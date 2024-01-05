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Скандальна "гола вечірка" на Закарпатті: поліція розповіла про долю танцівників без трусів

Скандальна "гола вечірка" на Закарпатті: поліція розповіла про долю танцівників без трусів

Автор
Ігор СеровІгор Серов
Дата публікації
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Скандальна "гола вечірка" на Закарпатті: поліція розповіла про долю танцівників без трусів

Вечірка з голими танцями на Закарпатті / Фото: скриншот з відео

Речниця поліції Закарпаття зазначила, що учасники вечірки не порушили громадський порядок.

Поліція Закарпатської області не відкривала жодного кримінального провадження щодо учасників "голої вечірки", яка днями пройшла на території регіону та яку жваво обговорюють в соцмережах.

Речниця закарпатських правоохоронців Ганна Дан у коментарі для ТСН.ua детальніше пояснила ситуацію.

"Це був приватний захід, на якому не було ні персоналу, ні інших сторонніх осіб. Ніякого складу злочину в цьому ми не вбачаємо", - повідомила нам Ганна Дан.

На Закарпатті під виглядом уроків йоги відбулась оголена вечірка

На Закарпатті під виглядом уроків йоги відбулась оголена вечірка

Речниця додала, що учасники вечірки не порушили громадський порядок.

Нагадаємо, туристи приїхали на екокурорт Ізки і замість уроків йоги влаштували оголену вечірку.

Нові подробиці "голої вечірки" на Закарпатті

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