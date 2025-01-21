Скандал з масовим СЗЧ у 155-й бригаді: неочікуваний поворот у справі

Нещодавно Україну сколихнула новина про шалену кількість СЗЧ в 155-й окремій механізованій бригаді ЗСУ "Анна Київська". 20 січня затримали колишнього командира бригади і йому світить до 10 років позбавлення волі.

Нові деталі гучної справи дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Скандал зі 155-ю ОМБр

Цей скандал спалахнув в останній день 2024 року, однак нові деталі у цій справі продовжують випливати досі. Так, 20 січня стало відомо, що Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань затримали колишнього командира 155-ї ОМБР імені Анни Київської, за якого СЗЧ у бригаді набуло масового характеру. За даними журналіста Юрія Бутусова, йдеться про Дмитра Рюмшина. Впродовж 2024 року він не направив до органів досудового розслідування жодного повідомлення щодо підлеглих військовослужбовців, які вчинили кримінальні правопорушення.

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Через дії командира правоохоронці не могли розпочати правову процедуру пошуку та повернення військовослужбовців до військової частини та до батальйонів резерву або в деяких випадках забезпечити відбування ними покарання за вчинені злочини. Ба більше, деякі підлеглі періодично самовільно залишали місце служби, потім добровільно поверталися, після чого робили це повторно, відчуваючи повну безкарність за такі протиправні діяння.

Через дії екскомбрига ускладнилось виконання ЗСУ функцій оборони та виконання окремих бойових завдань через недостатню чисельність особового складу. Це також підірвало престиж і авторитет як військової частини, так і Сил оборони в цілому, знизило бойову готовність та боєздатність підрозділу та призвело до появи нових воєнних загроз національній безпеці України.

Правоохоронці затримали колишнього комбрига 155-ї ОМБр і тепер йому світить 10 років за ґратами.

Початок скандалу і реакція командування

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року воєнний блогер і журналіст Юрій Бутусов заявив, що частина бійців дезертирували ще у Франції, куди бригаду відправили на навчання, а в цілому кількість тих, хто пішов у СЗЧ зі 155-ї бригади, перевалює за півтори тисячі військових. Ситуація таки дійшла і до президента, і до головкома, адже формування 155-ї бригади – це великий проєкт України спільно з партнерами. "Анна Київська" мала стати взірцем в українській армії, проте щось пішло не так.

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що "приділив окрему увагу проблемним питанням, які необхідно вирішити" щодо 155-ї механізованої бригади. Щоправда, це і була єдина публічна реакція влади на цю ситуацію. Та згодом для "Інтеру" на питання відповів командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий.

8 січня Драпатий опублікував розлогий пост на своїй офіційній сторінці у Facebook, де висловився про скандал із бригадою. На думку командувача, виходити у публічну площину з інформацією про проблеми бригади було зарано. Він вважає, що спочатку мали встановити всі обставини. Водночас Драпатий розповів, які заходи наразі вживаються у комісії Сухопутних військ для стабілізації ситуації в 155-й бригаді.

Такий проєкт реалізовувався вперше

Командувач Сухопутних військ зауважив, що формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іноземною країною відбувалося вперше і в доволі стислі терміни – всього за кілька місяців. Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу. Проєкт такого масштабу для Командування Сухопутних військ став викликом, тож Драпатий визнав, що не всі служби спрацювали на відмінно, але зазначив, що французька сторона повністю виконала свої зобов'язання перед Україною. Він також подякував партнерам, які ризикнули і спільно реалізували цей проєкт.

Крім цього, Драпатий зазначив, що зараз завдання Збройних сил – довести, що цей проєкт є ефективним та виправити всі помилки, а також – не повторювати їх у майбутньому.

Хто припустився помилки?

У своєму пості Драпатий запевнив, що більшість системних недоліків, допущених Командуванням Сухопутних військ, Генеральним штабом ЗСУ та Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади наразі проаналізовані, їм надана оцінка, а по окремих питаннях вже реалізуються рішення. Водночас командувач зауважив, що ці проблеми будуть притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, якщо його одразу після формування застосовувати в бойових діях, вище командування має це усвідомлювати і враховувати. Однак і причини, чому так відбувається, теж всім зрозумілі.

Крім цього, Драпатий наголосив, що бригада перебуває на фронті менш як місяць, а це той період, коли проявляються всі недоліки у комплектуванні та підготовці особового складу. Він також подякував бійцям, які воюють, та оголосив про створення окремої пошти та гарячої лінії для бійців 155-ї бригади, мовляв, готовий вислухати кожного солдата.

Драпатий – про масове СЗЧ

Ситуацію із СЗЧ Драпатий називає непростою та вважає це головним викликом, з яким зіштовхнулася бригада – це низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми. Він назвав це, а також залучення підрозділів до бойових дій, причинами, які зумовлюють кількість СЗЧ у 155-й бригаді, й зазначив, що тому для посилення комбрига в підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів. За словами Драпатого, вже є певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частину.

2 січня в ДБР повідомили, що відкрили кримінальне провадження щодо ситуації в 155-й бригаді за статтями Кримінального кодексу України "перевищення військових повноважень" та "дезертирство". А надвечір 8 січня там зробили нову гучну заяву – затримано командира однієї з рот 155-ї ОМБр, який не лише сам пішов у СЗЧ, а й підбурив на це своїх бійців. Військовому оголосили про підозру. Вже 8 січня ввечері стало відомо, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.