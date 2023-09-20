Скандал з Польщею та ймовірна зустріч Зеленського з Лавровим: що відомо про засідання Генасамблеї ООН

Напередодні розпочався високий тиждень у Нью-Йорку, сьогодні він продовжиться спеціальним засіданням Ради Безпеки ООН, присвяченому повномасштабній російській війні. Заочна перепалка відбулася між найближчими сусідами - президентами України та Польщі. Зеленський звинуватив причетних до зернового ембарго у підігруванні Путіну, Дуда порівняв Україну з потопельником. Також до ядерного роззброєння Росії та єдності всіх цивілізованих держав закликав президент України.

Про це йдеться у сюжеті власкора ТСН у США Ольги Кошеленко.

Зеленський і Лавров можуть опинитися за одним столом в ООН: що каже президент України

Спеціальне засідання Ради безпеки ООН, присвячене війні в Україні, на найвищому рівні - лідерів розпочнеться о 17:00 годині за Києвом.

"І теоретично за одним столом там можуть зустрітися президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Росіі Сергій Лавров - він підміняє свого невиїзного керівника Володимира Путіна. Звичайно, якщо Лавров зважиться на цей досвід. Торік він під час аналогічного засідання, щоб не вислуховувати шквал критики від колег, тікав із зали і повертався лише на час своєї промови", - пояснює власкор ТСН Ольга Кошеленко.

Сам Володимир Зеленський присутність Лаврова в ООН вважає проблемою не своєю - організації.

"Для нас важливо, щоб усі наші слова і думки були почуті нашими партнерами, і якщо в ООН і досі, на жаль, є місце для російських терористів, це питання не до мене. Це питання до усіх членів ООН", - каже президент Зеленський.

Засідання ООН / Фото: Associated Press

Джо Байден про неприпустимість "поділу України"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, виступаючи із трибуни Генасамблеї, через півтора роки великої війни повторює очевидне - лише єдність може врятувати кожну окрему країну від агресії. Слова підсилює діями - він привіз пропозиції щодо розширення Радбезу ООН та додаткового фінансування Світового банку. Усе для того, аби привернути на свій бік країни, що досі підтримують Путіна.

"Росія вірить, що світ втомиться і дозволить розправитися з Україною без будь-яких наслідків. Але я запитую вас: якщо ми відмовимося від основних принципів Статуту ООН, щоб заспокоїти агресора, чи зможе будь-яка держава-учасниця бути впевненою, що вона захищена? Якщо ми дозволимо розділити Україну, чи буде гарантована незалежність будь-якої нації? Відповідь - ні. Ми повинні протистояти цій неприкритій агресії сьогодні, щоб стримувати інших потенційних агресорів завтра", - каже Джо Байден.

"Тіньові" угоди з Росією

Торік на засіданні Генасамблеї Зеленський дистанційно із Києва презентував свою формулу миру. Втім попри зусилля української дипломатії організувати загальний саміт, де вона була би затверджена, досі не вдалося.

"Мені відомо про спроби заключати тіньові угоди за лаштунками. Злу вірити не можна – запитайте Пригожина, чи можна покладатися на обіцянки Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито", - сказав Зеленський.

Скандал з Польщею

На полях Генасамблеї Зеленський проводить численні зустрічі - із лідерами ПАР, Кенії, Ізраїлю. А от із президентом сусідньої Польщі виникає заочна перепалка. Зеленський натякнув на країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, і тим самим ніби підіграли Путіну. Анджей Дуда у відповідь порівняв Україну з потопельником, який тягне на дно рятувальника. Лідер Польщі кілька разів підтверджував, що має намір переговорити із Зеленським у Нью-Йорку. Втім зустріч наразі не відбулася - офіційне пояснення, не співвпали графіки.

"Тривожно спостерігати, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі, розігрують солідарність у політичному театрі – і роблять трилер на зерні. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають відіграти сцену московському акторові", - сказав Зеленський.

"Україна піддається нападу Росії, вона, безсумнівно, перебуває в дуже складній ситуації. Вона хапається за все, що може. Чи потрібно нам діяти, щоб захистити себе від того, аби потопаючий завдав нам шкоди? Людина, яка тоне, надзвичайно небезпечна, тому що може затягнути на глибину... Вона може просто втопити рятівника", - заявив Дуда.

Анджей Дуда на ООН / Фото: Getty Images

Окрім цього обміну шпильками, виступ президента Польщі на Генеральний асамблеї був таки на користь України. У середу у Зеленського ще заплановані зустрічі із канцлером Німеччини, прем‘єр-міністром Албанії, президентом Чилі і одним із найвідвертіших друзів Путіна - президентом Бразилії. У четвер президент України відлітає до Вашингтона на переговори з американськими елітами.

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Раніше повідомлялося, що Україна подала до СОТ позов проти Польщі, Словаччини та Угорщини, аби ці країни скасували свої ембарго на імпорт українського зерна.

Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку запровадили національну заборону на імпорт сільськогосподарських товарів з України.

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