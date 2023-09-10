Скандал зі шкільними обідами у Києві: дітей пільговиків годують овочами, інших за гроші - м'ясом

Учні пільгових категорій мають дивитися на обіди з м’ясом та їсти за окремими столами.

У Києві батьки обурюються шкільним меню, яке, на їх думку, має дискримінаційний відтінок. Йдеться про харчування у школах для дітей пільгових категорій (дітей учасників бойових дій (АТО), військовослужбовців та інших пільговиків). У соціальних мережах батьки пишуть, що меню шкільних обідів разюче відрізняється: для пільговиків – бідніше, а за гроші – краще. Умовно кажучи, одним видають овочеві котлети, а іншим м'ясні.

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чому таке відбувається у навчальних закладах.

На різних форумах у Мережі батьки скаржаться, що дітям пільговиків пропонують меню значно скромніше від того, що продається іншим дітям за гроші. Це викликає негативні емоції у дітей-пільговиків, їм неприємно, що їх у шкільній їдальні поділили на сорти – пільговики і звичайні.

Порівнюємо меню

Ось до прикладу меню однієї зі шкіл на Подолі.

Меню для пільгової категорії:

Салат зі свіжого огірка (вихід готової продукції - 90 грам) – 5,95 грн

Суп овочевий з сметаною (250/5) -7,61 грн

Бефстроганов із філе курячого та сметановий соус (50/50) -19,48 грн

Компот сливовий (200) – 2,88 грн

Яблуко (70) -2,52 грн

Хліб (16) – 0,56 грн

Меню вільного продажу:

Котлета із курячого філе (вихід готової продукції -70 грам) – 19,40 грн

Відбивна із курячого філе (50) -17,90 грн

Салат із помідорів та огірків (70) – 5,20 грн

Макарони (100) – 3 грн

Картопляне пюре (100) - 5, 63 грн.

Ще в одній столичній школі меню для пільговиків виглядає так: салат з моркви та яблука, запіканка з сиру, какао з молоком, хліб, яблуко. Його вартість 49 гривень.

Меню платного обіду: український борщ, салат з помідорів та огірків, шніцель зі свинини, каша гречана, компот, хліб. Вартість платного обіду 70 гривень.

Що кажуть батьки?

Батьки дітей вважають, що наявність цих двох меню у шкільній їдальні має чіткий прояв дискримінації.

"Мій син у категорії пільговиків, він зайшов у столову один раз, подивився на те меню, а потім сказав, що взагалі не буде ходити на обід. І справа не в тому, що для нас дорого купувати загальний обід. Просто дитина каже: "А я що гірший за інших, чи якогось нижчого сорту?". Мені цікаво, навіщо з найменшого віку дітей ділити на касти чи сорти. Якщо є пільговий варіант обіду, то чому він так різко відрізняється від платного?", - розповідає сайту ТСН.ua Михайло, батько одного з учнів.

Тему меню зі шкільних їдальнь обговорюють у різних батьківських групах у Мережі. Батьки пишуть, що пільгові та загальні меню у школах давно, мовляв, всі уже звикли до них. Просто кількість пільговиків збільшується через війну. Причому така ситуація не лише у Києві, а й у інших містах. У навчальних закладах чомусь вирішили, що дітям, які мають право на безкоштовне харчування - достатньо давати їжу з овочевим наповнюванням, а поруч пропонувати за гроші краще меню.

Організація харчування в комунальних закладах освіти Києва належить до повноважень РДА

Садять за різні столи

Цікаво, що в деяких школах Києва дітей навіть саджають за різні столи – пільговики їдять окремо, а ті, хто купує собі обіди сидять за іншими столами. Що теж, м’яко кажучи, виглядає дуже дивно.

"В Києві тільки зараз помітили, що меню для пільгових категорій відрізняється? В Дніпрі це дуже болюча тема ще до повномасштабної війни. Мало того, що порції разюче відрізнялися, так ще й дітей саджали за окремими столами", - написала Аврора Май, користувачка Мережі.

Також батьки зазначають, що аби отримати право на пільгу – безкоштовне харчування, необхідно зібрати купу довідок, а якщо дитина мешкає у Києві, а прописана у іншому місці, то безкоштовного харчування в столичній школі вона не отримає.

Що кажуть в мерії?

