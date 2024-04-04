Скандали під час мобілізації: чоловік впав у кому після відвідин ТЦК – хто винен

Чоловік впав у кому та помер у лікарні після відвідування Хмельницького ТЦК. Мати померлого запевняє, що військкоми схопили її сина, погрожували та знущалися з нього. Тим часом уповноважений з прав людини б'є на сполох – представники ТЦК взагалі не мають права затримувати людей на вулиці. Про гучні подробиці трагедії та реакцію ТЦК йдеться в ексклюзиві Вікторії Панченко на TSN.UA.

У Хмельницькому чоловік помер за 2 дні після візиту до ТЦК. Про це розповіла Наталія Кушлак. Жінка розмістила допис у соцмережах про історію, що сталася з її сином Андрієм. Вона запевняє, що військкоми незаконно затримали її сина, погрожували йому та знущались.

За словами мами Андрія, він завжди допомагав військовим та волонтерив, оскільки сам не міг воювати через хворобу. Ба більше, жінка стверджує, що її син мав проблеми зі здоров'ям і ніколи не переховувався від ТЦК. Чоловіку жодного разу не приносили повісток, не повідомляли, аби він з'явився для уточнення даних.

"Він навіть в армії не служив, не взяли через проблеми зі здоров'ям. І тут його, як якогось злочинця, схопили і завезли до ТЦК. У Андрія була гіпертонічна хвороба. Лікарка з військкомату дала йому направлення на огляд лікарів кардіологічного диспансеру, вони мали дати свій висновок про стан його здоров'я. Він мав іти до кардіодиспансеру наступного дня, на 9:00, але тоді він вже був у Хмельницькій міській лікарні, де лікарі боролися за його життя", – розповіла Наталія Кушлак у коментарі "Суспільному".

Попри те, що чоловіку стало зле ще у ТЦК, військкоми так і не викликали йому "швидку". Хоча, за словами матері, Андрій просив про допомогу. За її словами, з будівлі ТЦК чоловік вийшов вже з ознаками передінсультного стану.

Два дні лікарі Хмельницької міської лікарні боролися за його життя. На жаль, ураження головного мозку в Андрія виявились несумісними з життям. Він помер, так і не вийшовши з коми. У неділю, 31 березня, чоловіка поховали.

Чоловік до відвідин ТЦК (зліва) і в лікарні після візиту (справа)

А що ж каже ТЦК?

"Під час здійснення заходів оповіщення громадянину була вручена повістка для уточнення військово-облікових даних та проходження ВЛК. Під час уточнення облікових даних з’ясувалося, що законних підстав на отримання відстрочки (які передбачені статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") зазначений громадянин не має. Окрім цього, він перебував у розшуку, уникав служби в Збройних Силах України. Однак під час проходження ВЛК в громадянина було виявлено захворювання. З огляду на це його направлено на обстеження до медичного закладу.

Погіршення стану здоров’я військовозобов’язаного та настання летального випадку відбулось вже в медичному закладі під час дообстеження. Відтак інформація, яка розповсюджується в соцмережах про ігнорування скарг громадянина на стан здоров’я не відповідає дійсності. Як і про фізичний вплив чи погрози з боку військовослужбовців територіального центру комплектування", – йдеться у повідомленні Хмельницького ТЦК та СП.

Реакція поліції

Нині мати Андрія звернулася до поліції, справа перебуває на контролі правоохоронців. Про це заявила інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур.

"Наразі жінка дійсно у нас була та написала заяву. Її зараз розглядає наше слідче управління і за результатом цього розгляду буде ухвалено рішення і щодо відкриття кримінального провадження, і щодо підслідності", – зазначили у поліції.

ТЦК не мають права затримувати людей

На жаль, “лагідну” мобілізацію ми спостерігаємо ледь не щодня. Пабліки переповнені відео, де представники ТЦК “крутять” людей просто неба та запихають їх до своїх бусів. Хоча військкоми не мають права затримувати людей на вулиці. Про це заявляє омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв’ю “Суспільному”.

Також читайте На Львівщині поліція розшукала ухилянтів від мобілізації та доправила до ТЦК

"Вони не можуть ходити вулицями та фізично затримувати громадян України із застосуванням фізичної сили. Не можуть. Це нонсенс. Хто від цього виграє? Армія? Ні. Громадяни України, які бояться виходити на вулицю? Ні", – переконаний уповноважений ВР з прав людини.

Якщо ж і потрібно проводити так звані рейди, то у складі такої групи обов'язково мають бути представники Нацполіції, каже Дмитро Лубінець. Ба більше, уповноважений Верховної Ради України з прав людини виступає проти розширення повноважень ТЦК.

Назад дороги немає

Нагадаємо, що 2 квітня Володимир Зеленський підписав кілька законів, що стосуються мобілізації в Україні. Зокрема граничний призовний вік знижується з 27 до 25 років та скасовується статус “обмежено придатний”. Фактично це означає, що з набуттям статусу військовозобов'язаних українці віком від 25 років можуть бути мобілізовані в особливий період. До цього мобілізації підлягали чоловіки віком від 27 років.

Також читайте Гучні рішення влади щодо мобілізації: кого з чоловіків випустять за кордон та від якого віку призиватимуть

Також тепер чоловіки, яких було визнано обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом наступних 9 місяців пройти повторний медичний огляд, аби лікарі визначили – придатна чи непридатна людина до військової служби. І саме ця норма викликає найбільше запитань у суспільства, зокрема й у самих військових.

Про “правильні” висновки ВЛК та “добросовісну” роботу ТЦК, яка призводить до того, що до армії потрапляють люди з проблемами зі здоров'ям, говорить і журналіст та письменник, а тепер військовослужбовець Станіслав Асєєв. Про це він сказав у коментарі “Радіо Свобода”.

"Я це бачу на власні очі, починаючи з "учебки"... Ця ситуація вже є в нашій армії, на жаль. І власне цей закон може це якимось чином виправити, якщо знову ж таки ВЛК будуть підходити більш об'єктивно, а не так, як я бачив це серед шляху на фронт, скажімо так... По-перше, я бачив людину, яка була з вадами зору, і її записали у снайпери, це майже анекдот. По-друге, я зіткнувся з людьми, вже коли лежав у лікарні, у них брали аналіз крові і виявляли гепатит", – сказав Асєєв.

Військовий відверто розповів, якими можуть бути наслідки скасування статусу "обмежено придатний" для військовозобов'язаних.

"Невідомо, наскільки об'єктивно ВЛК буде оцінювати людей, які обмежено придатні, і в який бік вони це будуть робити. Якщо будуть вони робити це з якоюсь користю, або все ж таки за станом здоров'я. Тому більшість побратимів, з якими ми обговорювали це, ставляться до цього скептично та з певною недовірою", – зазначив письменник.

Тим часом основний законопроєкт про мобілізацію до президента ще не дійшов. Ба більше, його ще й досі доопрацьовують народні обранці. За “інсайдами” деяких можновладців, законопроєкт про мобілізацію потрапить до зали голосування десь в середині квітня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

СКАНДАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ! Чоловік впав у кому після спілкування з ТЦК! Хто винен?!