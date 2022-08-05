Скандальна доповідь Amnesty International: усі подробиці та реакції політиків, українців та світу

Кампанія з дискредитації України та створення фальшивого балансу між злочинцем та жертвою - так офіційний Київ відреагував на звіт Amnesty International.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, де звинуватила українські війська у порушенні законів війни - буцімто ЗСУ наражають на небезпеку цивільне населення. Це спричинило неабиякий резонанс у суспільстві та викликало шквал критики на адресу організації.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про гучний скандал навколо цієї доповіді.

Що сталося

Amnesty International 4 серпня опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

"Тактика України порушила міжнародне гуманітарне право, перетворивши цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах, що послідували за цим, загинули мирні жителі і була зруйнована цивільна інфраструктура", - стверджують в Amnesty International.

Там додають, що від квітня до липня їхні представники нібито оглядали місця російських обстрілів, а також опитували свідків, що вижили, і вивчали супутникові знімки. Після чого дійшли висновку, що "українські сили завдавали ударів із житлових районів, а також базувалися у житлових будинках".

Тобто експерти правозахисної організації зробили такі висновки, посилаючись на неназваних жителів Донецької, Миколаївської та Харківської областей, нібито постраждалих від російських ударів в результаті сусідства українських військових. Примітно також і те, що самі автори матеріалу називають війну "конфліктом", а російські атаки згадують побічно.

Більше того, в Amnesty International наголосили, що "практика українських військових щодо розміщення військових цілей у межах населених пунктів зовсім не виправдовує невиборчі атаки російської армії".

Звісно, що такі заяви обурили українське суспільство і владу, яка не забарилася з реакціями.

Як відреагувала українська влада

В Офісі президента України на таку заяву і звинувачення відреагували одразу, заявивши, що організація бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.

"Єдине, що становить загрозу життю українців, – це армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну влаштовувати геноцид. Наші захисники боронять свій народ та сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію жителів прифронтових міст. Сьогодні Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnеsty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди", – наголосив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Ввечері у традиційному відеозверненні прокоментував скандальний звіт організації і президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, сьогодні організація Amnesty International спробувала амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що немає й не може бути жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим.

"Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою й відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час – ігнорується, то з цим не можна миритися", – переконаний президент.

Зеленський також нагадав, що окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей по воду, евакуаційних автобусах, зупинках громадського транспорту і навіть по меморіалах жертвам Голокосту чи кладовищах. Зокрема, він сказав і про теракт у таборі з військовополоненими в Оленівці.

"І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то й відповідальність за загибель людей розділяєте з ними", – підсумував президент.

"Це свідчення втрати адекватності". Так відреагував на заяву Amnesty International міністр оборони України Олексій Резніков. "Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет. Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, зокрема – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов'язання. Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших ЗАХИСНИКІВ. Це я як юрист говорю", - наголосив він. Очільник Міноборони України також додав, що "будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду та діям Росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його не маскували". Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що міжнародна правозахисна організація Amnesty International створює фальшивий баланс між жертвою та злочинцем. Так міністр прокоментував звинувачення на адресу ЗСУ в розташуванні техніки і зброї в житлових районах. Він наголосив, що саме Росія тисячами знищує цивільне населення України, руйнує міста і території, коли ЗСУ намагаються захистити країну та континент від окупантської навали. "Тому, будь ласка, припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де у вас всі в чомусь винні. Займіться донесенням правди про те, чим є сьогоднішня Росія. Зробіть це хоча б в ім’я цивільних жертв, яких накрило російськими снарядами на зупинці в місті Торецьк Донецької області", – закликав Кулеба.

Реакція світу

Окрім українських політиків відреагувала на скандальну заяву Amnesty International і британська дипломатка. Так, пані посол ВеликоЇ Британії Мелінда Сіммонс емоційно наголосила, що на шостому місяці повномасштабної війни РФ в Україні мирним українцям загрожують лише російські ракети та окупанти-мародери.

"Єдине, що загрожує українським мирним жителям, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - написала Сіммонс.

Що говорять в Amnesty International

Український офіс організації після пубілкації звіту оприлюднив коментар, у якому пояснює, що українська команда не була залучена до підготовки звіту та від початку намагалась переконати колег у недопустимості й неповноті такого матеріалу та у підсумку відмовилась перекладати і поширювати його, але до їхньої думки не дослухались.

Своєю чергою генсек Amnesty International Агнесс Калламар звинуватила "українських ботів" в хейті скандального звіту про ЗСУ, у якому йшлося про те, що українські воєнні розміщують вогневі позиції безпосередньо поблизу житлових кварталів.

Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022

Реакція соцмереж: International Victim Blaming

Нагадаємо, 4 серпня Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.

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