Скандал з виселенням Павла "Мерседеса" із Лаври: чому за митрополита "взялися" саме зараз і чим все завершиться

Минулий тиждень увінчався скандалом з виселенням УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври. Крім старих скандалів з відмиванням коштів, незаконними забудовами на території Лаври і тому подібне, намісник монастиря УПЦ МП у Лаврі вляпався в скандал через телефонні розмови зі своїм оточенням, в яких він радів окупації Херсона, вторгнення РФ називав війною Америки і Росії. Вся ця епопея завершилася його домашнім арештом на 2 місяці.

Чому саме зараз відбувається таке загострення всієї цієї ситуація, чому саме зараз СБУ взялася за митрополита Павла і які подальші оберти матиме вся ця історія, розповів у ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua розповів політолог Микола Давидюк.

Першим фактором експерт назвав ослаблення проросійських олігархів, які мали свої медіа, агентські та політичні мережі.

"По-друге, керівництво СБУ не літало з ними на Афон та не хрестило дітей. По-третє, широкомасштабна війна — мільйони прихожан одразу відвернулися від церкви, яка робила наводки, здавала наших солдатів, поширювала пропаганду проти української держави. Все це зійшлося докупи і дало результат — розпочали процес деокупації української церкви, деколонізації від російського іга і звільнення нашої церкви на наших територіях від російських офіцерів, які були так званими агентами в рясах і які здавали тайну сповіді, коли в Москві дізнавалися якісь речі, про які людина могла розповідати під час сповіді", — зазначив Давидюк.

На думку політолога, зараз, коли мільйони прихожан відвернулися від Московського патріархату, найкращий момент за останні і за наступні 200 років, коли можна звільнити Українську церкву. Він наголисв, що все відбувається законно та порядно, без жодних провокацій.

"Завершився термін оренди, анулювали договір, попросили на вихід. Але Павло-"Мерседес" сказав, що лебеді так не летять. Він почав демонструвати свої годинники, шарфи, капці, зшиті на замовлення десь в Римі. Він отримав домашній арешт. І знову таки, ще не підіймалися справи сексуального характеру, справи про вкрадені ікони, землю. Поки що все йде по дуже мінімальному сценарію до них всіх. Але поводяться вони дуже нахабно, корисливо та агресивно по відношенню до громадян України, особливо до тих, в яких до України є надзвичайна повага", — каже експерт.

Давидюк навів приклад Хмельницького коли священнослужитель УПЦ МП напав на військового у храмі.

"Я не впевнений, що ця людина проводила свій час в келії і молилася. Швидше за все, він схожий на ФСБівця, який проводить свій час у спортивному залі і тренувався, як вбивати людей. Тому громада Хмельниччини — молодці. Вони звільнили церкву, провели службу українською без жодних провокацій та агресії вирішили це питання", — підсумував політолог.