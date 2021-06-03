Скандал в ужгородському університеті: майбутні медики посилали на іспит замість себе підставних осіб

Копи перевіряли іноземців, а натрапили на схему серед українських студентів.

Скандал в Ужгородському національному університеті. За даними поліції, у виші замість студентів-медиків іспити складали підставні люди.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Слідчі викрили схему масової фальсифікації - щонайменше 20 студентів насправді не складали екзамен. Вони заплатили гроші іншим людям, щоб ті вклеїли своє фото в їхній паспорт і замість них склали екзамен для медиків, а саме «КРОК». Це серія іспитів, які проводяться Центром тестування при Мінохорони здоров'я України і є обов’язковими для усіх майбутніх медиків.

Схему викрили під час звичайної перевірки по протидії нелегальній міграції. В університеті навчається чимало іноземців, тож копи вирішили перевірити, чи усе гаразд з їхніми документами, замість цього натрапили на фальсифікації у документах українських студентів.

Нині в поліції перевіряють, чи причетні до махінацій викладачі. "Під час здавання екзаменів один з викладачів помітив що у особи, яка прийшла здавати іспит, якась дивна фотографія на паспорті. Виявилося, що в 20 студентів, які прийшли здавати іспит на знання медиків були паспорти не їх, а інших осіб. Як встановлено поліцією, плата за те, щоб найняти іншого студента для здавання екзамену, на знання медиків, була 500 доларів", - розповідає заступник міністра МВС Антон Геращенко.

Новини України: в Ужгородському національному університеті викрили схему масової фальсифікації

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