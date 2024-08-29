Скандал з кобилою у Львові: чи можуть коні возити туристів - експерти розповіли

У Львові спалахнув гучний скандал через падіння кобили, яка возила туристів у прогулянковій кареті та нібито знепритомніла від спеки. Кажуть, що тварина перечепилася на бруківці і впала на проспекті Свободи.

Подію встигли зафіксувати очевидці та надати розголосу. Дійшло до того, що після цього випадку місцева вдала заборонила експлуатацію коней у центральній частині Львова.

ТСН.ua розбирався у незвичній історії та з’ясовував, що буде далі і чи доцільна така сувора заборона.

Деталі історії з падінням кобили

З кобилою, яку звати Луна, все добре. Після падіння, власниця послабила їй ремені і тварина продовжила возити карету. А от на її власницю посипався шквал критики у соціальних мережах.

Опоненти вказують, що коні працюють у центральній частині міста за будь-якої погоди, а в таку спеку, як зараз, тварині ніхто не давав навіть води попити.

Власниця кобили такі звинувачення відкидає – та доводить, що мала з собою воду, а всі її тварини доглянуті та забезпечені необхідним. У той вечір, за словами господарки, кобила мала працювати у центрі Львова три години.

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Щодо Луни, то це кобила торійської породи – упряжна порода коней для перевезення вантажів.

У центрі Львова впав кінь, який був запряжений у карету / Фото: скриншот з відео

Що кажуть у мерії Львова?

Суперечки у соціальних мережах тривають. До справи підключилися представники організації з порятунку тварин та довкілля UAnimals. Власне, після їх жорсткої заяви, міськрада Львова заборонила перебування та експлуатацію коней у центральній частині міста.

За словами мера Львова, при виконкомі створено робочу групу, до якої увійдуть експерти, які мають напрацювати правила та порядок поводження з кіньми на території Львівської громади.

"Це рішення має бути мудрим і справедливим. Не забуваймо, що в нашій ОТГ власниками коней також є фермери, які використовують їх для ведення сільського господарства. І це не те саме, що поїздки на каретах", – заявив Андрій Садовий, мер Львова.

Він додає, що важливо чути не лише експресивні реакції в соціальних мережах, але й коментарі ветеринарів.

Що кажуть експерти?

Наталія Попова, власниця кінного клубу "Магнат" та керівниця Міжнародного благодійного фонду порятунок диких тварин, каже, що повністю підтримує рішення львівської міськради про заборону експлуатації коней.

"Я повністю підтримую таку заборону. Потрібно розуміти, що кінь – це жива істота, а до нього люди, на жаль, часто відносяться, як до звичайного гужового транспорту. Тим більше у таку страшну спеку експлуатувати коней – це, як на мене, бездушно. Власник тварини має розуміти, що за такої погоди кобила працювати просто не може, а тим більше тягнути важкі карети з пасажирами", – розповідає ТСН.ua Наталія Попова.

Вона додає, що не дивлячись на аргументи, про те, що кобила доглянута та усім необхідним забезпечена, такі "каретні послуги" – це знущання над тваринами.

"Я б таку послугу, як катання туристів у запряжених кіньми каретах по місту, просто б заборонила. І не тільки у Львові, а й в Одесі та Києві та інших містах, де пропонують кататися на поні чи конях по місту. Найчастіше для людей, на жаль, це банальний заробіток, а на потреби тварин власники зрідка звертають увагу. Так не має бути", – зауважує Наталія Попова.

Вона додає, що відповідальних людей у нас, на жаль, не так багато.

"У таку спеку тваринам не місце у центрі мегаполісу. Інша справа – відвідування коней у конюшнях за містом, де можливе катання на конях на природі. Це – будь-ласка", – підсумовує Наталія Попова.

Кінь – це дуже ніжна тварина / Фото: Unsplash

Що кажуть ветеринари?

За словами Анатолія Левицького, ветеринарного лікаря, кандидата ветеринарних наук, коні бувають трьох видів: для розведення – кобили та жеребці, спортивні, на яких виступають спортсмени та робочі коні, які возять різноманітні вантажі.

"Те, що коні працюють і тягнуть карети з туристами – це абсолютно нормальна практика. А тим більше для коней торійської породи. Це здорові та сильні коні, вони можуть без жодних проблем возити карети з пасажирами. Але стан тварини залежить від його господаря: як коня годують-поять, як за ним доглядають, скільки цей кінь на протязі дня експлуатується. Тому тут треба розслідувати, як багато цей кінь працює. Якщо він возить карету від самого ранку до вечора, то це велика проблема. А якщо він працює 3-5 години на добу, то для торійця це зовсім не проблема", – розповідає ТСН.ua Анатолій Левицький.

Ветеринар підкреслює, що заборона на експлуатацію коней у Львові – це загалом не правильний підхід.

"Якщо вже стався такий інцидент, то варто провести всебічне розслідування дій господаря тварини: скільки на добу працюють ці коні, як за ними доглядають, який у них раціон харчування. І вже тоді робити відповідні висновки. Кінь – це дуже ніжна тварина. Він потребує дуже ретельного догляду, особливо у харчуванні", – зазначає кандидат ветеринарних наук.

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Експерт додає, що в усіх країнах світу є подібні туристичні послуги з каретами та кіньми. Вони їздять вулицями чи парками – це нормальна експлуатація коней.

"По-перше, кінь має рухатися, він не може стояти на місці, як вкопаний. Рух для коня – це життя. По-друге, кінь має працювати. Те, що коні експлуатуються як тяглова сила та возять карети, це не найбільше для них навантаження, по селах робочі коні виконують ще більші навантаження тягнучи плуга чи віз з вантажем. А коні, які залучені до спорту, несуть значно більше фізичне навантаження, ніж ті, які возять карету з туристами або підводу з картоплею. Якщо йти за такою логікою, то треба заборонити і кінний спорт?", – зауважує Анатолій Левицький.

Раніше ТСН.ua розповідав, що у Львові заборонили використовувати коней у каретному бізнесі.

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