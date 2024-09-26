Скандали, інтриги та несподівані рішення: всі деталі візиту Зеленського до США

Закиди щодо "втручання" у вибори в США, просування Плану перемоги, зриви низки зустрічей, черговий ядерний шантаж Путіна: чим ще зам’ятається візит української делегації на чолі з президентом Зеленським до США?

Про все це і не тільки – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Візит Зеленського до США

Володимир Зеленський перебуває із тижневим візитом у США. Він намагається переконати президента Джо Байдена – і кожного з потенційних нових очільників Білого дому, що необхідно продовжити військову підтримку України, пом’якшити обмеження на використання американської зброї для ударів углиб Росії і спробує заручитися глобальною підтримкою свого "плану перемоги".

Однак, не все пішло за планом. Візит української делегації до США на чолі з Володимиром Зеленським обернувся звинуваченнями штабу Трампа у втручанні України у вибори в США. Все через відвідини президентом Зеленським заводу у Скрентоні (штат Пенсильванія), який виробляє артилерійські снаряди калібру 155-мм. За ці майже три роки повномасштабної війни, випуск цих снарядів, які Україна і Тайвань отримують буквально з конвеєра, тут збільшився майже на 160%. Тому ціль української влади – подякувати працівникам заводу за підтримку – цілком зрозуміла й слушна. Завод боєприпасів став першою локацією, яку відвідав Зеленський під час тижневого візиту до Сполучених Штатів. Він залишив підпис на одному із боєприпасів, на які наразі так сподіваються українські військові.

За словами багатьох американських експертів, хто "візьме" Пенсильванію (один із семи американських штатів, що традиційно коливається), той і стане наступним президентом США. За численними опитуваннями, минулого тижня тут лідирувала саме Камала Гарріс.

Проте вже цього тижня її знову випередив Дональд Трамп. Його штаб не міг не скористатися візитом президента Зеленського на завод у Скрентоні в Пенсильванії, маніпулятивно звинувачуючи Київ у втручанні у вибори. Адже 5 листопада американці обиратимуть не лише наступного президента США, а й третину Сенату і всю Палату представників.

Звинувачення команди Трампа: зустрічі з Зеленським не буде

25 вересня після виступу Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, спікер Палати представників Майк Джонсон оприлюднив у соцмережі Х листа на адресу українського президента з вимогами звільнити амбасадорку України в США Оксану Маркарову саме через відвідини заводу у Скрентоні.

"Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолює провідний соратник Камали Гарріс. Там не було жодного республіканця, бо туди навмисно не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням української сторони у виборчий процес", – йдеться у листі.

У Палаті представників, яка контролюється республіканцями, підозрюють, що організувавши політ Зеленського до Пенсильванії, Білий дім використав гроші платників податків на рекламну кампанію Харріс. Ба більше, Комітет з нагляду Палати представників Конгресу США розпочав розслідування через переліт президента Володимира Зеленського до Пенсільванії для відвідування заводу боєприпасів "на гроші американських платників податків". Про це повідомив його голова Джеймс Комер на сайті Комітету.

Водночас спікер Палати представників вже публічно відмовився від зустрічі з Володимиром Зеленським 26 вересня у Вашингтоні, посилаючись на зміни в графіку роботи Конгресу. А лідер республіканців у Палаті представників Стів Скаліз взагалі зробив дивну заяву, мовляв, не знав про візит Володимира Зеленського до Вашингтона.

Очевидно, що це цинічна маніпуляція, пишуть у ЗМІ. Республіканці, особливо штаб Трампа, прагне помститися демократам за імпічмент проти нього у 2019 році, який ініціювала тодішня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

Проте наразі Україна, здається, знову втрапила в халепу й стала заручником внутрішньополітичної американської боротьби. Подібне вже було, коли у 2016 році тодішня українська влада все поставила на демократку Гілларі Клінтон, але переміг Дональд Трамп. У 2019 році Київ став заручником історії з імпічментом Трампа. Зараз команда колишнього президента США звинувачує Україну у втручанні у вибори, бо Володимир Зеленський відвідав завод у Пенсильванії, де губернатором є демократ.

