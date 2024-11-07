Скандал з українським маслом: озвірілі росіяни б'ються за їжу

У Мережі – галас! Росіяни, які втекли з боліт, помітили українську продукцію в супермаркетах ОАЕ і одразу роздули скандал. Кажуть, що тепер росіяни будуть їсти українське масло. Але в цій історії не все так просто, як видається на перший погляд.

Хто і чому спровокував скандал, як на нього відреагували українці, що кажуть у Росії і як ситуацію коментує український виробник – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Росіяни б’ються за масло

На болотах раптово виникли нові проблеми. Не повірите, цього разу не з "живим м’ясом", а з вершковим маслом! Ціни на вершкове масло сильно підскочили, а прилавки майже порожні. В Мережі зазначають, що за рік брусок вершкового масла в РФ подорожчав на 25,7%, продукт навіть почали масово красти по російських супермаркетах і навіть битися за нього!

Ціни на масло – шалені: як РФ збирається рятуватися

А ще торік кілограм масла в середньому коштував 824,5 руб. (у гривнях це десь 346). А у вересні 2024-го – вже майже 1022 руб., якщо переводити, то понад 470 грн. Ціна упаковки вагою 175-180 г від популярних брендів у магазинах коливається в діапазоні 240-340 руб.

Також читайте Росія залишилася без масла: його експортують з ОАЕ та Туреччини

До середини жовтня 2024 року, за словами заступника голови асоціації "Руспродсоюз" Дмитра Леонова, націнки російських роздрібних мереж на вершкове масло досягли 70%. Він пов'язав різке зростання цін на цю продукцію насамперед зі збільшенням собівартості виробництва, а також витрат на логістику, сировину та пакувальні матеріали.

У Росії кажуть, що найбільше ціни на вершкове масло зросли в Архангельській області (плюс 65%), Красноярському краї (плюс 61%) та Томській області (плюс 51%). Аби стримати цей процес, РФ вперше в історії імпортує вершкове масло з Туреччини, Об’єднаних Арабських Еміратів, а також планують це робити з Ірану, Індії, Киргизстану та Азербайджану. Це необхідно, щоб запобігти дефіциту на внутрішньому ринку. За даними ЗМІ відомо, що постачання з арабських країн відбуватимуться, власне, через Іран і Каспійське море. В РФ заявили, що станом на 2 листопада до країни з Еміратів було ввезено 90 т цього продукту.

До Росії завозять українське масло?

Але, як це завжди буває всюди, де є РФ, не минулося без скандалу: росіяни помітили на полицях супермаркетів вершкове масло, яке виробляють в Україні. І тут панєєєслась!!! Рашистка зняла відео, де зображено масло українського виробника. Етикетка на ньому арабською та англійською мовою. Мейд ін Юкрейн. І тут росіянку "розірвало"! Вона заявила, що тепер росіяни їстимуть українське масло!

Але є одне але. Сама росіянка не уточнила, де знімала це відео, а тому в соцмережах спалахнув справжнісінький скандал! Користувачі вирішили, що оскільки відео знімала росіянка, то і зняті кадри з українським маслом в Росії. Однак, згодом виявилося, що це полиці супермаркетів в Об’єднаних Арабських Еміратах. Росіянка з відео почала скиглити, мовляв, оскільки ОАЕ постачають масло до Росії, а самі беруть його з України, відповідно й у Росії буцімто продають масло нашого виробництва, адже буквально нещодавно в РФ заявили, що імпортуватимуть продукт з ОАЕ! Але, як ми знаємо, що б не відбувалося, а коментарі українців неможливо зупинити. Сусідам добряче дісталося:

"Не раджу вживати українське масло. Ми його вирощуємо у біолабораторіях та заражаємо вірусом бандеревізму. Потім теж будуте майданити і утискати російськомовних"

"На росії немає свого???!!!"

"А так і написано – виготовлено "на" Україні?"

"А що, на росії немає масла?"

"Так це справді українське масло! Одне з найсмачніших! Хоч масла нормальношл поїсте"

"Ми вже бомжам маслом допомагаємо?"

"На росії обійдуться без масла"

"А знаєте цю пісню: "Як у нас на Україні – всі лани квітучі"?

Що кажуть у компанії?

Ще раз зауважимо, що на етикетці назва бренду вказана англійською мовою, а також є написи арабською, що свідчить про те, що спочатку масло виробляли для арабських країн. Чи справді був намір перепродати росіянам продукцію, завезену з України, наразі достеменно невідомо. Тож ми звернулися по коментар до пресслужби компанії-виробника, щоб дізнатися їхню позицію. Втім, на жаль, станом на момент запису випуску відповідь не отримали. Крім того, ми зв’язалися з компанією за допомогою гарячої лінії. Там зазначили, що цю інформацію коментувати не можуть, а пресслужба має зв’язатися з нами упродовж трьох днів. Водночас на сайті компанії вказано, що прямих постачань для ОАЕ немає, проте найближчі країни, куди його можуть експортувати, – Оман та Йорданія.

Що заявили в Росії?

Але 5 листопада побігли спростовувати інформацію про ввезення до Росії з Об'єднаних Арабських Еміратів вершкового масла українського виробництва у пресслужбі Россільгоспнагляду. Там заявили, що інформація, яка "розповсюджується в деяких Telegram-каналах і ЗМІ, є фейковою". Кажуть, що вершкове масло, що надійшло на російський ринок з ОАЕ, було вироблено на території цієї ж близькосхідної країни, а не в Україні, запевнили у відомстві. Й, мовляв, це підтверджується ветеринарними супровідними документами на цю продукцію. Крім того, стверджують, що про фактичне місце виробництва масла, що надійшло в РФ з ОАЕ, свідчать і сертифікат походження товару, а також маркувальні етикетки на упаковці. Згадок про Україну на цих документах не було, запевняють у Россільгоспнагляді.

А от у нас всього одне питання: росіяни, а що все так погано? Б’єтеся вже за масло й шукаєте, де б перекупити? Є безкоштовна порада: краще "двохсотих" своїх позбирайте. Не дякуйте.

Читайте також: