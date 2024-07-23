Скандали з керівником детективів БЕБ: дівчина без ніг через ДТП та лакшері-відпочинок за кордоном

Жахлива подвійна ДТП на Столичному шосе Києва, через яке молода дівчина залишилась без ніг. Біля постраждалої на відео з місця — чоловік. Саме він був за кермом “Тойоти Кемрі”, через яку і сталася трагедія. Це керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук.

Той, який катався екзотичним узбережжям на рожевому кабріолеті під пісню гурту "Ленінград". Той, який, імовірно, фіктивно розлучився з дружиною. Той, який живе в елітній квартирі мами. Деталі — в проєкті "Хапуга.UA".

Жахлива ДТП у Києві

У неділю в розпал дня на Столичному шосе ВАЗ врізається в білий Додж. Водій і пасажирка останнього виходять на дорогу.

“Спочатку відбулася одна дорожньо-транспортна пригода. Люди, учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди, знаходилися біля своїх автомобілів, тобто на проїжджій частині”, — розповів засновник юридичної компанії “Автоюрист” Богдан Глядик.

І тут в машини та людей влітає третя автівка — “Тойота Кемрі”, за кермом якої “бебівець”. Вона врізається в “Додж” і калічить дівчину — пасажирку Христину Безрук.

ДТП у Києві

“Оскільки люди перебували біля своїх транспортних засобів, відбувся, фактично, наїзд на цих людей. На жаль, з дуже тяжкими наслідками. З публічної інформації там дуже тяжкі наслідки. Незрозуміло, чому саме якщо ми їдемо, ми здалека бачимо, що відбувається якась ситуація, тобто щось незрозуміло, логічно ми зменшуємо швидкість, починаємо більше звертати увагу на це. Питання, чому відбулося так, що водій не побачив те, що відбулося”, — каже Богдан Глядик.

Експерти вважають, це могло статися у випадку, якщо водій “Тойоти” Олександр Ткачук нісся на великій швидкості.

“Якщо він не відреагував на цю небезпеку, значить він вже їхав з швидкістю, яка не була безпечною. Ми можемо зробити припущення, що він перевищував швидкість”, — розповів Богдан Глядик.

Хоча експерти не виключають, що для повної картини потрібно знати чому і як довго пасажири були на проїжджій частині і чи було місце ДТП позначено для інших водіїв. Все ж сходяться на думці, що з більшою ймовірністю дівчина залишилася без ніг, бо посадовець БЕБ не зміг вчасно загальмувати через зависоку швидкість.

“Якщо мова йшла про наїзд фактично на нерухомій автомобілі після попередньої ДТП і там якось людина, можливо, потрапила між цими автомобілями, внаслідок чого такі травми — це абсолютно інша ситуація. І у такому випадку, очевидно, можна говорити про винуватість того водія, який здійснив наїзд на таку нерухому перешкоду”, — каже адвокат Вадим Володарський.

Травми, які отримала дівчина, вважаються тяжкими. За таких обставин за законом водія — ймовірного винуватця не обов'язково заарештовують. Та як свідчить практика, зазвичай кермувальник все ж опиняється в СІЗО.

“Зазвичай, якщо тяжкі наслідки, то одразу намагаються затримати водія, обирати йому запобіжний захід. Не обов'язково це повинно бути тримання під вартою запобіжний захід”, — каже Богдан Глядик.

Чи був Ткачук тверезим

Ткачук же, хоча на відео з місця аварії немає видимих поранень, за повідомленнями у ЗМІ з травмою голови опинився в лікарні, а не за гратами чи під домашнім арештом. Слідство має встановити чи був “бебівець” тверезим.

За повідомленням Української правди, на місці ДТП він пройшов тест на “Драгері”, який не показав алкоголя в крові. Та зрештою, якщо провину Ткачука доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Наразі через участь топпосадовця у ДТП справу передали для розслідування ДБР. Аби дізнатися більше деталей, ми звернулися до слідчих, та відповіді за кілька днів не отримали.

Зате дізналися, що “Тойоти”, якою кермував Олександр Ткачук, в декларації посадовця немає. Та опинився він в ній не випадково. За повідомленнями наших джерел, на цій машині Ткачук їздить постійно. Проте авто не належить і родині посадовця.

