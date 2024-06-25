Скандали з Миколою Тищенком під час війни: від побиття ексвійськового до "закордонного фронту"

Навіть під час війни Тищенко потрапляє у скандали.

Народний депутат України Микола Тищенко чи не від перших днів у Верховній Раді потрапляв різні скандали. Під час пандемії коронавірусу - за даними ЗМІ, ресторан Тищенка працював, попри всі обмеження і там влаштовували гучні гулянки, під час війни скандальний нардеп поїхав за кордон.

Обурювали українців і його скандальна заява про мобілізацію, в якій він пояснював, що "Конституція йому дозволяє не воювати". І передавання неякісних бронежилетів теробороні у Києві.

Проте "останньою краплею" стало те, що охорона народного депутата у Дніпрі побила ексвійськового. Хача під час судового засідання про обрання йому запобіжного заходу Тищенко переконував журналістів, що "робив все у межах закону", бо мовляв "собака гавкає, а караван іде".

Нардеп Микола Тищенко у Печерському суді / Фото: ТСН.ua

Що відомо про скандали за участі Миколи Тищенка - ТСН.ua зібрав останні подробиці.

Охоронці Тищенка побили колишнього військового

Останнім та найгучнішим скандалом за участю Миколи Тищенка є побиття колишнього військового у Дніпрі. Так, охорону скандального нардепа звинуватили у тому, що вона побила Дмитра Павлова - колишнього бійця Kraken Головного управління розвідки МО.

Люди нардепа Тищенка напали на ветерана в Дніпрі

Колишній боєць зробив Тищенку та його охороні зауваження про те, що вони "не можуть ходити у військовій формі та зі зброєю у місті, бо це лякає людей". Тоді після суперечок люди нардепа Тищенка побили ексвійськового, який гуляв на вулиці разом з дитиною. Після того, як кадри потрапили до соцмереж, українці ідентифікували людей, наближених до Тищенка. Як виявилось - це Евеліна Андрієвська, яка є у базі "Миротворця" через виправдовування російської агресії, Богдана Писаренка - співробітник київської поліції, який підтримував напад на еквійськового, та інші неоднозначні особи.

Під час приїзду Тищенка у Дніпро стався інцидент з бійкою та затриманням / Фото: скриншот з відео

Сам же Тищенко неодноразово звинувачував колишнього військового у тому, що він "є начальником безпеки ботоферми" й "разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського". Водночас Тищенко не відповів, хто ті люди, які були із ним. Мовляв, в нього "немає охорони".

Скандал з Тищенком! Нардеп пояснив причини побиття військового в Дніпрі!

Після скандалу голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав покарати скандального нардепа та додав, що "поведінка нардепа є ганебна". До слова, після неодноразових скандалів Тищенка раніше виключили з партії та фракції "Слуга народу".

Скандал під час обшуку у помешканні нардепа Тищенка

Навіть під час обшуків у його помешканні Микола Тищенко вирішив "не зупинятись на досягнутому" та намагався розбити свій телефон на очах у правоохоронців. У Мережі зазначають, що ймовірно саме так нардеп хотів знищити докази своєї причетності до побиття ексвійськового у Дніпрі.

Тищенко розбив власний телефон під час обшуків

Розсмішила українців у рожева коробка, у якій нардеп зберігав велику кількість іноземної валюти.

Обшуки у народного депутата Миколи Тищенка / Фото: Державне бюро розслідувань

"Закордонний фронт" Тищенка

Вже напочатку повномасштабної війни скандального Тищенка помітили за кордоном. Зокрема, у червні 2022 року, коли відбувались тяжкі бої у східних та південних регіонах України, в країні тривав воєнний стан та загальна мобілізація, Тищенко гайнув спочатку до Праги, де нібито збирали кошти на автівки для ЗСУ. На запитання українців, а як же йому вдалось виїхати – нардеп звісно промовчав.

Вже через декілька місяців Тищенка помітили у Парижі. Що він там робив – не відомо.

Проте найбільший скандал спалахнув у січні 2023 року. Тоді Микола Тищенко вирішив "махнути" до Тайланду. Багато хто його звинуватив у тому, що він там відпочивав. Звісно, після скандалу нардеп швиденько виправдався, мовляв – "не відпочивав, а проводив зустрічі з українською громадою". Саме після цього його і виключили зі "Слуги народу".

Микола Тищенко поїхав до Таїланду до "української громади" / Фото: ТСН.ua

Старі бронежилети для захисників України

У червні 2022 року журналісти "Слідства інфо" розповіли історію, про те, як Тищенко на початку війни приїхав до київської тероборони та передав захисникам бронежилети. Нардеп про це написав, що "мовляв його вже ексдружина везла з-за кордону їх заледве не на собі". Тоді військові зауважили, що Тищенко на одяг натягнув шеврон із написом "Титан".

Тищенко носив шеврон "Титан" і під час фотографування із ексголовномандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. / Фото: із соцмереж

Проте коли захисники вирішили перевірити, а що ж їм передав Тищенко – то виявилось, що це старі бронежилети 1983 року з пластинами, які вже посипались від часу. Тобто зрозуміло, що нікого не вбережуть. Журналісти-розслідувачі зауважили у матеріалі, що піар Тищенка міг би стати буквально "смертельним" для того, хто б потрапив у такій "броні" під обстріл.

Навіщо Тищенко привіз людям такий непотріб – на запитання військових він відмовився відповідати, журналістів ж переконував, що він передав "все якісне".

Скандальна заява про мобілізацію

І звісно Тищенко не зміг не прокоментувати тему мобілізації. Він заявив, що не фронті, бо йому це "дозволяє Конституція".

"За Конституцією, депутат Верховної Ради України має бронь, а всі інші - не мають. Читайте Конституцію України", - порадив Тищенко українцям.

У червні 2023 року його ще тодішня дружина стверджувала, що "її чоловік не може воювати".

"Мені дуже хотілося б, щоб люди, перш ніж щось писати і говорити, пам'ятали, що у нас парламентсько-президентська держава, і за законом про мобілізацію, народні депутати України не можуть бути мобілізовані. Вони мають бути на місці та ухвалювати закони", - прокоментувала Барановська в інтерв'ю Раміні Есхакзай на її YouTube-каналі.

Звісно люди зауважили, що завжди можна скласти мандати та піти добровольцем, як це зробило багато українців на початку війни, проте у відповідь – лише мовчання.

Тищенко у Раді / Фото: Микола Тищенко / Facebook

Інші скандали

До початку повномасштабної війни Тищенко влаштовував бійки за нардепами, зокрема Гео Леросом, конфлікти з однопартійцями, які навіть лаяли його. Ірина Верещук зізнавалась, що під час місцевих виборів посилала нардепа "на**й". Одна із останніх конфліктних ситуацію у Раді за участі Тищенка, до слова, сталась під час війни.

Вітав Тищенко українців із роковинами Чорнобильської трагедії, Великоднем замість Різдва.

2019 року стало відомо, що помічницею нардепа стала 22-річна модель.

Наприкінці 2021 року нардеп заявив, що сам купує гречку та сало на ринку. Проте здивувало усіх не це, а ціни, мовляв гречку він купує за 12 грн, а сало – за 50 грн. Хоча ціни тоді були в рази вищі.

А під час пандемії коронавірусу ресторан "Велюр" Тищенка, за даними журналістів-розслідувачів, влаштовував гучні гулянки, тоді як інші подібні заклади змушені були дотримуватись правил карантину. Начхав Тищенко на коронавірусні обмеження і 2021 року під час гулянки в честь дня народження своєї уже ексдружини, коли для неї організували пишне святкування.

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