Скандал: в Україні продавали чергу на пересадку органів, затримано ексзаступника МОЗ і 10 лікарів

Гучна справа на всю Україну! Через неї почалися проблеми із трансплантацією.

В Україні назрів скандал із трансплантацією. Слідство підозрює, що група медиків продавала чергу на пересадку органів. Вже вручені підозри 10 лікарям та ексзаступнику міністра охорони здоров’я.

Хто цей ексзаступник голови МОЗ і що про скандал дізналися журналісти – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Гучна справа про пересадку органів!

Правоохоронці викрили злочинну організацію, до якої входили ексзаступник міністра охорони здоров’я та ще 10 лікарів – їх підозрюють у порушенні закону про трансплантацію людських органів. Як повідомило LB.ua із посиланням на власні джерела, цим ексзаступником міністра виявився Михайло Загрійчук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандал! В Україні продавали чергу на пересадку органів?! Затримали ексзаступника МОЗ і 10 лікарів!

Що відомо про Загрійчука?

Загрійчук був заступником очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, а зараз він працює заввідділом трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в Інституті серця, очолюваному Борисом Тодуровим.

Хто ще отримав підозри?

Повідомляється, що спільниками ексзаступника міністра є 10 лікарів Державної Установи "Інститут серця МОЗ України", Комунального підприємства "Волинська обласна клінічна лікарня" та комунального некомерційного підприємства "Центральна міська клінічна лікарня" Києва.

Усім 11 медикам вже оголошено підозру. Їх підозрюють в організації схеми "незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників, з метою їх подальшої трансплантації".

Сам Загрійчук у коментарі "Суспільному" зауважив, що справді фігурує у зазначеній справі. Він підтвердив, що отримав підозру:

"Так, така історія була. Ніхто нікого не посадив".

Ексзаступник голови МОЗ Михайло Загрійчук / Фото: УНІАН

За якими статтями ведеться слідство?

Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження за статтями про:

порушення порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини,

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

За даними обізнаних зі справою джерел LB.ua, слідство підозрює, що група медиків продавала чергу на трансплантацію, і що в цьому були замішані трансплант-координатори, які отримували кошти за махінації з чергою. Все це робили нібито заради того, щоб саме Інститут серця отримував органи для пересадок:

"Якщо черга посувається, це точно не безкоштовно для того, заради кого її посували".

Трансплантація / Фото: МОЗ України

Втручання до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації

Тобто йдеться про втручання до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Робота цієї системи організована автоматично. За різними медичними критеріями вона підбирає донора та пацієнта, який може отримати донорський орган і автоматично визначає, кого донорський орган може врятувати. Підбір донора та реципієнта відбувається в різних лікарнях, аби запобігти маніпуляціям зі списком пацієнтів і донорів. На сайті Українського центру трансплант-координації про цю систему пишуть таке:

"Єдина державна інформаційна система трансплантації – це сучасна автоматизована інформаційна система, яка забезпечує здійснення об’єктивного і неупередженого розподілу анатомічних матеріалів людини і визначення пар "донор-реципієнт". Функціонал ЄДІСТ побудований таким чином, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій та мінімізувати людський чинник під час підбору пар "донор-реципієнт". Пошук пар здійснюється автоматично за чітко визначеними критеріями на основі сумісності за медичними показниками, екстреності випадку трансплантації, наближеності лікарень, де знаходяться донор та реципієнт, та за іншими показниками. Задля оптимізації роботи трансплант-координаторів та забезпечення максимально ефективного повного циклу трансплантації ЄДІСТ має 8 спеціальних реєстрів та охоплює відомості про донорів та пацієнтів, управління запитами, записами про проведені трансплантації тощо. Система містить окремий реєстр осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом, що дозволяє фахівцям відстежувати стан здоров’я таких пацієнтів та контролювати призначення спеціальних медичних препаратів – імуносупресантів. Доступ до ЄДІСТ має обмежене число працівників СДУ "Український центр трансплант-координації" та трансплант-координатори центрів, які мають частковий доступ до інформації".

Читайте провідні новини дня:

Деякі лікарні могли регулювати список донорів і пацієнтів у ручному режимі

Однак за інформацією джерел "Суспільного" у медичній спільноті, деякі лікарні, які беруть участь у пілотному проєкті з трансплантації органів, могли регулювати список донорів і пацієнтів у ручному режимі, оскільки мали доступ до роботи цієї системи.

Генеральний директор Українського центру трансплант-координації Дмитро Коваль у коментарі "Суспільному" пояснив, що працівники правоохоронних органів зверталися до центру трансплант-координації у квітні 2024 року. Він розповів, що несанкціонованого доступу до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації не було і правоохоронці це також знають. На запитання "Суспільного", чи могли змінювати дані в ЄДІСТ санкціоновано, Коваль відповів таким чином:

"Кожен користувач вносить певні зміни в ЄДІСТ, але претензії до роботи ЄДІСТ наразі немає".

В Інституті серця справу не коментують

Обидва співрозмовники LB.ua також повідомили, що слідчі довго вели цю справу, використовували технічні засоби для прослуховування. У приймальні Тодурова виданню відмовилися коментувати справу і порадили звертатися до правоохоронних органів.

Очільник Інституту серця Борис Тодуров / Фото: Borys Todurov \ Facebook

Трансплантція призупинена?!

Водночас через гучну справу почалися проблеми із трансплантацією. Медики з різних лікарень України анонімно повідомили "Суспільному", що у звʼязку із врученням підозр у цій справі, щонайменше два тижні деякі заклади не виконують трансплантацій від трупних донорів. Зокрема, це стосується комунального підприємства "Волинська обласна клінічна лікарня" та "Обласна клінічна лікарня імені Гербачевського" Житомирської обласної ради. Без змін виконуються лише пересадки від родинних донорів. Станом на момент запису випуску жодних офіційних коментарів від правоохоронців не було.

Читайте також: