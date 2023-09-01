Скандал з очільником Мінкульту: Карандєєв відреагував на звинувачення у свій бік

Ростислав Карандєєв, який від 28 липня 2023 року виконує обов'язки міністра культури відреагував на журналістське розслідування, після якого з'ясувалося, що він нібито користується незадекларованим автомобілем та мав штрафи за порушення ПДР.

Виконувач обов'язків очільника Мінкульту Ростислав Карандєєв заявив, що йому нічого приховувати, і спростував закиди у свій бік.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

Так, Карандєєв повідомив, що Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку його декларації за 2020 рік.

"Я отримав зауваження, які були враховані у повторно поданій виправленій декларації", - зазначив в.о. міністра культури.

Крім того, Карандєєв розповів, що автомобіль Mazda CX5, яким він зараз користується, належить батькові його дружини.

"До 2022 року я кермував вказаним автомобілем вкрай рідко, тож це не потребувало декларування. Після початку повномасштабної війни, я користуюся автівкою тестя постійно, що, звісно, буде відображене в декларації, яку я обов’язково подам, щоб уникнути непорозумінь у цій темі", - сказав він.

Що стосується порушень ПДР і штрафів, Карандєєв розповів, що за останній рік має єдиний штраф за неправильне паркування.

"У 2015 році я був запідозрений у керуванні автомобілем у нетверезому стані. За рішенням суду - не кермував рік. Я в повній мірі поніс відповідальність за цей інцидент перед законом. Сподіваюсь, що моє роз’яснення зрозуміле. Радію, що критика стосується не моєї професійної діяльності, яка так само відкрита для оцінок та обговорень", - сказав виконувач обов'язків міністра.

Нагадаємо, під час журналістського розслідування "Слідство.Інфо", яке опирається на інформацію з Єдиного державного реєстру судових рішень та головного сервісного центру МВС, з'ясувалося, що Ростислав Карандєєв користується незадекларованим автомобілем та неодноразово порушував правила дорожнього руху. Зокрема, урядовця штрафували за водіння у нетверезому стані.

Читайте також: