Скандал в Межигір’ї: рятівник лебедів розповів, як його витісняли з лопатами

Відомий в Україні зооволонтер та засновник єдиного великого в Україні притулку для лебедів Сергій Григор’єв повідомив в соцмережі, що цей прихисток для птахів на території парка "Межигір’я", який працював 9 років, припинив своє існування.

"Нових лебедів на реабілітацію більше ніхто приймати не буде", — написав серед іншого Григор’єв. Його пост викликав скандал — на видворення волонтера бурхливо відреагували сотні зоозахисників та просто користувачів соцмереж, свою підтримку йому висловили публічні особи та деякі з парламентарів.

В коментарі для ТСН.ua Сергій Григор'єв охарактеризував ситуацію як "жлобство" зі сторони тих, хто вирішив прийняти таке рішення щодо притулку.

"Станом на зараз ситуація зупинилась. До цього мене витісняли звідти. Лебедів взяли на баланс, оскільки це державна установа. Всі тварини повинні бути на балансі. У прийомі іншим птахам почали відмовляти", — каже Григор'єв.

Сергія Григор'єва в соцмережах підтримали багато зоозахисників.

Та продовжує: "По факту робота притулку зупинилася, а мені, як волонтеру повідомили, що я незаконно перебуваю в державній установі. Підганяли, щоб я швидше вивозив речі з притулку. Інвентар, лопати та багато іншого я був вимушений залишати на городах у тих, хто дозволив тимчасово його розмістити там. Спочатку не хотів розголосу, потім написав пост. Багато людей мені висловили підтримку, після чого мені зателефонували з міністерства захисту довкілля. 27 лютого будуть розбиратись в ситуації. Я хочу пояснити, що цей конфлікт — не особистісний. Притулок для лебедів — це моє дітище, але якщо він буде працювати навіть без мене, то я буду щасливий. Головне, щоб притулок працював".

Чому сталась така ситуація

На це питання Сергій Григор'єв відповідає так: "Це жлобство сірих приземлених людей. Якщо зайти на сторінку міністерства, якому підпорядковується парк, то навіть там зазначено, що в Межигір’ї є притулок, яким опікується Сергій Григор’єв".

За статистикою Григор’єва, в притулку отримали прихисток більше 200 лебедів.

"А дрібних птахів я не рахував", — каже він.

Своє чергою, в Міністерстві захисту довкілля запевняють, що птахи залишаться під належною опікою.

"За ініціативи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України відбулася нарада з адміністрацією парку-пам’ятки "Межигір’я" щодо подальшої підтримки та догляду за тваринами, зокрема лебедями. Крім того, заступниця Міністра Вікторія Киреєва за дорученням міністра Світлани Гринчук обговорила з Сергієм Григор’євим, засновником притулку для лебедів, перспективи його розвитку та розширення", — повідомило відомство.

Та додало: "Об 11:00 Міндовкілля запрошує зоозахисників до "Межигір’я" для спільного напрацювання подальших кроків та вдосконалення догляду за тваринами у парку-пам’ятці. Міністерство наголошує: притулок повинен продовжити роботу, птахи й надалі отримуватимуть усю необхідну допомогу. Ситуація перебуває під особливим контролем".

Також в міністерстві уточнили: "Парк-пам’ятка повинен забезпечити належний догляд за всіма тваринами, зокрема лебедями, а також надаватиме реабілітаційну допомогу пораненим та ослабленим тваринам. Міндовкілля висловлює подяку всім небайдужим, зокрема Сергію Григор’єву, який роками дбає про мешканців парку".

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