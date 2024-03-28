Скандали в ЗСУ та Міноборони: кого скрутили цього разу і куди подівся Резніков

Скандали з розкраданнями коштів у військових не стихають. Цього разу ДБР затримало ексвисокопосадовця ЗСУ, який незаконно збагатився на майже 58 млн грн.

Усю Україну сколихнули скандали із розкраданням коштів у військових. Дерибанів – на сотні мільйонів, і усе це вже під час повномасштабної війни. Ловили хабарників і "на гарячому", і після внутрішніх аудитів.

Кого та за що затримали цього разу, що відомо про розслідування попередніх корупційних схем у ЗСУ та Міноборони, і де, власне, ексміністр оборони Олексій Резніков, за часів якого спливали найгучніші скандали – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Скандал із розкраданням коштів у ЗСУ на десятки мільйонів

Скандали з розкраданнями коштів у простих військових не стихають. 21 березня Державне бюро розслідувань заявило про нове затримання. Цього разу покрутили колишнього високопосадовця ЗСУ. Він незаконно збагатився на майже 58 млн грн.

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За даними ДБР, він не просто раптово розбагатів, а ще й створив мережу підприємств, які викачували гроші з держбюджету. Найстрашніше те, що за ці кошти держава мала б нагодувати тисячі українських військових.

Ба більше, за два роки повномасштабного вторгнення ексвисокопосадовець ЗСУ придбав понад 50 земельних ділянок, елітну автівку та квартиру у столиці.

Кого підозрюють?

Правоохоронці не називають імені затриманого. Однак за даними джерел ТСН.ua, йдеться про колишнього начальника Центрального управління продовольчого забезпечення командування Сил логістики ЗСУ, полковника Олександра Козловського. І, як то найчастіше буває, усі права власності на більшість земельних ділянок зареєстровані на тещу й тестя фігуранта. А машина, яка коштує близько 1,5 млн грн, зареєстрована на його доньку – студентку Військового інституту ім. Шевченка. От тільки є нюанс: на той момент за весь період своєї трудової діяльності донька отримала 378 тис. грн доходу, тобто власних законних грошей на автівку у неї не було.

У березні 2023 року Олександр Козловський, ймовірно, придбав квартиру в Києві площею 158 кв. м за майже 6 млн грн (оціночна вартість 8,34 млн грн), у якій і проживає. Її оздоблюють меблями, які купують за гроші з банківської картки тестя.

Працівники ДБР затримали колишнього високопосадовця ЗСУ

Раніше журналісти вже бралися за справу Козловського. За даними видання "Наші гроші", його корупційна схема зародилася ще від 16 березня 2022 року (тобто, це ще навіть із Київщини не вигнали окупантів, як під носом вже крали свої ж) і спокійно функціонувала до 13 червня 2023 року. Правоохоронці зазначають, що сума вкрадених коштів щонайменше на 46 млн грн перевищує законні доходи Козловського. Тішить лише те, що наразі суд наклав арешт на незаконно набуті активи підозрюваного і є шанс, що всі вкрадені гроші будуть повернуті державі, а зловмисники – справедливо покарані.

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Корупційні скандали в Міноборони

Не менш цікаві схеми випливали і з Міноборони. Порушень виявили на 10 млрд, і це були результати лише за чотири місяці внутрішніх перевірок. Такі шалені цифри на початку 2024 року називав міністр оборони України Рустем Умєров. Він зазначив, що аудит і далі триватиме, аж поки система не очиститься від загребущих рук.

А після цього був новий скандал – ми дізналися про нову наднаглючу схему, яку закрутила родина Гринкевичів. 29 грудня Гринкевича-старшого затримали за спробу підкупити одного з керівників ДБР хабарем у 500 тис. дол. Кілька місяців тому ДБР почало розслідування за фактом "оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ", які, за даними слідства, мав постачати львівський бізнесмен. Підконтрольні йому компанії нібито виграли 23 тендери на 1,5 млрд грн на постачання одягу Міноборони.

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Корупційний скандал із родиною Гринкевичів / Фото: ТСН.ua

Слідство стверджує, що оборонні замовлення мали виконувати компанії, які раніше займалися будівництвом. Вони не мали належних виробничих, складських та інших можливостей, щоб виготовляти і зберігати речі для потреб Міноборони. У результаті шість контрактів не виконали повністю, а щонайменше за сімома поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, "але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань".

Фігуранти ж від звинувачень відхрещується. Родина винаймає адвокатів і все ще намагається довести, що нібито вкрадені кошти – безбожний наклеп. Після скандалів Міноборони вирішило розірвати угоди з компаніями, пов'язаними з Гринкевичами, які, до речі, були одними з найбільших їхніх постачальників.

Очищення системи почалося, й ми сподіваємося, що це не стане тимчасовим пшиком, а корупція в Україні вже скоро залишиться в минулому, і всі причетні будуть по-справжньому покарані.

Коли випливли перші скандали і що казав Резніков?

