті захисник оголосив голодування.

Мережа вибухнула обуренням після заяви військового. У коментарях до публікації Ярослава Годунка в Facebook українці написали понад тисячу коментарів. На інцидент відреагував Офіс Омбудсмана України та спеціалізована прокуратура. ТСН.ua розповідає усе, що відомо про ситуацію, та що кажуть у самому госпіталі.

Військовий звинуватив медиків у знущанні над пораненими

За словами Ярослава Годунка, у Мукачівському шпиталі немає постілі, а військові без кінцівок лежать у коридорах. Крім того, у декого з захисників нібито немає одягу та взуття, бо їхні речі згоріли на війні, а нові просто не видали. Погодувати поранених у шпиталі забули, стверджує Годунок.

“У Мукачево немає війни. Привезли хлопців, мало того, що без рук, мій товариш, побратим без руки, яку йому відрізали декілька днів назад. Возили два дні по госпіталях-лікарнях, де їх ніхто не брав, не покормив, не дали їсти, знущалися, я мовчу, які умови. У результаті закидують на Мукачево, де вони просто валяються там у коридорі в військовому шпиталі, де на них забили просто. Забули погодувати, одягнути, взути, бо одежі немає – вона згоріла отам на передку, коли ти воюєш. Ні телефонів, ні**я. І ви дозволили півдня пацанам там просто лежати, знущатися з них… Сьогодні мій побратим оголосив голодовку, Саша Кухарчук, тому що не йому одному болить. А таке ставлення там до всіх хлопців військових”, – сказав військовий на відео.

Він звернувся до ЗМІ, волонтерів та громадськості з проханням поширити його відеозвернення, щоб “покарати лікарів” за неналежне ставлення до поранених.

Ярослав Годунок / Скриншот із відео

Офіс Омбудсмана провів перевірку в госпіталі

Наступного дня після публікації відеозвернення в Офісі Омбудсмана України заявили, що провели перевірку в Мукачівському військовому госпіталі. Із соцмереж їм стало відомо, що військовий, який перебував у медзакладі оголосив голодування, як протест заради чемного ставлення до військових.

Моніторинг у госпіталі провів представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області Андрій Крючков. У ході перевірки він виявив незначні порушення.

Госпіталь у Мукачево / Фото: Офіс Омбудсмана України

Госпіталь у Мукачево / Фото: Офіс Омбудсмана України

“Загалом у Мукачівському госпіталі гідні умови перебування військових, а також була миттєва реакція районної влади щодо забезпечення госпіталю водою”, – йдеться на сайті Уповноваженого.

Серед проблем, які виявили в госпіталі: відсутність психолога та психіатричного огляду пацієнтів, недоступність у повному обсязі до другого поверху хірургічного та травматологічного відділення, потреба у облаштуванні зовнішнього ліфта та санвузлів. Окрім цього, у госпіталі не вистачає кнопок оперативного виклику медперсоналу, натомість він здійснюється за допомогою мобільного телефону в чергової медсестри. Апарат комп’ютерної томографії у госпіталі є, але він не введений в експлуатацію, тому пацієнтів постійного транспортують до інших медичних установ Закарпатської області.

Після спілкуванням з представником Уповноваженого військовослужбовець Олександр Кухарчук відмовився від голодування.

Госпіталь у Мукачево / Фото: Офіс Омбудсмана України

Госпіталь у Мукачево / Фото: Офіс Омбудсмана України

Спецпрокуратура також перевірить госпіталь

Після відеозвернення військового у Закарпатській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону також заявили, що перевірять Мукачівський госпіталь.

За фактом ймовірного недбалого ставлення до військової служби медиками там зареєстрували кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація – ч.4 ст.425 КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Зараз правоохоронці перевіряють інформацію викладену у відеозверненні військового. Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові.

Що кажуть у госпіталі

На сайті Мукачівського військового госпіталю та на його офіційній сторінці в Facebook скандал навколо медзакладу не коментували. Сайт ТСН.ua звернувся за коментарем до заступника головного лікаря (начмеда) медзакладу, однак спілкуватися він відмовився.

Хто такий Ярослав Годунок

Зазначимо, що Ярослав Годунок, який записав емоційне відеозвернення про Мукачівський госпіталь – колишній секретар Бориспільської міської ради, якого президент Володимир Зеленський чотири роки тому вигнав із засідання та назвав "розбійником".

"Вийди отсюда розбійник, плохо чуєш мене?" – сказав Зеленський Годунку. Цитата швидко стала мемом.

Зараз Годунок є бійцем одного з добровольчих формувань. Він взяв собі позивний "Розбійник". В Instagram Годунок називає себе "народним розбійником".

Нагадаємо, від 1 серпня в Україні змінюють порядок мобілізації. Строковики зможуть добровільно мобілізуватися до лав ЗСУ і більше не чекати закінчення строкової служби. Змінюється і система нарахування виплат військовим.

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