Заява Трампа

Під вечір середи, 25 вересня, висловився й сам Дональд Трамп, з яким 26-27 вересня мав зустрітися Володимир Зеленський. Проте, за повідомленнями Politico та Associated Press, такої зустрічі в графіку Трампа не заплановано. Хоча ще 18 вересня він говорив, що "ймовірно" зустрінеться з ним.

Трамп фактично підтвердив свої попередні заяви про те, що, в разі перемоги на виборах, змушуватиме Україну піти переговори з Росією й відмовитися від повернення окупованих територій.

Ба більше, Трамп назвав Володимира Зеленського "найкращим продавцем в історії". Про це республіканець заявив під час мітингу у Пенсильванії, повідомляє Bloomberg. Трамп цинічно висловився про допомогу Вашингтона Києву. За його словами, нібито після кожного візиту до США президент України повертається "з мільярдами доларів".

Трамп каже, мовляв, Зеленський нібито "сильно хотів", щоб його опонент-демократ Камала Гарріс перемогла на виборах. Втім, заявляє експрезидент, саме він спробує підштовхнути Україну та Росію до столу переговорів, якщо переможе на виборах.

План перемоги: чому Захід більше не розуміє Україну

Примітно, що у четвер, 26 вересня, США виділили нову військову допомогу Україні на майже $8 мільярдів, повідомив Зеленський. До пакету увійшли, зокрема, додаткова батарея ППО Patriot, безпілотники, далекобійні ракети та боєприпаси класу "повітря – земля", а також гроші для зміцнення оборонно-промислової бази України. Також Сполучені Штати розширять програми з підготовки українських пілотів на F-16.

Проте, це не через те, що у Вашингтоні нарешті хочуть надати нам дуже багато зброї, щоб переламати ситуацію на полі бою на користь Києва. Справа в тому, що в законопроєкт про продовження держфінансування, який у середу, 25 вересня, проголосувала Палата представників і пішла на три місяці на канікули, так і не заклали норму про продовження програми PDA, за якою Адміністрація Байдена надавала Україні військові пакети допомоги. Тому, якщо зараз Білий дім не оголосить про надання $8 млрд, ці гроші можуть просто згоріти.

Разом із цим, ще однією метою, якщо не найголовнішою, візиту української делегації до США мав стати План перемоги України, який президент Зеленський хоче презентувати як Джо Байдену, Камалі Гарріс та демократам, так і республіканцям, зокрема особисто Дональду Трампу.

Бо, вже очевидно, що подальші сценарії розвитку війни в Києві та на Заході бачать по-різному: Україна підготувала свій План перемоги; в той час як наші союзники шукають вихід із війни будь-якою ціною, навіть за рахунок територіальних поступок з боку України. Наприклад, за словами президента Чехії Петра Павела, навряд чи можна назвати перемогою над Росією, якщо це досягатиметься ціною знищення половини українців.

Цю заяву на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку він зробив у відповідь на обурення українського МЗС його попередніми словами про можливу згоду на російську окупацію українських територій задля встановлення режиму припинення вогню, на що Росія не погоджується, без жодних безпекових гарантій для Києва натомість.

Разом із тим, Петр Павел не єдиний, хто робить подібні заяви. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку цими днями заявила, що "все більше партнерів у світі замислюються над тим, як можна закінчити цю війну".

Розуміючи це, Україна теж останнім часом дещо змінила свою риторику, надсилаючи сигнали, що "ми ближче до миру, ніж ми думаємо", як сказав президент Зеленський в нещодавньому інтервʼю ABC News, додаючи, що План перемоги – це міст до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну.

До того ж, як повідомляє Associated Press із посиланням на джерела в Києві, Україна погодиться на переговори з Москвою лише в обмін на гарантії безпеки від ненападу з боку Росії у майбутньому.

Мирні переговори чи капітуляція України

Однак, у Москві заявляють, мовляв, "альтернативи" російській перемозі в Україні немає. Агресорка Росія продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні війни. Кремль цікавить лише капітуляція українського уряду та знищення України як держави. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики як приклад наводять інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського журналістам New Yorker про План перемоги України. Під час розмови він заявив, що РФ не зацікавлена у припиненні війни на будь-яких розумних умовах та симулює інтерес до переговорів.