Нагадаємо, що перші корупційні скандали на закупівлях для ЗСУ спливли в січні 2023 року після розслідування "Дзеркала тижня". Тоді були і яйця по 17, і картопля по 22, і цибуля по 42 гривні за кілограм, та й не тільки. Журналісти порівняли ціни у звичайних магазинах – і різниця була незаперечною: де у півтора рази, а де і вдвічі суми були більшими, ніж могли б.

Через ці скандали звільнили тодішнього заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та директора Департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Згодом вони отримали підозри та опинилися у СІЗО.

Втім, за підлеглих тоді "горою став" вже колишній очільник Міноборони Олексій Резніков. Він зробив гучну заяву, мовляв, його колишні заступник і керівник департаменту не причетні до скандалу, а вся справа в паперах про закупівлі. За його словами, трапилася нібито технічна помилка щодо цін на яйця. Резніков наполягав, що постачальник вказав ціну не за штуку, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці до іншої, та наголосив на тому, що багато порівнянь у таблиці журналістів були некоректними.

Олексій Резніков / Фото: ТСН.ua

Скандали, які позбавили Резнікова посади

Але вже після цього рівень довіри до Резнікова почав стрімко падати. Цей скандал, імовірно, і став початком кінця. А жирну крапку поставив уже наступний скандал.

"Дзеркало тижня" випустило нове розслідування: цього разу Міноборони закидали корупцію під час закупівель курток для ЗСУ. Журналісти стверджували, що зимова форма для бійців виявилася літньою, а також втричі здорожчала. Водночас журналіст "Української правди" Михайло Ткач з’ясував, що одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 млн дол. від Міноборони, був племінник народного депутата від фракції "Слуга народу".

Тим не менш, причетність Резнікова до жодної з цих махінацій доведена не була. У документах, оприлюднених до цього, знайшли багато невідповідностей, а згодом скандал із куртками і зовсім "здувся". Втім, як би там не було, усі ці скандали, доведені і не доведені, коштували Резнікову посади, попри те, що його самого у корупції не звинувачували. Тим не менш, 4 вересня 2023 року він написав заяву про відставку. Подякувавши усім за плідну працю, Резніков раптово зник з інформаційного поля.

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Українські ЗМІ припускали, що 57-річний Резніков стане новим послом у Британії, де у нього склалися добрі стосунки з високопосадовцями. Але минуло кілька місяців, а цього так і не сталося. Тепер це місце вже пророкують Валерію Залужному. У жовтні 2023 року журналісти видання New Voice заявили, що Резніков взявся писати книгу. У листопаді помічниця Резнікова у коментарі виданню "Новини.Live" заявила, що її шеф перезавантажується:

"Він наразі перезавантажується. Територіально – перебуває в Києві. Ходить в тир – стріляє. Інколи балується солодощами".

Згодом і сам Резніков дав коментар "Новини.LIVE". Ось, що він сказав:

"Дякую. Я в Києві. Все добре".

Де Резніков зараз?

Але питання, де Резніков, однаково не полишало українців, У певний момент запит у Google щодо цього почав навіть бити рекорди. Після звільнення Резніков дуже рідко відвідував громадські заходи чи події. Лише один раз дав інтерв'ю CNN.

Але у січні Резніков таки "засвітився" на публіці: його помітили на церемонії відкриття меморіалу першому президентові України Леоніду Кравчуку. Та навіть після цієї появи питань менше не стало. Чим почав займатися Резніков після звільнення – так і залишалося загадкою. Однак вже 19 січня у Мережі з’явилася інформація, що ексміністр вирішив повернутися до адвокатської практики, йому відновили право на юридичну діяльність.

Олексій Резніков на відкритті меморіалу Леоніду Кравчуку / Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, що очільником Міноборони Резніков став ще 4 листопада 2021 року і був його третім головою за президентства Володимира Зеленського. На цій посаді зустрів повномасштабну війну. Яка відповідальність тоді лягла на плечі очільника відомства – можна тільки уявити.

Можна по-різному ставитись до Резнікова, але за понад 500 днів повномасштабної війни він справді багато зробив для обороноздатності України. Він допоміг отримати мільярди доларів західної військової допомоги для підтримки оборонних зусиль України. А оскільки добре володів англійською мовою – зміг налагодити міцні стосунки з міністрами оборони та військовими чиновниками країн-членів Альянсу. Під його керівництвом вдалося подолати табу на постачання Україні потужного військового обладнання, зокрема, ми отримали НАТОвські танки, реактивну артилерію на зразок HIMARS, далекобійні гаубиці та ракети, тисячі ББМ, сучасну ППО, касетні боєприпаси, він же і починав домовлятися про постачання літаків F-16.

Коли стало відомо про відставку Резнікова, експерти і просто військові вирішили нагадати українцям, за що варто подякувати колишньому міністру, а не лише поливати його брудом.

Втім, питання про життя після звільнення не полишає українців. Резніков повністю відсторонився від соцмереж і навіть "підчистив" свої сторінки. Ексміністр залишається в тіні, попри гучні корупційні скандали, що відбувалися в часи, коли він був головою Міноборони.

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