Скандальна ексчиновниця Мазурчук про пост в соцмережі: "Не кожен, хто загинув – герой"

Після гучного скандалу, який виник через допис в Facebook про жорстоко страченого українського захисника, авторка посту Васіліса Мазурчук зробила нову заяву.

Її вона озвучила в коментарі для ТСН.ua, коли ми поцікавились у неї, чи не не змінила вона своєї позиції після того, як її розкритикували тисячі українців.

"Мене не тільки багато людей неправильно зрозуміли, там було ще багато російських ботів з погрозами. Зокрема, від Шарія", - запевнила Мазурчук.

"Я маю на увазі лише одне, що коли в твій дім прийшов вбивця, а його благають, він отримує від цього задоволення, маючи комплекс Бога. Вони (окупанти – ред.) вважають, що мають право вбивати", - сказала Мазурчук.

Пояснюючи, чому вона використала в своєму пості саме слово "верещати" (в скандальному пості Мазурчук написала так: "Але померти гідно зі словами "Слава Україні", зробити останню затяжку і стати символом – краще. Смерть та страта жахливі завжди. Але ж правда, краще як Воллес у "Хороброму серці" - нескореним. Ніж верещати їхньою мовою – "нєнада, больна"), на це Мазурчук зранку, 13 квітня, відповіла так: "Я можу це пояснити. Багато людей вважає, що якщо говорити тією мовою, яку вони (окупанти – ред.) розуміють, то вони припинять вбивство. Вони вчинили військовий злочин і прохати їх про допомогу немає жодного сенсу".

До цього Мазурчук додала, що жахливе відео вона бачила.

"Я почала його дивитись, але не змогла додивитись його до кінця. Це є приниженням українських воїнів та українців загалом. Але ми мусимо знати нашого ворога в обличчя. В тому сенсі, що ми бачили те, що вони робили в Бучі, Ірпіні, Маріуполі, що вони роблять з полоненими. Жодні наші прохання, заклики до людяності – вони не працюють. На жаль", - зазначила вона.

Авторка скандального посту скаржиться, що на її адресу є багато цькування, але додає що позиватись до суду через це не буде. "Позиватись до сотен тисяч чи московських ботів?"

На запитання про те, що в її розумінні "померти гідно" (цю фразу вона використала в своєму пості), Мазурчук відповіла так: "То доволі емоційний пост. Я не маю на меті сказати, що померти гідно. Знову ж таки – ми не знаємо багато деталей. Не кожен, хто загинув – герой, не кожен, хто не загинув – погана людина. Для мене важливо, щоб люди не благали росіян про пощаду. Перед обличчям смерті вони пощади українцям не дадуть".

Крім цього, ми запитали у Мазурчук, чи зв’язувався з нею після публікації посту хтось з органів влади.

"А я порушила щось якимось чином?" - відповіла нам вона. Та додала: "Свої пости написали арестовичи, шарії і притули. Чесно – мій світогляд не зміниться. Я за Україну стояла і стоятиму завжди".

За словами Мазурчук, вона наразі перебуває в Ірландії.

"Я цього не приховую. Я вивезла дитину з Бучанського району. Враховуючи, що тоді дитині було 3 роки, я не думаю, що я б могла, як мені радять, лізти в окопи. Я б хотіла, щоб українці припинили цькувати один одного, особливо ті люди, які роблять одну і ту саму справу. Я б не хотіла, щоб українці лояльно ставились до атак орківськіх чи інших ботів, тому як половина сторінок, які влаштували хейт – це ботські сторінки. По-третє, я бажаю українцям спрямовувати свою агресію на ворога. Вбивці – лише вбивці".

Резюмуючи, Мазурчук додала: "Тепер знаю, що крім погроз росіян, я маю погрози українців. Якщо зі мною чи з дитиною щось станеться, я буду знати, кому завдячувати. Чи вплине ця ситуація на моє повернення до України? Я не порушувала жодних законів".

Скандал через пост: що відомо

Після того, як в соцмережах було оприлюднено жахливе відео, на якому окупант відтяв голову українському військовому, ексчиновниця Васіліса Мазурчук (працювала помічником народного депутата та в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради) опублікувала на своїй сторінці пост, скандально прокоментувавши смерть захисника.

"Я знаю, що багатьох зачеплять ці слова. Відео було жахливим. Але померти гідно зі словами "Слава Україні", зробити останню затяжку і стати символом - краще. Смерть та страта - жахливі завжди. Але ж правда, краще як Воллес у "Хороброму серці" - нескореним. Ніж верещати їхньою мовою - "нєнада, больна". Помираючи, завжди краще зберегти гідність. Бо на війні, уникнути загибелі інколи дуже важко. Але їх не вибачимо. Ніколи", - написала ексчиновниця.

На допис відреагували понад 6 тисяч українців, яких обурило таке ставлення до військового. Користувачі соцмережі вимагали вибачень від Мазурчук, назвали її "нелюдем через неповагу до військового, який віддав своє життя за Україну".

Згодом Мазурчук опублікувала інший допис: "Ще раз, люди, не читайте криво. Ніхто нічию загибель не висміював. Я не можу передати, на скільки я хочу щоб вони всі зникли. Пост був про те, що немає сенсу просити у нелюдів та вбивць - немає сенсу. Лише планомірне видавлювання нечисті з нашоі землі. Тільки так. Шкода, що хтось зрозумів це як привід до травлі. Коли крім росіян починають погрожувати українці, то весело, насправді. Але дякувати Богу, адекватні люди зрозуміли, що малося на увазі. Щодо арістовіча і шарія... немає сенсу щось казати. Обійняла".

Своєю чергою, ексрадник Офісу президента Олексій Арестович так відреагував на дописи Мазурчук, опублікувавши свій пост:

"Крайній випадок BLM-націоналізму: коли тобі ріжуть горло, то страждати треба теж українською. Це клініка. Радує, що 61 лайк з 5,5 тисяч реакцій. Є надія, що це – реальне співвідношення божевільних в нашому, в принципі здоровому суспільстві. Добре, що подібну позицію негайно засудили. Швидкість імунної відповіді – ось, що вимагається від нас на данному етапі, щоб божевілля не розповзлось далі".

Нагадаємо, 11 квітня російські телеграм-канали опублікували моторошне відео, на якому вони похвалились, як ще живому полоненому воїну ЗСУ відрізають голову.

Жорстоку страту українця уже засудили президент Зеленський та ряд західних дипломатичних відомств.

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