Скандали тижня: чи почала Україна переговори про закінчення війни, подробиці про ДТП у Дніпрі і майдан у Грузії

Минулий тиждень видався насиченим на події в Україні та світі. Україна відмовилась від гарантій безпеки і розпочинає переговори про закінчення війни. У Грузії триває “Майдан”: силовики жорстоко розганяють мітингувальників. Спливли нові деталі скандального ДТП у Дніпрі, де загинула маленька донька військового: ймовірний убивця разом із другом пішов у магазин, поки дівчинка помирала на місці аварії.

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Альтернативи НАТО немає

Україна не погодиться на жодні «альтернативи, сурогати чи замінники» повноправного членства в НАТО. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ з нагоди 30-річчя з часу підписання Будапештського меморандуму. Документ мав забезпечити Україні гарантії безпеки, суверенітету та територіальної цілісності в обмін на відмову від третього у світі за потенціалом ядерного арсеналу.

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Про це зазначив і президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Kyodo News. Він чітко дав зрозуміти, що альтернативи НАТО для України немає.

В свою чергу у МЗС також зауважили, що невиконання Будапештським меморандумом своїх функцій спричинило зростання безпекових загроз не лише для України, а й для інших країн і регіонів. У заяві МЗС також звернулося до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї із закликом підтримати надання Україні дієвих гарантій безпеки.

Зазначається, що запрошення України до НАТО зараз стане дієвою протидією російському шантажу та позбавить Кремль ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції країни. Цікаву думку з цього приводу висловив політичний експерт Юрій Романенко. Він зазначив, що навіщо було стільки часу приділяти увагу саме безпековим гарантіям з боку США та Європи для України, якщо в кінцевому результаті українська влада заявляє, що альтернативі НАТО - немає. Пише Романенко у своєму телеграм-каналі і про те, що НАТО «м’яко кажучи» плювати на ультиматум України. Та розмірковує – скільки тижнів протримається Україна, якщо буде віддано наказ припинити військову підтримку західними партнерами.

"Первое, зачем на протяжении года, как дурень со ступою носились с пустышкой безпекових договоров с США и европейскими странами, чтобы сейчас признать, что это по сути пустышка. Второе, зачем себя выставлять дураками, ведя переговоры, которые через пару месяцев закончатся перемирием, но по ходу говорить, что мы не подпишем ничего, кроме НАТО, если НАТО нас открытым текстом посылает нахер. Начиная от администрации Трампа и заканчивая Германией, которая послала Шольца в вагоне”.

Він також зауважив, що як Україна планує вести переговори з Росією на другому саміті миру, якщо досі не скасовано закон, який забороняє вести переговори з Росією. Крім того, якщо для Путіна питання невступу до НАТО України є найбільш принциповим питанням, то як можна зупинити війну через негайний вступ України до НАТО? Як бачимо, питань дійсно більше, ніж відповідей. І головне - чи готове НАТО взагалі прийняти Україну до Альянсу?

Перспектива членства України в НАТО: чи дійсно Трамп хоче домовитися з Путіним ціною нейтрального статусу Києва. / Фото: ТСН.ua

Україна починає перемовини

Водночас видання The Wall Street Journal повідомило, що Україна розпочинає переговори з командою Трампа про припинення війни! 4 грудня українські чиновники на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком розпочали перемовини на високому рівні із майбутньою адміністрацією Трампа.

Попередньо, команда Трампа мало зацікавлена ​​в тому, щоб запропонувати Україні приєднатися до НАТО, не дивлячись на те, що президент Володимир Зеленський називав це життєво важливою гарантією безпеки проти майбутньої російської агресії. Попри це, видання пише, що Україна планує повідомити про свою готовність до миру. Однак йде мова про стійкий мир, адже нестабільний чи тимчасовий мир не служить ні інтересам США, ні України.

Фото: Associated Press

Протести у Грузії

Ще одна новина, що облетіла ЗМІ цього тижня – Майдан у Грузії. В країні тривають протести. Кілька дн ів відбувалися протести в центрі Тбілісі на проспекті Руставелі – там все було залито сльозогінним газом та потопало в диму від феєрверків.

У Тбілісі, де відбувалися масштабні протести, силовики влаштовували жорсткий розгін мітингувальників біля парламенту. На проспекті Руставелі спецназ використовував спецзасоби, водомети, сльозогінний газ, кийки для розгону протестувальників. У ЗМІ також з’являлася інформація про те, що силовики навіть почали затосовувати гумові кулі проти мітингувальників.

МВС країни повідомляло про кілька сотень, а в Мережі просто завалені відео з силовим розгоном Майдану. Президентка Грузії зазначила, що в багатьох затриманих – поранення голів, поламані лицьові кістки, відкриті поранення. Все як в Росії і Білорусі, коли там ще виходили на протести.

