Скандал в Ужгороді – Івана Белецького мобілізували / © ТСН

Реклама

Скандал із ТЦК СП в Ужгороді набирає обертів. Невідомі у балаклавах затримали колишнього поліцейського Івана Белецького, який раніше заявив про звільнення після передачі відеодоказів приниження ветерана війни працівниками Ужгородського ТЦК СП.

У Закарпатському ТЦК СП повідомили, що Белецький перебував у розшуку, оскільки не оновив дані після звільнення з поліції за порушення дисципліни. Крім того, експоліцейського, якому, за його словами, нещодавно видалили суглоб, відправили на ВЛК і визнали придатним. Він уже призначений до однієї з команд для подальшого проходження служби.

Усе, що відомо про ситуацію — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Хто такий Іван Белецький

Іван Белецький — ветеран російсько-української війни та колишній поліцейський з Ужгорода. Раніше працював у Національній поліції, але був звільнений за порушення службової дисципліни.

Іван Белецький / © Фото з відкритих джерел

Сам Белецький стверджує, що справжньою причиною стало те, що він передав відеозапис із інциденту, в якому ветерана війни принижували працівники Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП)

Побиття ветерана співробітниками ТЦК в Ужгороді: що відомо

Конфлікт трапився 25 червня 2025 року в Ужгороді. Тоді, за словами очевидців, працівники Ужгородського ТЦК вдарили по голові та принизили ветерана Олександра Усенка.

Чоловік воював, отримав травми і має другу групу інвалідності. Нині працює в організації «Ветеранський Хаб. Закарпаття» і представляє Закарпатську область у команді з адаптивних видів спорту «CS Gladiator».

Реклама

«Хаджаєв Дмитро та Ойшер Даніель. Вони його вдарили по голові. Принижували словами: „Де купив інвалідність?“. Це сказали тому, хто захищав країну, коли інші сиділи вдома. Поки ми на фронті, поранені побратими отримують удари не від ворога, а з тилу», — розповів на своїй сторінці в Фейсбук керівник організації «Карпатська Січ», військовий Тарас Деяк.

Працівники ТЦК СП, які принизили ветерана / Фото: Тарас Деяк

Він закликав двох працівників ТЦК публічно перепросити, а потім вирушити на фронт:

«Бо там не вистачає людей. А тут уже задихаємося від „героїв“ тилу».

Після інциденту Закарпатський обласний ТЦК та СП опублікував на своїй Фейсбук-сторінці відповідь з вибаченнями. Там заявили, що після виникнення конфлікту начальник Ужгородського РТЦК та СП особисто зустрівся з Олександром Усенком і представниками ветеранської спільноти та попросив вибачення за дії своїх підлеглих.

Реклама

Олександр Усенко

«Щодо військовослужбовців, дії яких стали причиною конфліктної ситуації, ініційовано службові заходи реагування відповідно до встановленого порядку», — повідомили в ТЦК.

Сам Олександр Усенко згодом теж прокоментував скандал. Він закликав представників ТЦК не вводити людей в оману. Усенко стверджує, що жоден з тих, хто був причетний до його приниження, не перепросив і не визнав своєї провини.

Допис Олександра Усенка

За що Белецького звільнили з поліції

Про інцидент також написав Белецький 23 серпня у себе в Фейсбук. Він пояснив, що допоміг досягти ветерану справедливості і посприяв передачі відеодоказу з місця події.

«Головною причиною звільнення була моя допомога інваліду війни у відомій події, в результаті якої 25.06.2025 року двоє військовослужбовців Ужгородського РТЦК та СП просили від нього публічне вибачення. Це дало змогу зруйнувати неправдиву версію військовослужбовців РТЦК, які були впевнені, що відео з місця події не буде і придумали, що це ветеран до них чіплявся», — написав поліцейський.

