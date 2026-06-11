Скандал в Ірпені: депутата звинуватили у зніманнях сідниць колег під час гімну — як він це пояснює

Депутат Ірпінської міської ради Валерій Степанюк / © із соцмереж

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Мережу збурило відео, як у міській раді Ірпеня один із депутатів під час виконання гімну України знімає сідниці жінок-депутаток на телефон.

Скандальне відео шириться Мережею і викликає цілу бурю емоцій в українців: від того, що це «неповага до гімну держави», до «от чим депутати під час сесій насправді займаються». А хтось просто каже, що депутат налаштовував телефон, і кадри зі сідницями потрапили на камеру випадково. Хтось навіть підмітив, що один депутат знімав сідниці колег, а ще один депутат фільмував, як той це робить.

З джерел у міськраді Ірпеня ТСН.ua довідався, що скандальне відео було знято під час сесії 28 травня.

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«Це трапилося 28 травня під час виконання державного гімну на сесії міськради. Людина з телефоном — це депутат Ірпінської міської ради Валерій Степанюк від партії „Свобода“, — розповіли джерела у міськраді.

Там додають, що депутат нічого не пояснював, а просто фотографував сідниці колег.

Дата публікації 15:14, 11.06.26 Кількість переглядів 31 Замість патріотизму — пікантні фото: на Київщині депутата упіймали за дивним заняттям на сесії

У поліції Київської області повідомили, що скарг чи заяв стосовно дій депутата до них не надходило.

Сам Валерій Степанюк запевняє, що поява цього відео у соціальних мережах — це елементи політичної боротьби.

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«Справа в тому, що я активно проштовхую ідею щодо відміни усіх незаконних рішень по виділенню землі під торговельні майданчики. А мої опоненти на чолі з Михайлиною Скорик, не маючи більш нічого розумного — придумали цю дурню і вигадали її. Розумієте, я за фахом журналіст. Після кожної сесії у міськраді, я роблю огляди і публікую їх у своєму телеграм-каналі. Оскільки у мене немає оператора, то я самостійно відзняв план під час сесії, який мені було потрібно. І десь там потрапило це, що мої опоненти роздули як „скандал“, — пояснює ТСН.ua Валерій Степанюк.

Депутат міськради додає, що його опонентам треба було відволікти увагу від того, що він казав під час погоджувальної ради та під час сесії.

«Мої опоненти йдуть на випередження, щоб відволікти увагу від того, що я заявляв під час сесії. Ніяких задниць я не знімав. Просто знімав панораму, а колеги стоять спиною. А нижче спини, що? Правильно, сідниці. Тому насправді нічого забороненого я не робив. А з цього роздули скандал», — запевняє Валерій Степанюк.

Раніше ми писали про те, що Мережею шириться відео, як депутат фотографував сідниці колег під час гімну.

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