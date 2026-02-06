Скандал з ДНК-експертизою: чому рідним віддали "ховати" живого військового — у МВС пояснили

У МВС відреагували на скандал із похованням живого військового

З російського полону повернувся військовослужбовець Назарій Далецький, якого рідні «поховали» ще у травні 2023 року. Родичам військового повідомили, що ДНК-експертиза підтвердила, що це його останки, проте інформація виявилась помилкою.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Марічки Кужик.

«З Дніпра зателефонували тітці, слідча, що ваш син загинув, у нас співпадають ДНК 99.9%. Я казала: „Він мав бути в полоні, а ви кажете, що він загинув“. Вона сказала: „Всяке буває, а може їх кудись перевозили, тіло є в моргу вже пів року“», — розповіла двоюрідна сестра військового Роксолана Макогін.

Мати захисника, попри сумніви, погодилась поховати останки. Проте згодом побратим Назарія Далецького повідомив рідним, що чоловік у полоні.

Через цей резонансний випадок до Харкова, де проводили експертизу, особисто поїхав заступник міністра МВС Леонід Тимченко.

«Ми розуміємо, яка це резонансна і неприпустима подія, адже таких помилок бути не може. Ретельно ми будемо вивчати цей випадок, піднімати всі експертизи, які відбирались у матері та решток для порівняння, що були передані на поховання», — каже Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ.

Тепер рідні Назара наполягають на ексгумації, аби невідомий герой зміг повернутися до своєї родини.