Реклама

Іван Белецький

Белецький стверджує, що керівництво поліції обурилося через його дії. За його словами, відносно нього та поліцейської, яка зберегла відео на місці події, почалося масштабне службове розслідування:

«Перевіряли кожен листок, який я тримав за рік в руках. Зібрали купу дрібних прогріхів, яких не реально було якісно уникнути ні фізично, ні матеріально. Вигадали, що я через бота поширив відео з місця події в ФБ, хоча я завжди все пишу від себе і мені для правди не потрібен бот. Того бота — „Ангелину Дмитриеву“ — було створено хитро наступного дня після події. І саме заступник начальника дивом одразу виявив у бота на сторінці відеозапис з місця події, який у нього був також».

Експоліцейський зазначив, що відео з інциденту не поширювалося публічно та було передане ветерану на його усне прохання. На записі не було ані персональних даних, ані ознак злочину, стверджує Білецький. Тож, на його думку, ветеран мав повне право його отримати.

«Але завдання стояло чітке — звільнити. Не знайшовши нічого кричущого, звільнили за те, що зібрали. Вийшло так, ніби ви когось на емоціях обматюкали, а вас за це розстріляли», — каже Белецький.

Реклама

Чоловік також стверджує, що його адвоката, який мав відстрочку, побили і мобілізували:

«Мій адвокат, який маючи відстрочку пішов знайомитись з матеріалами, був затриманий за „порушення обліку“. Йому скасували відстрочку, мобілізували і під час перебування в Ужгородському РТЦК та СП зламали ребро».

Допис Івана Белецького

Що кажуть у поліції

У пресслужбі Нацполіції Закарпаття «Суспільному» підтвердили, що Івана Белецького звільнили зі служби. Там пояснили, що дисциплінарна комісія ухвалила це рішення через низку порушень із його боку.

«Таке рішення було прийнято дисциплінарною комісією в результаті ряду вчинених ним порушень службової діяльності та чинних нормативних актів, якими керуються поліцейські, зокрема, це і передача службової інформації, у цьому випадку відео зі службових технічних пристроїв стороннім особам», — кажуть правоохоронці.

Реклама

Белецького схопили на вулиці і доставили до ТЦК

26 серпня — через три дні після того, як Белецький заявив про звільнення у Фейсбук, його посеред вулиці схопили невідомі в масках без будь-яких розпізнавальних знаків і посадили в авто. Про це заявила знайома експоліцейського Мирослава Копинець, яка стала очевидицею події.

Жінка розповіла «Суспільному», що випадково зустріла Івана Белецького на вулиці Сечені, 33. У цей момент, за її словами, з автомобіля вийшли вісім осіб: шестеро у масках і ще двоє — без масок, одягнені в чорні майки та джинси.

Допис Мирослави Копинець

Жінка стверджує, що коли вона намагалася зняти подію на телефон, у неї хотіли відібрати пристрій і били по руках. Копинець додала, що Белецького відвезли до ТЦК, і вона разом із його батьком чекала під будівлею, куди їх не пускали.

Допис Мирослави Копинець

Допис Мирослави Копинець

Дружина Белецького, Ірина Пацкан, підтвердила, що чоловіка доставили до ТЦК — він сам повідомив їй про це телефоном. За її словами, Белецький уже пройшов ВЛК і був визнаний придатним, хоча нещодавно переніс операцію з видалення суглоба.

Реклама

Водночас у поліції Закарпаття повідомили, що звернень про викрадення до них не надходило. А офіційно правоохоронці інцидент не коментували.

Що кажуть у ТЦК

На ситуацію, яка швидко набула розголосу, відреагували в Закарпатському ТЦК СП. Там заявили, що Іван Белецький перебував у розшуку і не оновив облікові дані.

«Він нещодавно був звільнений зі служби в Національній поліції України за порушення службової дисципліни і не виконав обов’язок, передбачений статтею 22 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, щодо своєчасного уточнення облікових даних», — йдеться у повідомленні ТЦК.

Чоловіка “бусифікували” невідомі в балаклавах

У зв’язку з цим його доставили до одного з районних ТЦК СП. Військово-лікарська комісія визнала його придатним до проходження військової служби.

