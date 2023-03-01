Скандальна ексречниця ДПСУ знову вирушила за кордон: похизувалася сідницею та зіркою в пупі (фото)

Цього разу колишня прикордонниця оприлюднила свої фото з відпочинку на турецькому курорті.

Колишня речниця Південного регіонального управління Держприкордонслужби Іванна Плантовська, яка нещодавно стала фігуранткою гучного скандалу через свої оголені фото на елітному відпочинку під час війни, знов похизувалася відпочинком за кордоном.

Цього разу вона опублікувала на свої сторінці в соцмережі декілька фото, на яких знов продемонструвала частини свого тіла.

В своїх дописах Плантовська зазначила, що фото зроблені в турецькому місті Белек (південне узбережжя Середземного моря – Ред.).

Своєю чергою, на одному з чотирьох нових фото Плантовська продемонструвала глибоке декольте з натільним хрестиком та показала пірсинг у вигляді зірки в пупі.

Скандал навколо Плантовської: що відомо

Скандал з Плантовською розпочався з того, що будучи пресофіцеркою Південного регіонального управління держприкордонслужби України (цю посаду вона займала станом на початок січня 2023 року – Ред.), вона похизувалася пікантними фото та розкішним відпочинком за кордоном під час війни. Зокрема, Іванна показувала гарні фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів, що призвело до бурхливого обговорення в соцмережах.

Після того, як на пресофіцерку звернули увагу в Мережі, вона оперативно закрила свій профіль у Facebook та Tiktok.

Іванна Плантовська. Фото: сторінка І.Плантовської в Facebook

Одразу після цих подій у ДПСУ заявили, що їм прикро, що в їхніх лавах під час війни "є ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, водночас, м’яко кажучи, хизуючись ним".

Згодом Плантовська була переведена з посади речниці прикордонників на іншу, а після цього її звільнили з лав Держприкордонслужби.

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