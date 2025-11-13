Скандал із генераторами і голодні діти у дитсадках Києва: як тепер готуватимуть під час відключень світла

Харчування у дитячих садочках під час відключень світла

У столичній мерії відреагували на публікацію ТСН.ua про проблеми в організації харчування в дитячих садках Києва під час тривалих відключень електроенергії і провели цілу виїзну нараду.

В закладах освіти столиці посилюють ресурсне забезпечення для безперебійної роботи під час тривалих відключень електро-, тепло-, газо- чи водопостачання.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський під час виїзної наради з головами РДА (районних державних адміністрацій), яку провели одразу після нашої публікації.

РДА і закладам освіти доручили доопрацювати відповідні індивідуальні алгоритми дій у таких випадках.

Нагодуй сусідів

За словами заступника голови КМДА, лише 96 закладів освіти столиці мають газові плити для приготування їжі в умовах відключення електроенергії.

«Дитсадки з газовими плитами або необхідним обладнанням можуть під час відключень готувати їжу не лише для себе, а й для сусідніх дитсадків, що розташовані поруч. Якщо гаряче харчування організувати неможливо, його замінюють продуктами, які не потребують приготування. Це гарантує, що діти завжди отримують їжу», — зазначив Мондриївський.

Також місто обіцяє покращити роботу з інформування батьків дітей про зміни в організації харчування та надавати персоналу чіткі інструкції щодо «альтернативного» меню. А також щодо дотримання санітарних норм і безпеки дітей.

«Кожного дня близько 200 тисяч дітей забезпечуються гарячим або альтернативним харчуванням у столиці», — підкреслив заступник голови КМДА.

Райони звітують про генератори

Окрім того, столичні райони повідомляють щодо забезпеченості дитячих садків генераторами.

«Дошкільні заклади освіти Шевченківського району забезпечені генераторами. Стан та функціонування генераторів знаходяться під постійним моніторингом управління освіти Шевченківської РДА», — повідомила ТСН.ua Ірина Муценко, в. о. начальника управління освіти Шевченківського району.

Утім, чи вистачає їхньої потужності для приготування їжі малюкам — не кажуть.