Кадри жорстоких дій грузинських силовиків заполонили Інтернет. Вони до болю нагадують події в Україні 11-річної давнини – розгін Євромайдану 30 листопада 2013 року. В соцмережі Х президентка Грузії Саломе Зурабішвілі написала: "Учасники мирного проєвропейського мітингу були жорстоко розігнані силами ОМОНу "Грузинської мрії". Непропорційно використовуються сльозогінний газ і водомети. Йдуть масові затримання і випадки некоректного поводження".

Україна запровадила санкції

Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що Україна вводить санкції проти частини влади Грузії, яка здає країну Путіну.

Зокрема Україна ввела санкції проти премʼєра Грузії Іраклія Кобахідзе, олігарха та засновника провладної партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі та голови МВС Вахтанга Гомелаурі. Також під обмеження потрапили ще 16 високопосадовців Грузії.

Реакція Грузії

Тоді ж Прем'єр країни Іраклій Кобахідзе заявив, що таке рішення свідчить «про складне становище української влади». А погіршення відносин України та Грузії — частина плану, щоб створити складну ситуацію в грузинському регіоні для майбутньої адміністрації США. Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подякувала за рішення України ввести санкції проти політиків країни. У соцмережі Х вона написала - "Краще і не скажеш, дякую Володимире".

Фото: ТСН

ДТП у Дніпрі

Ця трагедія шокувала всю Україну. Пізно ввечері 1 грудня автомобіль BMW влетів у Ford, який здійснював розворот. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двоє дітей — 11 та 13 років перебувають у вкрай важкому стані у лікарні. Про аварію на житловому масиві “Червоний камінь” спершу повідомили у соціальних мережах. Трагедія сталася близько 19:45. У той час, як пишуть місцеві, світлофори не працювали через відключення світла, а на дорозі було темно. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений Ford, тіло дитини та постраждалого й вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від BMW внаслідок удару. Сама автівка, за словами очевидців, відлетіла на 100 метрів після зіткнення.

Судове засідання

На судовому засіданні у справі смертельної ДТП в Дніпрі адвокат підозрюваного попросив відкласти розгляд для ознайомлення з матеріалами справи. Захисник потерпілих Василь Серьогін висловив побоювання, що інший підозрюваний, неповнолітній пасажир BMW, може залишити територію України. Сам підозрюваний провину не визнав, а ще відмовився коментувати, чи він був за кермом.

Фото: ТСН

Хто був за кермом?

Протягом кількох днів у мережі точилися дискусії - хто ж насправді був за кермом? Бо того ж дня, коли трапилась аварія, у Мережі знайшли ймовірного водія BMW за “елітним” номерним знаком авто з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку в TikTok. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка. Демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП.

У місцевих пабліках писали, що це — 17-річний Арсеній Бессонов. Юнак народився в 2007 році та навіть не мав законного права сідати за кермо. Поговорюють, нібито впливовий батько з кримінальними зв’язками покриває сина.

В Мережі навіть опублікували відео, де видно, як у центрі Дніпра 25 серпня 2024 року BMW збиває двох людей на переході і їде з місця події.

Однак 2 грудня у поліції Дніпра повідомили, що за кермом BMW перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року, про якого всі писали, нібито був пасажиром.

За попередньою інформацією, водій і пасажир BMW були тверезими. У Мережі також публікують інформацію про хлопця 2005 року народження, який, за даними поліції, був за кермом автівки. Це фото також оприлюднила поліція.

Дві підозри

19-річному хлопцю повідомили про підозру. За даними слідства, він перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Ford. Слідчі також повідомили про підозру неповнолітньому ПАСАЖИРУ авто BMW. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 136 ККУ — ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. За даними ЗМІ, йдеться про 19-річного Валерія Олещенка.

А вже 3 грудня перший заступник начальника ГСУ Сергій Пантелеєв під час брифінгу підтвердив, що у скоєнні моторошної аварії у Дніпрі підозрюють повнолітнього фігуранта справи. Також стало відомо, що резонансну справу далі розслідуватиме Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. У Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в ДТП, що забрала життя 10-річної дівчинки – 60 діб арешту без права внесення застави!

Маршрут молодиків

Правоохоронці також повністю встановили маршрут молодиків до скоєння ДТП і після нього.

Далі - женуть дорогою і врізаються у Форд. А після дорожньо-транспортної пригоди водій Олещенко зник. Також з ним перебував, вже знайомий нам з ТікТоку пасажир Бессонов. Їх не було близько години. В той час, поки внаслідок ДТП помирала 10-річна дівчинка - хлопці пішли до магазину.

Нагадаємо, майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має бути готовою до можливого скорочення американської допомоги. За його словами, допомоги від Сполучених Штатів стане ще менше.

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