В Департаменті освіти та науки КМДА журналіста сайту ТСН.ua запевнили, що скарг стосовно харчування в школах від батьків до них не надходило.

Там підкреслюють, що харчування учнів у закладах середньої освіти столиці здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 №305.

"Відповідно до пункту №13 постанови КМУ організація харчування у закладах освіти здійснюється з дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Приготування готових страв здійснюється з дотриманням процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)", - повідомила сайту ТСН.ua Олена Бохно, начальниця управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, Департаменту освіти на науки КМДА.

Вона додає, що закупівлю послуг з організації харчування у закладах освіти столиці здійснюють управління освіти районних державних адміністрацій, як головні розпорядники бюджетних коштів, відповідно до розпорядження КМДА від 10.12.2010 №1112.

Що закладено в меню і хто відповідальний

В департаменті нам повідомили, що харчування в школах Києва організовується за чотиритижневим сезонним меню. Воно використовується після погодження з ГУ Держпродспоживслужби Києва і є єдиним.

"Примірне чотиритижневе сезонне меню та щоденне меню-розклад враховує особливі дієтичні потреби здобувачів освіти/дітей, сезонність, наявні харчові продукти, порцію страв для різних вікових груп, а також відповідає вимогам санітарного законодавства та нормам харчування. З метою забезпечення різноманітності харчування, достатнього циклу зміни страв, що пропонуються здобувачам освіти/дітям, складаються примірне чотиритижневе сезонне меню та асортимент буфету (у разі його наявності). Включення окремих страв до щоденного раціону, калорійність окремих прийомів їжі, мінімальні вимоги до режиму (кратності) приймання в їжу овочів, фруктів, м’яса, риби, яєць, горіхів, бобових та інших продуктів повинні відповідати нормам харчування" - розповідає Олена Бохно.

В Департаменті наголошують, що приготування готових страв для їх споживання здійснюється з дотриманням послідовності та поточності технологічного процесу, рецептури, а також відповідно до вимог санітарного законодавства, законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів та норм харчування.

"Завідувач виробництва/кухар несе відповідальність за зберігання та використання денного запасу продуктів, повноту закладки продуктів і вихід страв, якість і своєчасне приготування їжі, дотримання технології виготовлення, відбір та зберігання добової проби страв, додержання правил особистої гігієни, санітарний стан приміщень харчоблоку. Щодо меню-розкладу, то воно складається на основі примірного чотиритижневого сезонного меню з урахуванням технологічної документації на страви, вироби, відповідно до норм харчування для кожної вікової групи здобувачів освіти", - зазначає Олена Бохно.

Батькам радять звертатися в Держпродспоживслужбу щодо скарг на шкільне меню / Фото: УНІАН

Мають контролювати у районах

В Департаменті освіти та науки КМДА додають, що 1 вересня 2023 року безкоштовним харчуванням у закладах загальної середньої освіти Києва забезпечуються учні, категорії яких визначено у статті 3 закону "Про освіту", статті 7 закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" та осіб інших категорій, визначених законодавством або рішенням органу місцевого самоврядування.

"Разом з тим, відповідно до пункту 5 додатку 6 до розпорядження КМДА від 31 січня 2011 року № 121 "Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень" організація харчування в комунальних закладах освіти територіальної громади міста Києва належить до повноважень РДА", - підсумовує Олена Бохно.

У департаменті не змогли нам відповісти, чи зміниться ситуація у шкільних їдальнях найближчим часом. Адже більшою мірою це залежить від районних управлінь освіти, які мають опікуватися цим питанням.

Що робити батькам?

Шкільні сніданки чи обіди навчальні заклади столиці замовляють у комунальних або приватних підприємств. Тому, якщо ви помітили, якісь дивні речі у меню, потрібно звертатися з відповідними скаргами до органів управління та до Держпродспоживслужби.

Якщо є скарга, то до навчального закладу обов’язково завітають фахівці – перевіряють меню і їжу, а після цього зроблять висновки і відповідні дії.

"Меню для пільговиків та те, що продається у шкільній їдальні на платній основі, мають бути однаковими. Якщо вони відрізняються, то потрібно розбиратися, чому саме. Всі меню мають бути погоджені з нашою службою", - розповів сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва.

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, що в Одесі освітяни відмовляються від квітів на День знань: у чому причина.

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