Скандальна ексречниця ДПСУ знов похизувалась новими фото з відпочинку: з конем, бокалом та в авто (фото)

Тепер за Іванну Плантовську, яку обговорюють в соцмережі, заступилась мати.

Колишня речниця прикордонників Іванна Плантовська, яка на початку січня стала фігуранткою гучного скандалу через публікацію своїх оголених фото на елітному відпочинку, днями влаштувала бурхливу суперечку з тими, хто почав коментувати її чергові нові світлини в соцмережі.

Як з’ясувалось, ці суперечки з дописувачами з’явились після того, як Плантовська опублікувала на своїй сторінці в Facebook нові фотографії з закордонного відпочинку.

Колишня речниця прикордонників Іванна Плантовська. Скріншот

Якщо початок нового року Плантовська зустрічала в Парижі, то цього разу, згідно геолокації на фото, вона зустрічала початок весни в австрійському ресторані та в автомобілі на вулицях Варшави.

Колишня прикордонниця Іванна Плантовська. Скріншот

На нових фото любителька курортів була вже не оголеною, але на фото знов звернуло увагу багато користувачів. Декілька десятків людей вирішили висловити те, що думають про Плантовську, яка їздить відпочивати за кордон та хизується цим публічно під час війни.

Іванна Плантовська на відпочинку. Скріншот

Наприклад, один з користувачів так прокоментував новий відпочинок Плантовської в закордонному ресторані: "Ще і які гульки влаштовувала в Парижі, коли по Київу летіли ракети. Чомусь прості дівчата, які служать, не мають таких можливостей".

На деякі з коментарів Плантовська відреагувала, достатньо різко відповівши дописувачам.

Як виявилось, цього разу на захист колишньої прикордонниці виступила жінка з ідентичним прізвищем, яка представилась матір’ю Іванни.

"Моя донька і моя гордість", - написала під одним з фото у відповідь на безліч негативних коментарів Ірина Плантовська, яка представилась матір’ю Іванни.

Скандал навколо Плантовської: що відомо

Скандал з Плантовською розпочався з того, що перебуваючи на посаді пресофіцерки Південного регіонального управління держприкордонслужби України (вона обіймала її станом на початок січня 2023 року – Ред.), вона похизувалася пікантними фото та розкішним відпочинком за кордоном під час війни. Зокрема, Іванна показувала гарні фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів, що призвело до бурхливого обговорення в соцмережах.

Після того, як на пресофіцерку звернули увагу в Мережі, вона оперативно закрила свій профіль у Facebook та Tiktok.Одразу після цих подій у ДПСУ заявили, що їм прикро, що в їхніх лавах під час війни "є ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, водночас, м’яко кажучи, хизуючись ним".

Згодом Плантовська була переведена з посади речниці прикордонників на іншу, а після цього її звільнили з лав Держприкордонслужби.

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