Скандал з допінг-пробами: чи вдасться Україні відпрасуватися від гучних спортивних заплямовувань

Після гучних заяв ВАДА в Україні з посад усунули усе керівництво антидопінгового центру.
В епіцентрі скандалу з допінг пробами опинився Антидопінговий національний центр України. Усе нібито через маніпуляції з тестами. Всесвітнє антидопінгове агентство наполягає на тому що упродовж 9 років Національний центр повідомляв своїх спортсменів про прибуття допінг-офіцерів, які мали брати проби на допінг у між змагальний період.
Чи так це насправді - 28 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
"Для мене ця інформація стала шокувальною, тому що зараз ми в нашому парламентському комітеті розглядаємо нову редакцію законопроєкту про антидопінгову діяльність", - зізнався Борець греко-римського стилю та народний депутат Жан Беленюк, який приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.
Всесвітня антидопінгова агенція - ВАДА оприлюднила результати розслідування, яке почала ще у 2019-му. Експерти звинувачують Національний антидопінговий центр України та Федерацію легкої атлетики у порушенні міжнародних стандартів тестувань.
Операція "Геркулес" має переконливі докази, що Антидопінгова організація України проводила необґрунтоване завчасне повідомлення про збір зразків у спортсменів, які тестувалися від 2012. Крім того, періодично записувала зразки, зібрані "в межах змагань" як "позаконкурсні", зокрема й ті, що були 2021 року.
Після гучних заяв ВАДА в Україні з посад усунули усе керівництво антидопінгового центру України. У Парижі, відбулася позачергова конференція з антидопінгу. І там - заступник міністра молоді й спорту пообіцяв: Україна всіляко допомагатиме завершити розслідування. Хоча дивується: чому такі серйозні порушення Міжнародна організація не припинила раніше.
"Ми були трішки здивовані, але ж знову ж таки - від 2012 року були такі порушення. На нашу думку, ВАДА має прокоментувати розбіжності ці, що такий довгий час тривали такі порушення і вони не фіксувалися з боку ВАДА", - зазначає заступник міністра молоді та спорту України Андрій Чесноков.
У федерації легкої атлетики України, коментувати ситуацію - відмовилися до повного завершення розслідування. Не погодилися спілкуватися і самі спортсмени. Натомість, олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби, Жан Беленюк зізнається: сам пройшов усі кола антидопінгового пекла.
"Мене знаходили і в таких місцях, де і зв’язку немає, і інтернет слабкий. Я свого часу стояв безпосередньо на програмі. На зборах, без зборів, закордоном. І в кожний час, без всякого попередження допінг-офіцер може підійти до тебе щоб взяти необхідну допінг-пробу", - пригадує він.
У той же час, заступник міністра Андрій Чесноков наголошує, жодних персональних звинувачень ще не висунуто. Втручатися у допінг-аналізи Україна, запевняє - не могла, адже зразки досліджують закордоном. Що могло бути, припускає чиновник - так то маніпуляції із пробами, коли зразки брали у змагальний період - а видавали їх за - позазамгальні тести.
Чи вдасться Україні відпрасуватися від таких гучних спортивних заплямовувань і чи справді не постраждають наші спорстмени - стане відомо лише після остаточних результатів розслідування. Коли саме це може відбутися - наразі - жодних припущень. До прикладу, допінгове питання Росії - розслідували кілька років.
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