Реклама

Він уже призначений до однієї з команд для подальшого проходження служби, повідомили у ТЦК.

Допис Закарпатського ТЦК

Реакція суспільства

Багато людей у Мережі обурені діями щодо Івана Білецького.

Керівник організації «Карпатська Січ», військовий Тарас Деяк заявив на своїй Фейсбук-сторінці, що Івана Белецького звільнили з поліції незаконно. За його словами, експоліцейський не мав прямого стосунку до відновлення справедливості в ситуації з приниженням ветерана.

«Єдине, чим я можу йому допомогти — дати відношення в наш підрозділ», — написав Деяк.

Реклама

Під коментарем Закарпатського ТЦК СП користувачі залишили понад сотню обурених коментарів.

Денис Бігунов вважає, що вся ця ситуація в Ужгороді зі звільненням і мобілізацією поліцейського замість його нагородження і заохочення виглядає як застосування сталінської формули: «немає людини — немає проблеми».

«Поліцейський здійснив мужній і поважний вчинок — вивів на чисту воду недобропорядну групу працівників ТЦК і забезпечив захист попраних прав громадянина. За таке нагороджувати треба, а не звільняти, аби працівники поліції були мотивовані служити і захищати права і свободи громадян, інтереси суспільства і держави», — написав чоловік.

Допис Дениса Бігунова

«Ганебна практика використання мобілізації як покарання», — написав Костянтин Лесик.

Реклама

Допис Костянтина Лесика

Які повноваження мають співробітники ТЦК СП

Нагадаємо, за чинними нормами законодавства повноваження ТЦК та СП в частині оповіщення громадян про виклик обмежуються виключно врученням повістки, яка має бути належним чином оформлена.

Під час вручення повістки здійснюється фото або відеофіксація представниками ТЦК та СП або поліцейським. Лише в такому разі повістка буде вважатися врученою належним чином.

Під час вручення повістки представники ТЦК та СП мають назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові та мати з собою службове посвідчення, і на вимогу громадянина надати його.

«Отже оповіщення громадянина, якщо воно реалізується безпосередньо представниками ТЦК та СП, наприклад, в громадських місцях, на блокпостах тощо, має відбуватися тільки у вигляді вручення повістки. На цьому повноваження представників ТЦК та СП закінчуються», — розповіла в коментарі ТСН.ua адвокатка Марина Бекало.

Реклама

Крім того, чинним законодавством не покладаються повноваження на посадових осіб ТЦК та СП здійснювати заходи фізичного впливу або психологічного примусу, силою затримувати громадян та доставляти до ТЦК та СП, утримувати в приміщенні, відбирати власні речі, документи, засоби зв’язку тощо.

«Такі насильницькі можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень, насильницьке зникнення, незаконне позбавлення волі або викрадення людини, які звісно матимуть кримінальні наслідки для посадових осіб ТЦК та СП», — розповіла Марина Бекало.

Лише поліцейські мають повноваження на здійснення адміністративного затримання і тільки у разі, якщо в електронних базах поліції є дані про розшук цієї особи.

Чи можна знімати працівників ТЦК на відео

Неправомірні дії представників ТЦК та СП не тільки можна, але й потрібно знімати, розповіла адвокатка.

Реклама

«Подавати заяву про злочин до правоохоронних органів та вимагати аби це відео долучили до матеріалів провадження в якості доказів», — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

З якими хворобами не мобілізують в Україні:

Інфекційні захворювання

Новоутворення

Хвороби крові і кровотворних органів

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин

Розлади психіки та поведінки

Хвороби нервової системи

Хвороби ока та придаткового апарату

Хвороби вуха

Хвороби системи кровообігу

Хвороби органів дихання

Хвороби органів травлення

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини

Хвороби сечостатевої системи

Вади розвитку, деформації та хромосомні порушення

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

Інші хворобливі прояви

Водночас непридатними до військової служби визнаються особи, яким встановлено певний діагноз. Детально про це ми розповідали в цьому матеріалі.