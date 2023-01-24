Митрополит ПЦУ Драбинко розповів, звідки у нього елітний будинок на Печерську, який він продав "Слузі народу" Халімону

Стали відомі нові подробиці гучного скандалу з купівлею будинку на Печерську в Києві. Нагадаємо, за даними "Української правди", під час війни народний депутат, заступник фракції "Слуга народу" Павло Халімон придбав будинок за 10 мільйонів 300 тисяч гривень, оформивши його на іншу особу.

Продавець, яким виявився митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Олександр Драбинко, в коментарі для ТСН.ua розповів подробиці історії цього будинку та угоди купівлі-продажу.

Він підтвердив інформацію ЗМІ про те, що продажем будинку займався його брат з рієлтором.

"Так воно і було. Я рік продавав будинок, а його ніхто не купував, оскільки та ціна, яку можно було взяти в 2013 році, була високою. Навколо відбулася забудова, і вже ті, хто приїжджав дивитися будинок, не готові були купувати за ціну в два рази нижчу. Знайшовся покупець, хоч хтось. Віддали за ту ціну, яку запропонували. У мене просто не було вибору. В 2013-му за будинок пропонували 4 мільйони доларів. Але тоді я думав, що я буду в Лаврі, це було поряд, і я не збирався його продавати. Але минуло 10 років, він обвітшав, тому що там ніхто не жив. За мірками покупців, він був застарілим. Він втратив свою цінність, оскільки навколо з’явилася забудова, він прийшов у житлову непригодність", – розповів нам Драбинко.

Скріншот із відео

На запитання про те, за яких обставин він, Драбинко, став власником елітного маєтку, він дав наступну відповідь: "Це спадщина, яка була передана мені покійним митрополитом Володимиром (митрополит Київський та всієї України – Ред.). Спадщина, за яку було сплачено свого часу всі податки і оформлено як купівлю-продаж".

До цього Драбинко додав: "Моя думка щодо резонансу: це моя власність. Кому хочу – продаю і за скільки хочу. Це моя особиста справа. Вважаю так: продаю чи корову, чи будинок – це немає ніякого значення. За скільки і кому. Не розумію, чому це набуло ажіотажу. Я ж не набувач, а продавець. Це моя власність".

Резюмуючи, Драбинко додав, що по всіх інших питань слід звертатись до Павла Халімона.

Своєю чергою, одразу після скандалу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі повідомив, що Павла Халімона буде звільнено з посади заступника.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок, – повідомив Арахамія. – Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції. Що стосується інших форм відповідальності, то ми закликаємо правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям. Якщо було порушено закон – значить, за це потрібно понести покарання".

Водночас Павло Халімон на пропозицію ТСН.ua прокоментувати скандал, в якому фігурує його ім’я, відповів досить стримано: "Я завжди за об’єктивність. Давайте дочекаємося висновків правоохоронців, і потім я надам коментар".

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