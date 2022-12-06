Скандал в "Хлібному" отримав продовження: що про інцидент кажуть у закладі

Гучна історія, яка сталась в київському кафе-пекарні "Хлібний" з чернігівською пенсіонеркою Євгенією Рохлею, отримала продовження.

Деталі - від кореспондентів ТСН.ua.

Як розповіла в коментарі ТСН.ua волонтерка Людмила Черкас, у неї з’явилась інформація, що пані Євгенія повернулась до себе додому, в Ічню Чернігівської області, а незабаром волонтери мають намір допомогти їй прибрати подвір’я та облаштувати побут в будинку.

"Є план допомоги для цієї жінки, ми сьогодні будемо його публікувати. Можно очікувати того, що до неї вже скоро завітають волонтери, які допоможуть по господарству, - розповіла нам Людмила. - Перед цим ми були в Ічні, біля будинку пані Євгенії. Ми поїхали туди для того, щоб самим розібратись в ситуації. Разом з представниками місцевої влади зайшли на подвір’я, побачили що будинок цілий, але стан в ньому – там все плачевно. На подвір’ї є домашні тварини, якими вона опікується, але вони в занедбаному стані. Така ситуація через те, що людині 85 років, вона не може з ними справлятись. Тварин підгодовують сусіди. На подвір’ї багато сміття. Також з’ясувалось, що у пенсіонерки є заборгованість за електроенергію".

За словами Людмили Черкас, план допомоги щодо Євгенії Рохлі буде налічувати мінімум три ключових пункти: в разі необхідності надання медичної та психологічної допомоги, облаштування побуту та надання волонтерської допомоги за місцем проживання.

"Щоб у цієї жінки не було необхідності їздити шукати допомоги в інших місцях. У неї не залишилось нікого з рідних. Чоловік та син померли. У неї залишились її тварини, яких вона не хоче віддавати. Категорично. Місцева влада пропонувала їй перебування в будинку пристарілих, але вона відмовилась", - уточнює Людмила Черкас.

Кафе повідомило про свою версію подій

Журналіст ТСН.ua побував в кафе-пекарні "Хлібний" на столичному Пасажі, звідки, за словами колишньої заступниці міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Анни Сєргєєвої, вигнали літню жінку.

"В жодному разі звідси її ніхто не виганяв. Вона попрохала чаю та поїсти. Офіціант пішов приготувати для неї, все це можно побачити на відео. В той момент, коли вона чекала, до неї і звернулась жінка. Як з’ясувалось згодом – це була заступниця міністра. До цього можемо додати, що час від часу до нас заходять люди, які прохають чаю та поїсти, ми не відмовляємо", - розповіла нам адміністраторка закладу Ольга.

Під час розмови Ольга додала, що після того, як історія набрала розголосу в мережі, на її особистий телефон почали приходити образливі повідомлення від колишніх відвідувачів закладу. Як з’ясувалось, автор одного з них навіть прокляв кафе, послугами якого користувався.

Скандал в "Хлібному": що відомо

Нагадаємо, в кафе-пекарні "Хлібний" на Хрещатику 85-річну бабусю, яка зайшла погрітися та попросила поїсти, офіціантка нібито виганяла на вулицю. Про це в соцмережі розповіла колишня заступниця міністра соцполітики з питань європейської інтеграції Анна Сергєєва, яка стала свідком інциденту. Анна Сергєєва повідомила, що офіціантка двічі попросила бабусю вийти з кафе нібито за розпорядженням адміністраторки.

Після цього ця історія отримала широкий розголос. Своєю чергою волонтерка Людмила Черкас приїхала до Ічні на Чернігівщині, де мешкає бабуся Женя. Згодом в соцмережі волонтерка показала світлини будинка, де мешкає жінка та поспілкувалася з її сусідами. Волонтерка повідомила, що будинок потребує ремонту, навколо нього немає паркану, а голодні кози тероризують все місто.

Читайте також: