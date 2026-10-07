Скандал з Південною Кореєю: у МЗС України розкрили правду щодо полонених і "вибачень"

Речник МЗС України Георгій Тихий / © Facebook-сторінка Георгія Тихого

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Передавання двох північнокорейських полонених Південній Кореї було виключно жестом доброї волі та дружнім кроком з боку України. Скандальна ситуація між Києвом і Сеулом виникла через різницю у трактуванні домовленостей про конфіденційність.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомила кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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«Україна зробила жест доброї волі і дружній крок по відношенню до Республіки Кореї, позитивно відреагувавши на запит корейських партнерів щодо передачі цих двох осіб. Що стосується подій, які відбулися після цього, ми вважаємо, що причиною обміну критичними публічними заявами стала різниця у трактуванні домовленостей щодо режимів конфіденційності», — пояснив речник МЗС.

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За словами Тихого, після початку публічного обміну критичними коментарями між сторонами продовжується непублічна дипломатична робота через закриті канали, спрямована на врегулювання ситуації.

Він наголосив, що додаткові публічні заяви наразі можуть ускладнити дипломатичне врегулювання.

«З моменту початку обміну критичними коментарями, які всі бачили, ще раз повторююся, триває непублічна дипломатична робота з закритими каналами для того, щоб ситуація була вичерпана. Ми вважаємо, що додаткові коментарі, які можуть завадити цьому дипломатичному регулюванню, не на часі. І наші, і з корейського боку теж, мабуть, вже достатньо коментарів», — висловився речник МЗС.

Він також прокоментував заяву міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хьона про те, що український колега Андрій Сибіга вибачився через розголошення інформації про передавання Сеулу двох полонених.

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«Тепер, що стосується вибачень, це пролунало від корейського міністра. Ми хотіли би, щоб дипломатичне листування залишалося конфіденційним, але якщо корейська сторона вже частково відкрила його зміст, то я можу теж розкрити частину деталей, уточнити їх і підкреслити, що міністр (Сибіга — ред.) в своїх повідомленнях до корейського колеги зазначав, що йому прикро, що ситуація зайшла у стадію обмін критичними коментарями. Я думаю, ви вже тут, в принципі, відчуваєте різницю між тим, що корейська сторона сказала і тим, що реально лунало. І це правда», — розповів Тихий.

За словами представника МЗС, йшлося саме про шкоду від переходу ситуації до публічного обміну критичними заявами, а не про вибачення у тому значенні, яке озвучила корейська сторона.

«Дійсно, прикро, що зайшла ситуація в такий етап, що йде обмін цими публічними коментарями, це нікому не потрібно. І все. Не більше, і не менше», — резюмував Тихий.

Дата публікації 15:52, 07.10.26 Кількість переглядів 32 Скандал з Південною Кореєю: в МЗС України зробили заяву про домовленості і прокоментували «вибачення»

Що відомо про скандал між Україною та Південною Кореєю

Між Україною та Південною Кореєю виник дипломатичний конфлікт довкола передавання двох північнокорейських військовополонених, які у січні 2025 року потрапили в український полон на Курщині та виявили бажання переїхати до Сеула. У липні президент України Володимир Зеленський і лідер Південної Кореї Лі Чже Мьон домовилися про передавання полонених через третю країну, і це відбулося на початку вересня.

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Проте 23 вересня під час виступу на Генасамблеї ООН Зеленський публічно оголосив про цей факт. Сеул звинуватив Київ у порушенні домовленості про конфіденційність, пояснюючи це загрозою безпеці полонених та їхніх родин у КНДР, і зажадав вибачень, викликавши українського дипломата до МЗС. Україна своєю чергою заперечує порушення будь-яких зобов’язань, наголошуючи, що суспільство має право знати про долю полонених, а деталі операції розкриті не були.

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