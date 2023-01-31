Скандал з перепусткою для дівчини: очільника патрульної поліції Львівської області звільняють

Після гучного скандалу з подарованою перепусткою очільника управління патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка буде звільнено з цієї посади.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомило високопоставлене джерело в МВС.

"Пилипенко буде переведений працювати на нижчу посаду до іншої області", - уточнив співрозмовник.

Нагадаємо, очільник патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко опинився у центрі скандалу через перепустку для проїзду головною площею міста.

"У Мережі було розповсюджено відео, на якому зображено начальника управління патрульної поліції. Попередньо, він презентував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові", — проінформували поліцейські.

Кохана поліцейського хвалилася подарунком у соцмережах, що викликало скандал.

Відомо, що дівчина копа Софія Софранюк працює помічницею депутата Львівської обласної ради від фракції "Європейська солідарність" Андрія Думи. Також вона обіймає посаду головного спеціаліста відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської обласної ради.

Очільниця ЛКП "Ратуша-сервіс" Ірина Тихоліз, яка видає такі перепустки, заявила, що документ цього зразка вважається недійсним від березня 2021 року, оскільки Львівська міська рада змінила дизайн перепусток.

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