“Тойота” зареєстрована, на одеське підприємство “Елвікон”, засновником якого є сейшельский офшор. Саме підприємство за документами спеціалізується на комп'ютерній техніці, а зовсім не на оренді авто. На яких умовах один з керівників БЕБ їздить на цій машині — сподіваємося побачимо у відповіді Бюро економічної безпеки. Та схоже, Олександр Ткачук полюбляє автівки з історією.

Екзотичним узбережжям, на рожевому кабріолеті, під пісню гурту “Ленінград” під час війни в Україні розїжджає головний детектив БЕБ Олександр Ткачук.

Скриншот з відео Хапуга.UA

Та крім відпустки за кордоном у розпал війни фактично головний борець з економічною злочинністю в Україні Олександр Ткачук може приховувати ще тиск на детективів БЕБ та імовірно фіктивне розлучення.

“Ткачук керує роботою детективів, а також він, я можу вам сказати, що він керує і діючим, і діючим головою”, — розповів заступник голови Ради громадського контролю БЕБ Денис Жело.

Що відбувається за лаштунками Бюро економічної безпеки

Про тиск з боку керівника Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександра Ткачука заявили детективи БЕБ. Інформацію про це оприлюднив блогер-викривач та телеведучий Євген Плінський і народний депутат з профільного комітету Верховної ради Ярослав Железняк.

“Детективи скаржаться, що в.о. керівника детективів БЕБ Олександр Ткачук активно та відверто блокує ефективні слідчі дії на Львівській тютюновій фабриці.тЗокрема Ткачук намагається замʼяти та приховати знайдені в селах навколо ліній по виробництву сигарет”, — написав Железняк.

Мова йшла про нібито знищення доказової бази — знайдене обладнання ймовірно намагалися розібрати, щоб унеможливити експертизу, яка б довела, що воно має відношення до продукції, яку розповсюджує фабрика.

Аби розібратися в тому, що відбувалося насправді при обшуках на Львівській тютюновій фабриці, ми звернулися із запитом до Бюро економічної безпеки.

Та замість відповідей з Бюро економічної безпеки прийшла звичайна відписка: “Повідомляємо, що до БЕБ не надходило інформації від фізичних або юридичних осіб, які є підставою для проведення перевірки чи службового розслідування щодо порушених у листі питань”.

Бюро економічної безпеки / Скриншот Хапуга.UA

Заступник голови ради громадського контролю при БЕБ Денис Жело переконаний, що описана блогером ситуація про тиск на детективів виглядає цілком реалістично.

“Я чув цю ситуацію від співробітників силових відомств, які мені розповідали”, — каже Жело.

Він вже заявляв про масштабну корупцію в БЕБ на засіданнях ТСК.

В Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук — ключова фігура. Як пояснюють громадські діячі-антикорупційники, структура БЕБ є такою де голова БЕБу є виключно адміністратором.

Нагадаємо, що за три роки існування зараз у БЕБ вже четвертий очільник. Детективи ж мають бути незалежними і підпорядковуються тільки керівнику Головного підрозділу детективів — тобто Олександру Ткачуку.

“Сам керівник детективів має дуже великий вплив на кожне провадження, фактично кожну справу. Він знає, що там відбувається, і фактично він може змінити хід”, — каже голова ГО “Антикорупційний штаб” Сергій Миткалик.

Хто такий Олександр Ткачук

Хто ж він такий Олександр Ткачук, людина, яка має реальний і безумовний вплив на діяльність Бюро економічної безпеки України?

Скандальним було саме призначення колишнього податкового міліціонера Олександра Ткачука на топову посаду головного правоохоронного органу з економічних злочинів. Голова правління експертної організації StateWatch Олександр Лємєнов підкреслював, що у Ткачука критично недостатньо керівного професійного стажу. А саме це обовʼязкова кваліфікаційна вимога.

“На посаду керівника головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки призначили Олександра Ткачука, який є близьким до куратора “правоохоронного” напрямку в Офісі Президента Олега Татарова”, — писали в ЗМІ.

Олександр Ткачук / Скриншот Хапуга.UA

Тиск на бізнес, непрозорий конкурс в БЕБ — усе це тільки зміцнило громадськість у тому, що ключові “бебівці” дбають не про інтереси держави.

