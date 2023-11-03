Скандал з московською сектою “АллатРа”: хто з відомих українців потрапив на гачок Путіна

Вони роками працювали у нас під носом і розносили кремлівські наративи по усій Україні.

СБУ накрила секту “АллатРа”, але вона досі активно функціонує в мережі. А в діяльності проросійського об’єднання помітили слід багатьох українських добре відомих нам людей.

Подробиці розповіла в ексклюзивному сюжеті TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

СБУ ліквідувала секту Путіна

“Іх надо лупить, скоплєнія еті ну і гражданскіх” — так говорить черговий “пішак” Кремля, який розгорнув бурхливу діяльність в Україні, а сам втік подалі від обстрілів. Під виглядом “місіонерства” зрадники заохочували українців вступати у релігійну секту, людям вкладали в голови кремлівську ідею про створення “союзу слов’янських народів” й усе це робили під керівництвом Москви. А потім ці люди у добровільно-примусовому порядку далі поширювали російські наративи.

Таких “офісів” у російських пропагандистів на території України було зо два десятки, всі нейтралізувала СБУ.

“Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала міжнародну злочинну організацію “АллатРа”. У результаті багатоетапної спецоперації у Києві та інших регіонах України заблоковано підривну діяльність понад 20 осередків цього угруповання, які діяли на користь спецслужб РФ”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Де вирувала діяльність секти?

Російські прихильники активно працювали на Київщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Волині, Сумщині та на Харківщині. Усі офіси завалені комп’ютерною технікою, мобільними телефонами, через які велися розмови з ФСБ, літературою, документами і ще багато чим. І насправді ці секти активно працювали не лише по Україні, а й по всьому світу.

Проросійська секта створила власні “філії” на території РФ, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США. А вербували людей через соцмережі та YuoTube-канал. Вони проросли в Telegram та навіть у ТікТок, де і публікували пропагандистські “дописи” та відео, просуваючи прокремлівські наративи через ідеї так званого “благотворчого суспільства”. А ось як вони самі про себе пишуть.

Скриншот / YouTube

“Мы говорим правду, которую скрывают от людей. Мы — это независимые исследователи-волонтёры из 180 стран. Мы осуществляем междисциплинарные исследования, которые не под силу выполнить ни одному другому институту или организации в мире”, — йдеться у повідомленні.

Скриншот / YouTube

СБУ опублікувала деталі

На YouTube-каналі секти майже пів мільйона підписників. Тобто, це сотні тисяч людей, яким через інтернет до невпізнаваності промивають мізки. Ну й власне агітували, щоб російські окупанти масово бомбили цивільну інфраструктуру та вбивали мирне населення України. СБУ опублікувала одну з розмов лідера російського угруповання із учасником секти.

"Я бы начал еб*шить по Западной, чтобы они запищали"



СБУ нейтрал.злочин. псевдорелігійну організацію "АллатРа", учасники якої виправдову.збройну агресію рф та публічно просували кремл. пропаганду.



Зокрема, лідер секти підтримував ракетні удари рф по цивільній інфраст. України. pic.twitter.com/NHGLyZXF6f — inco-gnito (@IncognitoBD) November 2, 2023

Як сектанти вселяли в голови українців кремлівські наративи

В Службі безпеки України кажуть, нині зібрано беззаперечні докази проти лідера та активних учасників “АллатРа”. Але тепер до них ще треба добратися, бо звісно, що лідери угруповання “змилися” на Росію. Кордон перетнули незаконно ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку.

Після втечі вони керували справами в Україні дистанційно. Власне вони й зараз спокійно продовжують “вєщать” зі свого YouTube. На перший погляд — нічого такого, розмови про життя, Бога та екологію, але усі відео російською мовою, а у коментарях прославляють кожне сказане слово.

Якісь відео дійсно, на перший погляд, без політичного підґрунтя, але регулярно на каналі з’являються відео з заголовками накшталт: “Открытое обращение к Байдену, Си Цзиньпину и Путину”. Й на першій секунді відео канал виправдовується, мовляв, це відео публікують вимушено, бо насувається кліматична загроза для усього світу, а вже посередині відео, цей вчений закликає Байдена Путіна і Сі Цзіньпіна подати один одному руки і сісти за один стіл.

Скриншот / YouTube

Сповідують тут ще псевдонауку, теорію змови, говорять про інопланетян, а між іншим завуальовано вставляють 5 копійок про “єдині народи”. Сама “АллатРа” називає себе громадським рухом і зареєстрована як громадська організація. Втім, у медіа її ще до облави СБУ неодноразово трактували як секту, пов’язану з ідеологічним концептом “русского мира’.

А відповідно до ідеології “АллатРи” світ врятує Номо – слов’янський лідер зі спецслужб, якому допомагають мудреці із Шамбали. Є нюанс — його біографія до дрібниць збігається із життєписом Володимира Путіна.

