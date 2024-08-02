Скандал з відбудовою "Охматдиту": чим це закінчилось і як тендер прокоментували медики

Через скандал довкола столичного "Охматдиту" буде проведений новий тендер на відбудову нового корпусу лікарні. На усі бюрократичні процедури піде понад 20 днів. Строки надзвичайно стислі, бо роботи треба починати до холодів. Також буде створена наглядова рада, до якої увійдуть 6 найбільших донорів, пацієнтські організації будівельники.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Загалом на відновлення найбільшої лікарні "Охматдиту" зібрано понад мільярд 100 мільйонів гривень. Скандал розгорівся через те, що конкурс на відбудову маловідома організація "Буд-технолоджі". Її обрали з поміж 14 інших. При цьому у компанію запропонувала найвищу ціну серед інших - це 307 мільйонів гривень. А її уставний фонд - 5 тисяч гривень та обмаль техніки.

Матеріал про тендер "Охматдиту"

У лікарні величезні через ракетну атаку величезні пошкодження - один корпус зруйнований вщент, 4 мають руйнування. Так як вирішили в першу чергу відновлювати новий корпус - благодійний фонд "Охматдиту" та представники лікарні виhішили на конкурсі обрати підрядника для відновлення цього корпусу. Було 14 претендентів. Визначили 3 потенційних переможця. Дdоє з них не пройшли юридичну перевірку повідомили в лікарні. А конкур виграла компанія "Буд-технологоджі". Однак як тільки був оприлюднений переможець розгорівся скандал.

Виявилося що це маловідома будівельна фірма з Запоріжжя. Що має 5 тисяч гривень уставного фонду. Не має усіх потрібних потужностей для будівництва. А її пропозиція була однією з найдорожчих на конкурсі 307 мільйонів гривень.

Сьогодні на пресrонференці] представники лікарні пояснюють, що кошторис був попереднім і суми могли знизити.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві буде скасовано та проведено знову – через систему Prozorro протягом 7-16 днів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 18:00 2 серпня. Новий тендер для «Охматдиту», сервіс «Ветеран», вимкнення світла завтра

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