Скандал з Угорщиною та полоненими бійцями ЗСУ: все, що відомо про історію

РПЦ на початку червня заявила про передавання до Угорщини групи українських військовополонених. Відбулося це без жодного відома української сторони, і Будапешт довго не надавав Києву інформацію про експолонених. Історія триває досі.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про українських військовополонених в Угорщині.

8 червня Російська православна церква оголосила, що нібито за її посередництва Угорщині було передано групу українських військовополонених із Закарпаття. Процес відбувся "в межах міжцерковної співпраці на прохання угорської сторони".

За даними ЗМІ, йдеться про військових, які потрапили в російський полон поблизу Куп'янська на Харківщині, і всі з них мають угорські імена.

Ще перед заявою РПЦ у ЗМІ з’явилася інформація про можливе передавання українських полонених Угорщині.

"Передавання військовополонених жодним чином не узгоджене з Україною, а його доцільність пояснюється "закарпатським походженням" військових", – сказало виданню "РБК-Україна" його джерело.

Співрозмовник також інформував, що очільник РПЦ Кирило замислив таку акцію, щоб повернути втрачену легітимність своєї церкви, щодо якої діють міжнародні санкції. Окрім того, РФ хоче розіграти "угорську карту" та актуалізувати вигадані проблеми начебто "закарпатського сепаратизму".

Що знали про полонених у ГУР

Наступного дня після появи цієї інформації представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив про відсутність у розвідки офіційного підтвердження даних щодо військовополонених. Юсов сказав, що українське МЗС не отримало підтвердження ні від угорських колег, ні від тамтешнього віцепрем'єра у церковних справах Жолта Шем'єна, ні від угорського уряду.

Того ж дня Шем'єн несподівано в коментарі угорським ЗМІ сказав, що РПЦ передала Будапешту 11 українських військовополонених із Закарпаття, які начебто є угорцями за національністю. Віцепрем’єр сказав, що особисто координував цей процес, і зазначив: "Це мій людський і патріотичний обов'язок".

Віцепрем'єр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив передавання державі українських військовополонених / Фото: Getty Images

Однак уже навіть після заяви Шем’єна Угорщина не надала Україні жодної інформації про передавання полонених.

Також читайте У Путіна прокоментували недопуск ООН до лівобережжя Херсонщини

"Оскільки Україна – це цивілізована держава, то для нас головне – людина та життя. Сподіваємося, що внаслідок цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі", – сказав 11 червня Юсов, додавши, що Україна вестиме перемовини з усіма учасниками процесу та з'ясовуватиме деталі.

Заява МЗС України про полонених

Речник українського МЗС Олег Ніколенко заявляв, що держава дізналася про передавання військовополонених із публічних заяв віцепрем’єра Угорщини.

"Українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися з їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу", – інформував Ніколенко.

Джерела в українських спецслужбах попереджали, що Угорщина планує провести зі звільненими з полону українськими громадянами пресконференцію, на якій ті мали б критикувати Україну та дякувати РПЦ. Однак наразі такого заходу не відбулося.

В уряді Угорщини відхрестилися від передавання полонених

Видання "Радіо Свобода" з посиланням на свої джерела повідомило 15 червня, що звільнення військовополонених здійснювалося під одноосібним керівництвом Шем’єна.

"Про це не знали ні МЗС, ні канцелярія прем'єр-міністра, а в уряді існує серйозне обурення щодо цієї акції", – стверджували джерела видання.

Україна знайшла полонених і дізналася їхні імена

16 червня уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти Олег Котенко повідомив, що Україні вдалося встановити місце перебування 11 експолонених в Угорщині та дізнатися їхні прізвища. Також було з’ясовано маршрут переміщення звільнених із полону українців до Угорщини. Про це одразу поінформували їхніх родичів відповідні правоохоронні органи.

Після цього в МЗС України почали вимагати від Угорщини надати консулу доступ до звільнених із полону бійців, щоб той міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти про їхні права і надати термінову консульську допомогу. За словами Ніколенка, експолонені перебувають в Угорщині в повній ізоляції та не мають доступу до відкритих джерел інформації. З рідними їм дозволяють спілкуватися виключно у присутності третіх осіб.

В МЗС наголосили, що всі спроби українських дипломатів встановити прямий контакт із громадянами не мали успіху.

"Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності", – заявив Ніколенко.

Він додав, що такі дії Будапешта можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Як на ситуацію з полоненими відреагували в ЄС

19 червня прессекретар Єврокомісії із закордонних справ та безпекової політики Петер Стано заявив Угорщині про вимогу надати пояснення, як українські військовополонені опинилися в цій державі та на яких підставах їх там утримують.

Стано також наголосив, що Росія повинна дотримуватися зобов'язань з міжнародного гуманітарного права і забезпечити гуманне поводження з військовополоненими за будь-яких обставин відповідно до Женевських конвенцій, і не наражати їх життя на небезпеку.

В Угорщині заявили, що відпустили полонених

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив 19 червня, що колишні полонені українці "тепер є вільними особами, які можуть залишитися в Угорщині або покинути Угорщину в будь-який час за власним бажанням". Ковач зазначав, що угорський уряд більше не стежить за переміщеннями експолонених.

Речник уряду також уточнив, що військовополонені були звільнені в межах співпраці РПЦ та Угорської благодійної служби Мальтійського ордену. Більшість військових начебто мали угорське громадянство, а решта "отримали статус біженця в Угорщині".

Також читайте Історичний візит Блінкена до Китаю: про що домовились США та КНР

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто 20 червня заявив, що передавання полонених до його країни відбулося після "консультацій між церковними та релігійними організаціями, де угорська держава абсолютно не була залучена".

"На підставі цієї угоди ці люди були звільнені. І вони вільні люди, вони можуть вільно пересуватися Угорщиною, вони можуть робити, що хочуть. Якщо вони хочуть зв’язатися з українською владою, вони можуть це робити вільно, я можу вам це гарантувати", – запевнив угорський міністр.

Із полону в полон: чому Угорщина тримає українців

Читайте також: