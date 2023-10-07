Скандал з цукерками: чи можна у школах влаштовувати вибіркове частування та збирати гроші з батьків

Освітній омбудсмен роз’яснив, чи можуть з батьків збирати гроші на телевізор в садочок і на солодкі подарунки.

Українці обговорюють у соціальних мережах конфліктні ситуації, які виникають у навчальних закладах зі зборами коштів на різні потреби. Доходить до того, що батьки, які не погоджуються на такі вимоги, піддаються тиску з боку вчителів та інших батьків, а також страждають від цього діти.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чи законні такі дії з боку працівників закладів освіти.

Телевізор та цукерки: на що скаржаться батьки

В одному з дитсадків Луцька вирішили встановити для дітей телевізор, а кошти (по 200 гривень) на його придбання чомусь мають здавати батьки. Причому батьки стверджують, що на встановленні телевізора наполягають працівники закладу і в батьківському комітеті. Нібито він дуже потрібен маленьким дітям. Люди цікавляться: чи законні такі дії та чи потрібно здавати кошти.

З батьків просять здавати гроші на солодощі та техніку / Фото: ТСН.ua

Ще одні батьки з Дніпропетровської області пишуть, що батьківський комітет вирішив зібрати кошти на солодкі подарунки дітям до Дня Захисника. Мати школяра відмовилася здавати кошти і попередила вчителя та батьківський комітет, що її дитина не їсть таких цукерок та попросила провести частування після уроків, коли сина не буде у школі. Але цукерки класний керівник роздала всім дітям, окрім її сина. Жінка цікавиться, чи вважається такий вчинок булінгом стосовно дитини?

Телевізори за кошти батьків

Сайт ТСН.ua поспілкувався на цю тему з Сергієм Горбачовим, освітнім омбудсменом України.

Він зазначає, що є велика різниця між проханням та вимогою здавати кошти на придбання телевізора для дитячого садка. Але й подібне прохання потрібно подавати тоді, коли вже більше немає інших варіантів.

"Якщо у закладі освіти з батьків просять чи навіть вимагають гроші, то вони мають поцікавитися, чи подавав заклад освіти запит до засновника на придбання цього телевізора для дитячого садочку, а також попросити показати обґрунтування такої покупки. У мене є певні сумніви, як можна використовувати телевізор для зовсім маленьких дітей, адже це може бути шкідливо для здоров’я. Існують певні правила, скільки часу можна дивитися телевізор дітям різного віку. Лікарі радять дітям одного-двох років не давати дивитися телевізор, а для дітей трьох-чотирьох років рекомендується максимум година. І цей час діти фактично вичерпують дивлячись телевізор вдома. Тому варто замислитися над доцільністю придбання телевізора саме у дошкільному закладі. Але якщо було вирішено, що це вкрай потрібно для виховного процесу, щоб показувати якісь навчальні роботи чи відео, то можна з цим погодитися. Проте подібну покупку має забезпечити засновник – управління освіти, а не батьки за власні кошти. Може бути так, що у засновника немає коштів або управління освіти вважає, що телевізор в садочку не потрібен. Тоді можуть попросити батьків допомоги у купівлі, але жодним чином це не може бути вимогою або примусом. І батьки не зобов’язані здавати кошти, лише за власним бажанням. Варто ці кошти перераховувати на спеціальний рахунок закладу освіти, якщо ж батьки одразу закупили телевізор, його необхідно офіційно передати закладу освіти через акт приймання-передачі матеріальних цінностей. Таким чином, уся передана техніка буде на обліку в закладі освіти, і це попередить махінації, зокрема її зникнення", - пояснює сайту ТСН.ua Сергій Горбачов.

Існують певні правила, скільки часу можна дивитися телевізор дітям різного віку / Фото: pixabay.com

До речі, допис про придбання телевізора у дитячий садок вже заблоковано або його видалила мама, яка описала скандальну ситуацію.

Дискримінація з солодощами

Щодо випадку з цукерками, то Сергій Горбачов пояснює, що подібні заходи вже давно неприйнятні у стінах закладів освіти. Тим більше зі збиранням коштів з батьків. Подібні вчинки є виразною дискримінацією учнів та приводом для булінгу щодо дитини та батьків, які не зголосилися здавати кошти.

"Я взагалі вважаю неприйнятними такі святкування. Батьки дітей, які хочуть пригостити дітей, можуть це зробити за межами школи. Зібравшись у кафе або деінде. До того ж, невідомо, що саме їли діти на цьому святі – що то були за цукерки, який термін їх придатності. Тому це ще й може бути шкідливо для здоров'я. Також діти можуть мати протипоказання щодо вживання солодощів. Як я зрозумів з допису, святкування відбувалося під час уроку, адже дитина не змогла піти зі школи, як просила мама, а це вже відволікання дітей від освітнього процесу. Крім того, ця ситуація - виразний булінг, бо усім дітям дали гостинець, а лише одній – ні. Тому освітянам потрібно раз і назавжди запам’ятати, що подібні свята можна влаштовувати лише за межами школи, якщо є хоч одна людина, яка на це не погодилася. До того ж, привітати зі святом можна по-різному: малюнком, віршем, піснею, організувавши тематичний квест, чи в інший спосіб. Діти не повинні залишатись осторонь від державних і народних свят. Але важлива форма вітання. Адже через збір коштів та солодкі подарунки навіть знецінюється сенс та важливість свята", - пояснює Сергій Горбачов.

Експерт зазначає, що діти можуть мати протипоказання щодо вживання солодощів / Фото: pixabay.com

Вчителя має "вилікувати" догана

Освітній омбудсмен додає, що у нас, на жаль, до цього часу переважає радянська модель, коли більшість має вказувати меншості, що та як потрібно робити.

"Так не має бути. А якщо це свято відбувалося ще й під час уроку, то вчителю взагалі потрібно оголошувати догану. Оскільки тут зірвали освітній процес та ще й образили дитину та її батьків. На цьому вже багато разів наголошувалося, але все повторюється знову. Тому, гадаю, що догана допоможе тверезо подивитися на ситуацію і зробити нарешті адекватні висновки", - підсумовує Сергій Горбачов.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що народжуваність в Україні може стати найнижчою у світі: чого чекати до 2030 року.

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