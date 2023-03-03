"Дід ґвалтував мене 13-річну": ексучасниця київського хору звинуватила керівника у сексзлочинах

В соцмережі розгорається новий гучний скандал – колишня учасниця хору одного з районних Палаців дитячої та юнацької творчості Києва, 23-річна киянка, режисерка Ганна Хижняк публічно розповіла, що декілька років тому була неодноразово зґвалтована чоловіком, який на той час був керівником хору.

Менше ніж за добу на її допис в Facebook відреагували майже 2 тисячі українців, декілька сотень висловили слова підтримки та побажали довести справу до кінця.

В своєму дописі Ганна Хижняк розповіла про скоєння скоєння тяжкого злочину відносно неї.

"Завжди винен ґвалтівник. Але, на жаль, це правило не діє в хорі "Зірниця", де Заслужений вчитель України приставав, домагався і навіть ґвалтував неповнолітніх дівчат, - написала Хижняк. - І я стала однією з жертв. В хор я прийшла у 2012, коли мені було 12 років. Я переїхала з іншого міста, де у мене не було друзів, але було багато комплексів, якими "він" скористався. Перший рік все було безневинно: нове хобі, нові люди, перші концерти і подорож закордон. Але зимою 2013 року все змінилось. Після концерту я пішла занести костюм. З викладачів тоді був тільки "він". Це було після Нового Року. "Він" почав мене вітати зі святами, поцілував у щоку - раз, поцілував у іншу шоку - два, засмоктав у губи, тримаючи руки на моїх грудях - три. Шок. Нерозуміння. Ступор. Врятувало те, що в кабінет зайшла інша дівчинка".

Далі вона продовжила, розповідаючи інші подробиці: "Часто на заняттях педагоги брали собі для репетиції певні голоси (що було зручно, бу було аж 3 кабінети). Одна викладачка могла взяти перше сопрано, інша друге сопрано, але "він" намагався взяти альтів і саме других, де співала я. В хорі це є доволі найрідкісніший голос і зачасту я співала сама (а на концерті нас могло бути максимум 3-5 людини з цього голосу). Ідеальні обставини. І "він" брав мене, аби займатися зі мною "співом" в окремому кабінеті. Ці приставання були навіть в поїздках. В 2015 році після концерту у Скадовську ми їхали плацкартом додому, на який "він" купив білети і розпорядився місцями таким чином, що він був на нижній полиці і з правого боку якраз моє місце знизу. Вночі я прокидалася від того, що він лапає мене. Навкруги усі сплять. А навпроти нього на верхній полиці (де по 4 місця) спить його дружина, яка також є керівником цього хору. Страх. Страх закричати. Страх, що вона може не спить і буде кричати і звинувачувати мене, що це я його спокусила. І з цим страхом я ходила і мовчала 9 років. Я відчувала провину за те, що природа дала мені 6 розмір грудей, пропорційну фігуру і пухкі губи. Лапання, приставання, секс. З неповнолітньою мною".

І до цього авторка посту додала: "В 22 роки я вперше знайшла сили поділитися, що зі мною відбувалося. Про це дізнався мій чоловік, який підтримав мене. Як ви думаєте, як це сказати своєму чоловіку, що першим, хто у тебе був, це дід збоченець, якому за 70, який має дружину і двох синів? Дід, який водив тебе на окрему квартиру, аби ґв*лтувати тебе. Дід, який в сусідньому кабінеті, гне тобі голову, аби ти зробила йому м*нет, коли за стінкою його дружина займається співом з іншими дівчатами".

В коментарі для ТСН.ua авторка посту підтвердила ще раз оприлюднену інформацію.

"В пості я написала про те, в чому я впевнена", - твердо відповіла нам Ганна.

На наше запитання про те, де відбувалось згвалтування, Ганна відповіла так: "Було в закладі, який я поки не можу назвати. Було на окремій квартирі, куди він водив, я впевнена, не тільки мене. Відбувалось це все в Києві. Коли все це відбувалось вперше, мені було 13 років".

На питання про те, чому вона мовчала стільки років, Ганна відповіла наступне: "Був страх, що мене залишать винуватою, не дивлячись на те, що я дитина. Його там просто боготворять в прямому сенсі слова. Я дуже рада, що деякі дівчата зараз відгукнулись та можуть допомогти мені в цьому процесі, дійти до правоохоронних органів. На той момент я була одна, побоювалась".

За словами Ганни, вона зараз розшукує свідків та готує звернення до правоохоронців. Крім того, Ганна пояснила, чому опублікувала цей допис саме зараз.

"Коли я розповіла чоловіку та батькам, ми пішли з чоловіком в цей заклад. Його (кривдиника – Ред.) звільнили. Для мене це було морально важким. Проти мене були його фаворити, хористки. Морально я була не готова ні до чого. Мені був потрібний час попрацювати з психотерапевтом, з яким я спілкуюсь і зараз. Потім почалась війна, було не до того", - уточнила жінка.

На уточнююче питання про те, скільки було скоєно фактів згвалтувань відносно неї, Ганна відповіла так: "Декілька разів".

Резюмуючи, Ганна Хижняк додала, що в публічній площині не озвучує прізвища кривдника: "Я не можу називати прізвище, тому що зараз йде підготовка для звернення у правоохоронні органи і я не можу розголошувати прізвища та ім’я".

Заявив, що "треба поставити цю людину на місце"

З власних джерел ТСН.ua дізнався про кого йдеться та звернувся за коментарем до цього чоловіка. В нього ми запитали про те, чи відомо йому про звинувачення на його адресу, чи причетний він до згвалтування та що він може сказати з цього приводу.

"Я навіть не можу нічого сказати. В нашому Палаці, хорі такого не було. Я працював багато років. Не можу навіть сказати, яка мета цієї інформації. Думаю, у неї якась мета. Чи шантажувати мене? За все життя у мене не було ворогів. Цю дівчину я пам’ятаю, зараз вона сценарист та режисер. В мене ніколи не було з нею конфліктів. З моєї сторони треба щось робити, щоб поставити на місце цю людину. З іншої сторони – мені вже 81 рік", - відповів він нам.

Поліція почала перевірку

Своєю чергою, слідство поліції Києва вже почало перевірку оприлюдненої Ганною Хижняк інформації. Про це нам повідомила речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс. За попередніми даними правоохоронців, заяви про скоєння цього злочину ще не було.

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