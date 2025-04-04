Скандал в Україні: чому поранені добровольці та родичі загиблих не можуть отримати допомогу від держави

Родичі добровольців розповіли, чому не можуть отримати компенсацію від держави / © ТСН.ua

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Добровольці стали на захист Батьківщини, але держава не дає їм жодних соціальних гарантій. Навіть через три роки від початку повномасштабного залишаються бійці, які не можуть отримати статус «учасника бойових дій», попри те, що брали участь у боях. Це історія про добровольців підрозділу ОУН, які ще в квітні 2022 поїхали на Донеччину, а їхні документи, які би гарантували статус військовослужбовців — загублено. Серед цих захисників України — двоє загиблих і восьмеро поранених. Але всі значаться у списках, як цивільні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Родичі добровольців змушені збирати стоси документів

Юлія показує фото свого чоловіка-воїна — саме з нього змалювали мурал на одній з висоток Києва. Олексій на псевдо «Тінь» — доброволець підрозділу ОУН. Пішов на війну ще на початку повномасштабного. В квітні 2022 його телефонний дзвінок додому став останнім.

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Мурал у Києві / © ТСН

«Мій чоловік мав взагалі приїхати в Київ. Він мені телефонує, каже, я не приїду, мене відправляють на завдання», — каже дружина загиблого добровольця Юлія Мовчан.

Він загинув під час обстрілу у селі Велика Новосілка на Донеччині. Перед тим витягав з-під завалів мирних жителів — про його останні хвилини життя Юлі розказали побратими чоловіка. А вже після прощання вона дізналась, що серед загиблих він значиться як цивільний. Бо документів про те, що її Олексій військовослужбовець ні в кого не було.

Поранений доброволець теж не може отримати кошти на лікування

Жодного запису про те, що він військовослужбовець, який воював на Донеччині, немає і в Михайла. Він побратим Олексія і з ним був в тому бою і був поранений.

«Розірвалася граната, я ліг на землю спиною, щоб відповісти. Тільки підняв ногу, зразу куля влучила в коліно, і після того мене вже евакували побратими», — каже доброволець підрозділу ОУН Михайло Кравченко.

Їх було 60. Ціла рота ОУН яка приїхала на підмогу бійцям ТРО. Михайло — один з восьми поранених у тому бою добровольців. Відтоді лікується власним коштом. Та разом з дружиною загиблого побратима намагається довести, що вони там були як воїни.

«Я не вважав, що держава не може дати гарантій. Згідно з законом про національний спротив, всі, хто вступає на боротьбу за захист Батьківщини, повинні отримати всі соціальні гарантії», — каже Михайло Кравченко.

Жодних соціальних гарантій, жодних виплат герої нашого сюжету не мають. Хоча для оформлення статусу учасника бойових дій Юлія зібрала стос документів. Навіть довідку про загибель чоловіка на фронті має. Але й цього не достатньо. Бо у силах ТРО чомусь дотепер не можуть знайти в списках взагалі цілу роту ОУН.

Нині в Україні діє аж три документи, які мають надати соціальний захист і гарантії тим, хто в перші дні повномасштабного вторгнення брав у руки зброю і думав про те, як відбити навалу росіян, а не офіційно оформитись у військо. Наразі такі ситуації регулюються одним законом і двома постановами Кабміну. Та під дію жодного з цих документів історії наших героїв сюжету не підпадають і досі.

Бо поки рота ОУН їхала у Велику Новосілку у квітні 2022 року, їхні документи так і не прийняла жодна з військових частин. З чиєї вини — не ясно дотепер. Тому родина загиблого і поранені бійці отримують не статус УБД, а лише відписки від усіх органів влади.

«Як це мало бути оформлено, офіційно, коли вони їхали. Я спілкувалася з побратимами вони казали що вони були впевнені що в них всі документи оформлені. Звісно, це було якраз початок оформлення, тобто вони оформились нібито, вони все зробили для того, щоб їх прийняли військову частину», — каже дружина загиблого добровольця Юлія Мовчан.

Юлія Мовчан / © ТСН

Що кажуть у профільному міністерстві

У Міністерстві ветеранів кажуть, таких випадків недооформлення добровольців нині одиниці. Для того аби допомогти розв’язати цю плутанину з документами створили аж 5 міжвідомчих комісій аби легалізувати всіх і оформити статуси. Щоправда компенсацію за загиблого у розмірі 15 мільйонів від держави сім’я загиблого навряд отримає — кажуть у відомстві. Але знайшли механізм як її покрити.

«Розмір одноразової грошової допомоги в разі загибелі добровольця і загибелі військовослужбовця, адже вони утримують по різним законам. І на жаль, дійсно, в цьому є велика різниця, бо що стосується всіх військовослужбовців, це 15 мільйонів. Що стосується добровольців, порядку 2,2 мільйона гривень. Нашим міністерством було розроблено законопроєкт, який прирівнює розміри таких виплат і компенсує частину до розміру 15 мільйонів», — каже заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько.

Дата публікації 19:40, 04.04.25 Кількість переглядів 3 ТСН новини 19:00 4 квітня. Знову балістика по Кривому Рогу! Масована атака на Харків!

Що це означає для сім’ї загиблого і пораненого бійців? По черговому колу збирати документи, що підтверджують їхню участь в боях. Опитувати свідків і шукати командирів, які мають видати довідки правильного зразка. Як це зробити, коли минуло три роки інтенсивних боїв ані родичі, ані представники державних установ поки не знають. Не знає і Михайло, який наразі збирає гроші на чергову операцію.

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