Скандальна ексречниця ДПСУ попрощалася з Україною і оголилася на Мальдівах (фото)

Після бурхливого обговорення оголених фото, Іванна Плантовська виклала в соцмережі ще більш відверті світлини.

Колишня речниця прикордонників південного регіону України Іванна Плантовська, через оголені фото в соцмережах якої на початку року спричинився скандал, виклала нову порцію світлин. Цього разу Плантовська оприлюднила ще більш відверті фотографії, вказавши, що вони зроблені на Мальдівах.

Іванна Плантовська на Мальдівах. Скріншот зі сторінки Плантовської в Facebook

Відпочинок Плантовської на Мальдівах. Скріншот зі сторінки Плантовської в Facebook

Незадовго до цього, наприкінці березня, Плантовська натякнула, що залишає Одесу, тому що "час рухатись далі", при цьому вона також зазначила, що змінює автономери на автомобільні знаки іншої країни.

"Але моя ненька Україна в серці назавжди", - резюмувала колишня прикордонниця.

Цього разу деякі зі своїх фото Плантовська підписала трьома словами: "Я в раю" та обмежила функцію коментування своїх нових постів.

Іванна Плантовська пише, що вона "в раю". Скріншот зі сторінки Плантовської в Facebook

Загалом на її нові світлини цього разу відреагували лайками трохи менше 150 користувачів соцмереж.

Скандал через Плантовську: що відомо

Скандал із Плантовською розпочався з того, що перебуваючи на посаді пресофіцерки Південного регіонального управління Держприкордонслужби України (вона обіймала її станом на початок січня 2023 року – Ред.), вона похизувалася пікантними фото та розкішним відпочинком за кордоном під час війни. Зокрема, Іванна показувала гарні фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів, що призвело до бурхливого обговорення в соцмережах.

Після того, як на пресофіцерку звернули увагу в Мережі, вона оперативно закрила свій профіль у Facebook та Tiktok. Одразу після цих подій у ДПСУ заявили, що їм прикро, що в їхніх лавах під час війни "є ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, водночас, м’яко кажучи, хизуючись ним". Згодом Плантовська була переведена з посади речниці прикордонників на іншу, а після цього її звільнили з лав Держприкордонслужби.

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