“Слідчі і прокурори є процесуально незалежними фігурами, там здійснюється процесуальне керівництво, але за даними окремих ЗМІ, саме Оксандра Ткачука пов'язують з Олегом Татаровым, тому цілком, мовірно, що може здійснюватись якийсь тиск”, — каже Сергій Миткалик.

Поки антикорупційнки б'ють на сполох, Олександр Ткачук живе в елітній столичній квартирі, яка записана на його матір, та їздить відпочивати за кордон.

Розлучення Ткачука може бути фіктивним

В декларації фактично головного борця з економічною злочинністю України багато нерухомості: дві квартири і будинок в Житомирі. Але дві доньки і нібито колишня дружина (про цей цікавий момент трохи згодом) живуть в Австрії.

А от у Києві Ткачук має вже лише одну квартиру, зареєстровану на його матір. Щоправда нерухомість — преміальна. 117-метрова квартира, якою користується Ткачук, знаходиться в історичному центрі Києва, житловому комплексі бізнес-класу на Воздвиженці. Квартири без ремонту такої ж площі стартують від 225 тисяч доларів. В сусідньому будинку у нібито колишньої дружини Ткачука — гараж. А ще до повномасштабного вторгнення за пару десятків метрів від гаража у Анастасії Ткачук була власна художня майстерня.

Та у 2020 році у родини Ткачука було більше нерухомості: ще дві квартири у Києві. А потім перерва до 2023 року у декларуванні, плюс розлучення і пунктів у декларації поменшало. От тільки розлучення Олександра Ткачука виглядає як фейкове. На початку 2022 року, до російської навали він з родиною щасливо відпочивав на Кубі в рожевому кабріолеті під пісню гурту “Ленінград”.

А вже в кінці року — розлучився із дружиною. От тільки через місяць вона у соцмережі в пості називає Олександра Ткачука найкращим чоловіком та найпрекраснішим татом її дітей. Дивно — чого-ж тоді розлучалися з “найкращим”?

“Якщо у чиновника є певна кількість майна, яке перевищує його статки офіційні, йому потрібно його заховати”, — каже антикорупційний експерт Дмитро Остапчук.

Фіктивні розлучення у топпосадовців — не рідкість. Експерти пояснюють, що так вони приховують статки не лише від громадськості, а в першу чергу від більш ретельної і глибокої перевірки НАЗК.

“Всі перевірки декларацій, які подані держслужбовцями, перевіряє Національне агентство запобігання корупції. В неї є певні алгоритми і ризик-фактори, які саме от таким чином і визначають, чи попадає чиновник і його декларація в ризиковані зони і чи потрібно перевіряти відомості, які він надає. Один з таких ризик-факторів – це значно перебільшення сумарної оцінки майна держслужбовця над його офіційними доходами за певну кількість років.Тоді ця людина попадає в ці ризик-фактори і може бути через деякий час назначена його перевірка цієї декларації”, — розповів Дмитро Остапчук.

А от приховати виїзд за кордон в розпал війни Олександру Ткачуку не вдалося. Його відрядження у вересні 2022 року, принаймні так був оформлений виїзд, яке водночас виявилося відпусткою за власний рахунок розбирали на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної ради по БЕБу у лютому минулого року.

Як пише видання “Цензор Нет”, члени комісії підозрювали навіть підробку документів.

“Якщо людина виїжджає за кордон і потрапляє за кордон, їде з метою відрядження, наприклад, виконувати певну державну функцію, бо відрядження вона здійснює в рамках професійної діяльності. Тобто ти не можеш брати в цей час відпустку, десь відпочивати, десь переміщатися, крім того маршруту, який зазначений в ньому. Це підстава для початку дисциплінарного провадження”, — каже Сергій Миткалик.

Ми направили запити і до голови ТСК, проте відповіді не отримали. А от в ДБР відповіли — що розслідування не проводять, поки що: “Зазначені у ньому відомості будуть враховані під час реалізації завдань, поставлених перед Державним Бюро розслідувань”.

Тепер — після жахливої аварії Олександр Ткачук все ж фігурує в розслідуванні ДБР. Можливо, слідчі зможуть пильніше придивитися і до інших скандальних повідомлень щодо Олександра Ткачука. І зрештою розставити крапки в усіх питаннях до топпосадовця Бюро економічної безпеки.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео Скандали з керівником детективів БЕБ: дівчина без ніг через ДТП та лакшері-відпочинок за кордоном

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