За словами Зеленського, Київ запросив Москву взяти участь у другому мирному саміті, але Кремль не продемонстрував жодної зацікавленості в участі. Зокрема, днями речник кремлівського "фюрера" Пєсков заявив, що "альтернативи" російській перемозі в Україні немає. Таким чином він повторив небажання РФ вести переговори на інших умовах, окрім капітуляції України, наголосили в ISW.

Окрім того, Пєсков назвав НАТО та Захід "колективним ворогом". Також речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія не братиме участі в другому українському мирному саміті або будь-яких "таких самітах". Таким чином в ISW вважають, що Кремль не зацікавлений у сумлінних мирних переговорах з Україною.

Стали відомі нові пункти з “Плану перемоги”

Однак, з трибуни Генасамблеї ООН Джо Байден закликав союзників і світ підтримувати Україну до "справедливого й тривалого миру". Саме на це й покликаний План перемоги, який президент Зеленський 26 вересня презентує Джо Байдену, Камалі Гарріс та конгресменам з обох партій. На щастя, не всі розʼїдуться на канікули по своїм штатам. Проте, за інформацією видання Bloomberg, яке посилається на неофіційні коментарі західних чиновників, у Плані перемоги немає жодних реальних сюрпризів, він не зможе серйозно змінити правила гри та є радше списком бажань України.

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Тим часом The Times із посиланням на власні джерела опублікувало зміст плану перемоги Зеленського, який складається з 4 основних пунктів. Окрім продовження української операції на Курщині, яка має зміцнити позицію Києва на переговорах, це: запит щодо гарантій безпеки з боку Заходу, аналогічних пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО, запит про надання "специфічної" сучасної зброї та міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки. Крім того, як пише видання, там вказані й гарантії безпеки від чинного президента США Джо Байдена, які "вбережуть" від впливу Дональда Трампа, якщо той переможе на виборах, і допоможуть уникнути примусу України до невигідної мирної угоди.

Водночас, те, що Зеленський може почути від Байдена “ні” визнає і він сам. Гарантії, що за план перемоги візьмуться миттєво і почнуть втілювати в життя - немає. Втім, що буде тоді і чи є в України “запасний план”? Зеленський каже, що ми вже живемо в “запасному” плані Б.

За його словами, якраз зараз він пропонує "новий план А" - план зі зміцнення України.

Важко не помітити, що серед наших союзників зростає втома від повномасштабної війни, яка триває майже три роки. Після невдалого українського контрнаступу у 2023 році, Захід почав дуже активно підштовхувати Україну до переговорів з Росією, не дивлячись на просування російської армії на полі бою й те, що Путін і не збирається зупинятися.

Ядерний шантаж: Путін максимально підвищив ставки

Ба більше, 25 вересня він ще більше підвищив ставки, змінивши ядерну доктрину РФ. Кремль фактично поставив Заходу ультиматум: якщо Україна отримає дозвіл на удари західною далекобійною зброєю в глибині території Росії, Москва може вдарити ядерною зброєю як по Україні, яка не є ядерною державою, так і по країнах, які нас підтримують і мають ядерну зброю.

Росія збільшує витрати на війну

Ба більше, країна-агресорка Росія у 2025 році планує збільшити військові витрати ще на 30 мільярдів доларів, повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з проєктом трирічного бюджету РФ.

Це більше, ніж сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку. Згідно з цим документом, уряд РФ має намір збільшити витрати на оборону до понад 13-ти трильйонів рублів (142 мільярди доларів) у 2025 році (у 2024 на цю статтю було заплановано 10,4 трильйона рублів). Однак, за даними Bloomberg, у 2026 році військові витрати планується скоротити до 5,6% ВВП і до 5,1% – у 2027-му.

На Заході такі заяви сприймаються серйозно, особливо в тих колах, які сумують за історичними лекціями Путіна та дешевим російським газом. Можливо, більше стане зрозуміло, коли наші союзники таки ознайомляться з Планом перемоги України й ретельно його вивчать, Й на зустрічі Джо Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца та британського премʼєра Кіра Стармера 10-12 жовтня в Берліні, про яку повідомив Spiegel, партнери вийдуть із більш менш чітким баченням, прийнятним для України, як врешті решт зупинити Москву.

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ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США: скандали, інтриги та несподівані рішення!

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