Скандал з кондиціонерами для "Укренерго" і прогнози експертів: головне про відключення світла

ТСН.ua з'ясовував, чому кияни і одесити сидять так довго без світла, поки в деяких регіонах вимкнень взагалі немає, що зі скандальними кондиціонерами “Укренерго” та чи правда, що українцям варто готуватися до ще триваліших блекаутів.

Ситуація зі світлом в Україні залишається вкрай складною. Але і без скандалів не обійшлося. В "Укренерго" закликали киян не вмикати кондиціонери, а потім вирішили закупити системи кондиціонування для апарату управління компанії на сотні тисяч гривень. І це під час блекауту! Ця новина неабияк обурила українців, адже дехто сидить без світла по кільканадцять годин на добу.

Але це ще не всі нюанси! Чому кияни і одесити сидять так довго без світла, поки в деяких регіонах вимкнень взагалі немає, що зі скандальними кондиціонерами “Укренерго” та чи правда, що українцям варто готуватися до ще триваліших блекаутів – йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

5 червня, коли кілька регіонів сидять без світла, стає відомо, що "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю систем кондиціонування для апарату управління компанії на 630 тисяч грн. Відповідний тендер зʼявився в системі Prozorro.

Це викликало обурення у киян та й всіх українців, які змушені економити на електроенергії і не вмикати власні кондиціонери у літню спеку.

Нагадаємо, що ще 4 червня в "Укренерго" закликали киян не вмикати кондиціонери, адже вони значно перевантажують енергосистему і, простіше кажучи, зжирають надані столиці ліміти.

Ненажерливі кондиціонери

Кондиціонери в Києві споживають електроенергії більше ніж деякі великі міста? 5 червня керівник компанії Yasno Сергій Коваленко випустив ось цей пост і приголомшив усіх статистикою!

"От ви смієтесь, а кондиціонери у Києві дали 350 МВт в день. Це більше, ніж деякі обласні центри", – зазначив Коваленко.

У коментарях він потім уточнив, що йдеться не тільки про побутових споживачів, які на зло всім не можуть обійтися без кондиціонера, але й про бізнес. Зрозуміло, що влітку, наприклад, у продуктовому магазині без кондиціонерів та холодильників не обійтися. Тому в Yasno закликали українців допомогти енергетикам і не зловживати кондиціонерами хоча би вдома, або ж на роботі.

Зранку 6 червня стало відомо, що тендер на закупівлю кондиціонерів для "Укренерго" таки видалили з Prozorro.

"Опублікований на Prozorro тендер на заміну спліт-систем, яким 16 та 13 років, наші сервісні служби почали готувати на початку 2024 року, коли енергетична система повністю покривала потреби споживачів.

Мета цієї закупівлі була – забезпечити безперебійне охолодження технічних приміщень: акумуляторної кімнати та ліфтового машинного залу. Про це вказано в тендерній документації на Prozorro.

Ми все купуємо у суворій відповідності до закону та правил прозорості, тому підготовка процедур займає певний час. Оголошення цього тендеру, на жаль, збіглося з вимушеними обмеженнями енергопостачання внаслідок російських обстрілів.

Задля уникнення маніпуляцій, тендер буде скасований. Ми будемо ремонтувати наявні системи кондиціонування для того, щоб забезпечити роботу технічної інфраструктури компанії. Тендерна процедура відновиться тоді, коли будуть скасовані всі відключення.

Ми також переглянемо всі наші актуальні закупівлі охолоджуючих пристроїв. В наших офісах спекотно, як і в кожному іншому офісі в Україні", – зазначили в "Укренерго".

Чому у Києві так погано зі світлом?

Але ж чому у Києві такі проблеми зі світлом, хоча деяким регіонам навіть вдається обійтися без відключень? Експерти раніше пояснювали це відверто недосконалою методикою призначення лімітів для різних міст. Нарешті відповідь на цю кричущу несправедливість дали в Yasno.

"Так, у Києві відключають трохи більше, ніж по решті регіонів. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури. Тобто від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами. Маю надію, що ця ситуація трохи збалансується найближчим часом", – каже гендиректор Yasnо Сергій Коваленко.

Коли покращення?

5 червня в ефірі телеканалу Київ своє пояснення і прогнози щодо цього зробив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко. Каже, така ситуація може бути щонайменше до 24 червня, коли Кабмін винайде нову методику для визначення лімітів для Києва.

"Та методика, яка існує зараз, затверджена наказом Міненерго. Вона не враховує величезну критичну інфраструктуру, яка розташована в Києві і працює не лише на киян, а на всю країну. Але вона відбирає ліміти саме у киян і тому коли у Києві відключення відбуваються по 8-10 годин, то у регіонах по 2-3 години", – зазначив енергетичний експерт Омельченко.

Невтішний прогноз

Але є ще один невтішний прогноз. Ситуація з відключеннями погіршиться у липні. Проблем в енергетиці через літню спеку та постійні російські обстріли тільки більшатиме, заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. На його думку, вже в липні українці сидітимуть без світла в середньому по 10 годин.

"По заявах наших можновладців, очікувати зменшення часу відключень нам не варто. Не потрібно навіть на це мати надії, тому що наші можновладці кажуть, що ситуація більш ніж критична буде у липні. Тобто, якщо у нас зараз по 6-7 годин відключення, то вочевидь будемо очікувати відключення в липні по 10 годин. Це повʼязано з втратою генерації, при тому не просто втратою, а втратою додаткової. Якщо місяць тому Міненерго публікувало цифри у 8 гвт втраченої маневрової потужності, то остання заява представників ЄС говорить, що Україна вже втратила 9,8 гвт потужності після останнього обстрілу українських гідроелектростанцій", – каже Попенко.

Найскладніше буде на півдні

Найбільше ж проблем має бути саме на півдні, зокрема через те, що там найспекотніше, вважає президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков.

За його словами, в Одесі немає світла по 20 годин на добу. Ввечері 5 червня південна столиця майже повністю поринула в темряву. Особливо складно автомобілістам, які змушені пересуватися містом без дорожнього освітлення. Рятує хоча б те, що там працюють світлофори, але далеко не всюди.

До чого тут тарифи?

На цьому фоні багато кого з українців досі обурює підвищення тарифів на енергетику. Нагадаємо, що від 1 червня нова фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів складає 4,32 грн/кВт*год. Тариф діятиме до 30 квітня 2025 року. Однак підняття тарифу на електроенергію не створить умов, аби у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. На цьому 4 червня наголосив нардеп Сергій Нагорняк.

"Навіть підвищення тарифу на електроенергію не дозволить у 2024 році бути 24 години на добу зі світлом. Ситуація надскладна, а буде взимку ще складніша. За середнім сценарієм, за температури мінус 10 градусів ми можемо бути зі світлом 12-14 годин і умовно 10 годин на добу ми можемо бути без світла", – сказав депутат.

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СКАНДАЛ ЗІ СВІТЛОМ! Вимкніть кондиціонери! Українців розлютила новина про "Укренерго"