Скандальна доповідь Amnesty International: усі подробиці та реакції політиків, українців та світу

Кампанія з дискредитації України та створення фальшивого балансу між злочинцем та жертвою - так офіційний Київ відреагував на звіт Amnesty International.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, де звинуватила українські війська у порушенні законів війни - буцімто ЗСУ наражають на небезпеку цивільне населення. Це спричинило неабиякий резонанс у суспільстві та викликало шквал критики на адресу організації.
ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про гучний скандал навколо цієї доповіді.
Що сталося
Amnesty International 4 серпня опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.
"Тактика України порушила міжнародне гуманітарне право, перетворивши цивільні об'єкти на військові цілі. Внаслідок російських ударів по населених пунктах, що послідували за цим, загинули мирні жителі і була зруйнована цивільна інфраструктура", - стверджують в Amnesty International.
Там додають, що від квітня до липня їхні представники нібито оглядали місця російських обстрілів, а також опитували свідків, що вижили, і вивчали супутникові знімки. Після чого дійшли висновку, що "українські сили завдавали ударів із житлових районів, а також базувалися у житлових будинках".
Тобто експерти правозахисної організації зробили такі висновки, посилаючись на неназваних жителів Донецької, Миколаївської та Харківської областей, нібито постраждалих від російських ударів в результаті сусідства українських військових. Примітно також і те, що самі автори матеріалу називають війну "конфліктом", а російські атаки згадують побічно.
Більше того, в Amnesty International наголосили, що "практика українських військових щодо розміщення військових цілей у межах населених пунктів зовсім не виправдовує невиборчі атаки російської армії".
Звісно, що такі заяви обурили українське суспільство і владу, яка не забарилася з реакціями.
Як відреагувала українська влада
В Офісі президента України на таку заяву і звинувачення відреагували одразу, заявивши, що організація бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.
"Єдине, що становить загрозу життю українців, – це армія катів і ґвалтівників, яка прийшла в Україну влаштовувати геноцид. Наші захисники боронять свій народ та сім'ї. Життя людей для України є безумовним пріоритетом, саме тому ми проводимо евакуацію жителів прифронтових міст. Сьогодні Росія докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати Збройні сили України в очах західних суспільств і зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnеsty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди", – наголосив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
Ввечері у традиційному відеозверненні прокоментував скандальний звіт організації і президент України Володимир Зеленський.
"На жаль, сьогодні організація Amnesty International спробувала амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву", – заявив Зеленський.
Він наголосив, що немає й не може бути жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим.
"Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою й відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, у якому жертва й агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час – ігнорується, то з цим не можна миритися", – переконаний президент.
Зеленський також нагадав, що окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей по воду, евакуаційних автобусах, зупинках громадського транспорту і навіть по меморіалах жертвам Голокосту чи кладовищах. Зокрема, він сказав і про теракт у таборі з військовополоненими в Оленівці.
"І звітів про це чомусь немає. Ось така аморальна вибірковість. Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то й відповідальність за загибель людей розділяєте з ними", – підсумував президент.
Реакція світу
Окрім українських політиків відреагувала на скандальну заяву Amnesty International і британська дипломатка. Так, пані посол ВеликоЇ Британії Мелінда Сіммонс емоційно наголосила, що на шостому місяці повномасштабної війни РФ в Україні мирним українцям загрожують лише російські ракети та окупанти-мародери.
"Єдине, що загрожує українським мирним жителям, це російські ракети, зброя та мародерство російських військ. Крапка. Якби Росія припинила вторгнення в Україну, небезпеки не було б", - написала Сіммонс.
Що говорять в Amnesty International
Український офіс організації після пубілкації звіту оприлюднив коментар, у якому пояснює, що українська команда не була залучена до підготовки звіту та від початку намагалась переконати колег у недопустимості й неповноті такого матеріалу та у підсумку відмовилась перекладати і поширювати його, але до їхньої думки не дослухались.
Своєю чергою генсек Amnesty International Агнесс Калламар звинуватила "українських ботів" в хейті скандального звіту про ЗСУ, у якому йшлося про те, що українські воєнні розміщують вогневі позиції безпосередньо поблизу житлових кварталів.
Ukrainian and Russian social media mobs and trolls: they are all at it today attacking @amnesty investigations. This is called war propaganda, disinformation, misinformation. This wont dent our impartiality and wont change the facts. https://t.co/YvMy2E3d6p— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) August 4, 2022
Реакція соцмереж: International Victim Blaming
Нагадаємо, 4 серпня Amnesty International опублікувала доповідь, з якої випливає, що українські війська порушують закони війни, розміщуючи бойову техніку та озброєння у школах, лікарнях і житлових районах.
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