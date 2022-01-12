Скандал зі зламаною рукою і замороженою рибою набирає обертів: вчителька провину не визнає, мати школярки йде до суду

В школі і досі впевнені, що вчителька, на уроці якої травмувалася дівчинка, діяла правильно.

На Одещині шестикласницю, яка зламала руку на уроці фізкультури, залишили без допомоги. Їй не лише не викликали "швидку", а й навіть матері дитини про травму не повідомили. Дитині приклали до перелому заморожену рибу та відправили додому.

Про це 11 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Травму дівчинка отримала перестрибуючи через спортивний снаряд. Каже, до цього на фізкультурі на вулиці грали у футбол. Це був перший урок у спортзалі - і одразу з гімнастичними вправами.

Через різкий біль Ліза одразу почала плакати, але вчителька вирішила "швидку" не викликати. Медсестри в школі немає, тож після численних скарг дитини – педагог принесла з кухні заморожену рибу та приклала їй до руки. А потім, не повідомляючи маму про травму, відправила дитину додому. Жінка про те, що трапилося дізналася уже ввечері.

Коли Лізу зранку відвезли до лікарні і рентген показав перелом руки в двох місцях, мати обурилася.

"У них була можливість допомогти, але ніхто не допоміг абсолютно", - говорить Ольга Дунська.

Більше того, коли жінка зателефонувала до школи й розповіла діагноз доньки, там не вибачилися. Лише попросили довідку, аби звільнити ученицю від фізкультури. Тож мама Лізи написала скарги до поліції та департаменту освіти. Натомість керівниця закладу, де вчиться дівчинка, провини школи не бачить. І твердить – вчителька діяла професійно.

"За всіма правилами перша допомога надається, якщо немає медсестри - це прикласти щось холодне до ушкодженого місця. Тут такі правила давно існують. Вчителька вже покарана. Їй і мені вже винесли догани", - говорить Ганна Рангу.

Сама вчителька відмахується від матері дівчинки й каже що не бачить своєї провини.

Травматична фізкультура: в Одеській області шестикласницю із поламаною рукою залишили без допомоги

Поки Ліза до школи не ходить. Після одужання мати планує перевести її до іншої школи, хоч вона і знаходиться за десять кілометрів від села.

"Тут нам уже сказали: сюди можете не ходити. Отримувала безліч різних погроз", - говорить жінка.

Натомість в школі це спростовують і взагалі вважають інцидент вичерпаним після отримання доган. Але мати Лізи з цим не згодна і збирається позиватися до суду, аби інші діти не постраждали.

Нагадаємо:

В обухівському ліцеї №4 вчителька початкових класів тоді ще першокласника вдарила головою об парту, а іншого учня била по руках. Справа довго не виходила за межі школи: адміністрація просила нікуди не звертатися, а шкільна психологиня взагалі навчала дітей не розповідати про конфлікт батькам.

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