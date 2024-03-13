Скандал з Uklon: комендантська година для бідних – таксі за шалені гроші працюють і вночі

Кому війна, а кому б побільше б заробити. Додаток Uklon не те, щоб не припиняє працювати під час комендантської години, а за тариф х5 довезе вас хоч на край світу у будь-який час доби. Словом, не спалося нам вночі, тож ми вирішили перевірити, чи дійсно чутки про роботу Uklon 24/7 під час війни відповідають дійсності та скільки коштують такі старання. Усі подробиці, в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

У комендантську за гроші вас довезуть скрізь

Ніч, комендантська година, Київ. Ви вдома, але раптом захотілося поїхати з правого на лівий берег чи навпаки? Не біда, Uklon доможе, щоправда, тисяч за 5 гривень. За таку суму заради вас переїдуть тоді й усі мости і блокпости.

Про те, що Uklon працює і вночі, попри комендантську годину, в мережі говорили, і вже не раз. Сподівання, що сервіс оговтається і врешті обмежить роботу застосунку вночі виявилися марними. Про те, що Uklon при цьому гне захмарні тарифи й дозволяє водіям їздити, попри комендантську годину, почав трубити телеграм-канал "Джокер". Люди масово кидали скріни, де видно, хто, куди і за скільки готовий їх довезти.

От, наприклад, трохи більше як за 4 тисячі вас з Києва завезуть у Вишневе, а щоб пішки не йти за бургером умовно, треба заплатити півтори тисячі. За менше – зась, ніхто не візьме замовлення. Але якщо ви думаєте, що це верх айсбергу, то ні. За тисячу баксів вас будуть готові навіть в інше місто завезти просто серед ночі, ну а ще це великий плюс для росіян, "на паляницю" посеред ночі перевіряти явно ніхто не буде, як це ж вкусити годуючу руку.

"41 000 гривень і Вас просто зараз відвезуть з Києва до Львова. Ну нормально, за 1000$ окупант сідає у таксі Uklon і дивиться, що військові везуть по всій трасі і куди", – йдеться в одному зі скрінів.

Скільки коштувала поїздка

Чесно кажучи, складається враження, що комендантська година для бідних. О першій ночі застосунок запропонував викликати таксі за 575 гривень, майже 10 хвилин пошуку – і жодного відгуку. Але як тільки я підвищую суму до максимально дозволеної, а це 2 261 гривня, миттєво знаходиться водій.

Усі подробиці нічних поїздок

Водій уточнив у мене, скільки людей буде їхати, для чого. Втім, поки варто уточнити ще дещо, на жаль, мені трапився водій – військовий. Його обличчя та усі особисті дані – будуть приховані.

І от в мене виникає питання не лише, чому військові користуються своїми посвідченнями та пропусками, а чому вони змушені це робити? Це вже питання і до влади, адже як сказав сам військовий – він таксує не від хорошого життя. Це він розповідав мені як пасажирці, адже, що ведеться зйомка, хлопець не помітив (спойлер: після цього він надав дозвіл на публікацію за умови, що його обличчя та ім'я залишаться прихованими, що ми і зробили).

Чим небезпечні такі поїздки для українців?

Мені шкода, що подекуди наші військові змушені шукати собі підробіток, виникає питання до влади, що з грошовим забезпеченням? Хоча і це не виправдовує при порушенні правил. Втім, проблема насправді куди глобальніша, адже як ми казали раніше, перевірити водій людину, яку везе, ніяк не зможе.

А Uklon, до слова, працює не лише у столиці, а й в Одесі, яка потерпає від обстрілів чи не щодня і в тому ж Харкові, а це взагалі прифронтове місто. Для ДРГ та зрадників Uklon – ну просто ласий шмат, адже хто завадить поставити кілька точок на мапі та й їздити видивлятися: куди, скільки і якої техніки перекидають.

Нічим не краща ситуація і у Львові. Щодо інших сервісів онлайн-замовлення авто – принаймні, у столиці роботу своїх застосунків після 00:00 вони блокують. Але Uklon вирішив у соцмережах трохи повиправдовуватися, виявляється, вони працюють з благими намірами.

Раптом котику чи собачці треба до ветеринара. Не сперечаюсь, буває і таке, але ви впевнені, що за 5 тисяч кожен зможе свою тваринку завезти до лікарні? У своїх соцмережах щодо цієї ситуації висловився і співвласник Uklon Сергій Гришков. Каже, уся інформація про службу таксі – брехня та бруд.

"Останні кілька тижнів на нашу компанію безупинно ллється потік брехні і бруду з анонімного каналу "Джокер". Uklon став одним з багатьох бізнесів, на які він нападає. Ми довго ігнорували дезінформаційну атаку, але ця чорна кампанія перейшла межі і перетворилась на справжній цифровий тероризм. Все що пише канал "Джокер" – маніпуляція і неправда. І ми будемо захищати свою репутацію у правовому полі. Ми звернулись за допомогою та сприянням до правоохоронних структур, а саме до Офісу Генерального прокурора та представників Бюро економічної безпеки України, із закликом розібратись в ситуації задля захисту репутації Uklon. Я прошу також звернути увагу на ситуацію і колег-підприємців з Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану", – йдеться в повідомленні.

Інший співвласник уклон телеграм-канал звинувачує у наклепі.

Так ви спростуйте, якщо це брехня

Звісно, що в умовах війни є категорія громадян, які мають право на спецперепустку і пересування містом уночі. Втім, це не дає право їм користуватися документом у власних цілях й тим більше на цьому заробляти, возячи аби кого. Можливо, у цій історії є ще підводні камені, про які ми дізнаємося згодом й матимемо низку доказів, в тому числі про інші скандали довкола компанії.

Але зараз говоримо про кричущий момент, який самі перевірили. Uklon порушує комендантську годину – це факт, і те, що водії ніяк не зможуть перевірити кого везуть – теж факт, як і те, що пасажиром може виявитися зрадник. І якщо ви помітили, жоден із представників, про комендантську годину ні слова не сказав, про користування перепустками, чи то водій її має по праву, чи, ймовірно, купив.

Тим часом телеграм-канал "Джокер" озвучив важливий нюанс. За документами, Uklon – це такий собі онлайн сервіс, який нібито просто надає послуги для водіїв, а от вже ті користуючись спецперепустками порушують комендантську годину й сам Uklon тут нібито ні до чого й закон не порушує.

Тобто, сам не порушую, але дає іншим порушувати і на цьому добренько заробляє. Гарна тема, дуже ситна. Особливо під час війни. Чомусь конкуренти обмежують роботу своїх застосунків на час комендантської години, а Uklon ні, й при цьому гребе шалені відсотки від “золотих” поїздок. Так в чому ж проблема? Так, компанії є за що подякувати, вони підтримують Збройні Сили України, але ж і комісія після таких нічних поїздок теж не промах. Словом, висновки робіть самі.

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СКАНДАЛ з Uklon! Комендантська година - для бідних?! Гроші вирішують ВСЕ! Українці розлючені!