“АллатРа” була заснована ще 2011 році у Києві як “громадський рух” Ігорем Даниловим та Галиною Яблучкіною, тобто, навіть до війни на Сході. Секта розросталася роками у селі за кілька кілометрів від Києва. За роки активної роботи в неї з'явилися тисячі прихильників у всьому світі.

Члени “АллатРи”, окрім свого онлайн телебачення, розміщували зовнішню рекламу, якою був обклеєний київський метрополітен, та надрукували цілу бібліотеку специфічної літератури. На сполох релігієзнавці били відразу, попереджали й СБУ, але фахівці зазначають, від правоохоронців “адекватної” реакції не було.

Релігієзнавець, професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Юрій Чорноморець прокоментував: “«АллатРа» використовує технології релігійного і не тільки впливу, і її завданням є підкорення особистості, чітке дотримання вказівок керівництва, якими б вони не були. Використовується також занурення людини в особливу мову, яка дуже відрізняється від тієї, яка використовується в суспільстві. Вони вибудовують світогляд за допомогою іншого мовного універсуму. Загалом, російські джерела цієї організації добре відомі українським спецслужбам та релігієзнавцям, але дивно, що у нас немає адекватної реакції на її діяльність”.

Де зародилась секта

Фахівець додає, якщо історично подивитися на розвиток саме “АллатРи”, то це один з яскраво виражених російських проєктів і власне вперше діяльність секти була помічена в Донецькій області, а вже звідти вона вже далі розрослася усією країною.

“Його цілі були такі: якщо не вийде охопити Україну світоглядом “русского міра”, через православні або світські установки, то давайте через щось інше, наприклад, неорелігійне, візьмемо та захопимо їх, підкоримо собі, а потім будемо використовувати. Тобто ця організація — це один з небезпечних каналів впливу і, звичайно, дуже добре, що у суспільстві зараз звертають на це увагу”, — зазначив Юрій Чорноморець.

В секті засвітилися відомі українці

Втім, подейкують, що в “АллатРі” засвітилися навіть відомі українські діячі, які обіймають одні з найвищих посад в Україні, а деякі навіть зараз служать в ЗСУ. Йдеться про співака Віталія Козловського — 9 років тому на YouTube-каналі “АллатРи” він давав інтерв’ю тамтешнім журналістам. Однак представники співака заперечують його причетність.

Скриншот / YouTube

Давала там інтерв’ю й нинішня віцепрем’єрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Там вона, як писали самі автори, поділилася своїм баченням благотворчого суспільства і того, які трансформації повинні відбутися в суспільстві і кожній людині, щоб ми всі могли жити щасливо.

Скриншот / YouTube

Однак важливо, що пані Верещук категорично заперечила своє відношення до секти, а новини про її участь називає “замовленням”.

Скриншот / Facebook

Інтерв’ю там давав і перший президент України Леонід Кравчук.

Скриншот / YouTube

Кого ще помітили в московському русі

Помічали там і колишнього голову СБУ Івана Баканова та його протеже з Криму Олега Кулініча, якого, до слова, судять за зраду батьківщини, а ще колишнього заступника керівника центру спеціальних операцій відділу “А” СБУ Михайла Кухаренка. Як ви розумієте, це не всі, кого так чи так пов'язують з організацією.

Інтерв'ю там давала і Надія Савченко, і мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Скриншот / YouTube

Скриншот / YouTube

Також серед цих людей міський голова Коростеня Володимир Москаленко, який до речі, не просто поклонявся АллатРі, а ще й прийняв “Глобальну партнерську угоду АллатРа” у статут міста, а після цього в центрі Коростеня поставив секті пам’ятник. Щоправда після шквалу обурення населення, його довелося демонтувати.

Засвітився в “АллатРі” і керівник управління Кіровоградської ОДА Віталій Останній. А тут взагалі цікавенька є інформація, Віталій Останній не просто учасник секти, а він ще й значиться її керівником у Кропивницькому. За коментарем до нього уже звернулися журналісти видання “Без купюр”, але той сказав, що дуже зайнятий і пообіцяв прокоментувати ситуацію згодом, але між слів підтвердив, що він є керівником осередку, але зазначив, мовляв лише формально, а фактично її в області очолює інша людина.

“Я офіційно вказую, що очолюю цю організацію щороку у своїй декларації. Бо за документами це так. Хоча реальна ситуація трішки інша. Але по реєстрах я там значусь керівником”, — зазначив він.

Журналісти кричали про це давно

А про причетність до цієї секти, зокрема Віталія Останнього та ще кількох відомих людей, журналісти трубили ще 2016 року й навіть раніше. Стверджувати, звісно, що всі вони були активними учасниками, підтримували чи сприяли діяльності секти ми не можемо. На це питання мають дати відповідь відповідні служби і ми дуже чекаємо їхньої реакції.

Чи випливуть нові імена відомих українців в діяльності проросійської групи, теж питання часу. А поки ж на підставі зібраних доказів керівництву та учасникам “АллатРа” вже готується повідомлення про підозру відразу за кількома статтями кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, а зловмисникам, кажуть в СБУ, загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

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