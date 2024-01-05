Скандальна "гола вечірка" на Закарпатті: поліція розповіла про долю танцівників без трусів

Поліція Закарпатської області не відкривала жодного кримінального провадження щодо учасників "голої вечірки", яка днями пройшла на території регіону та яку жваво обговорюють в соцмережах.

Речниця закарпатських правоохоронців Ганна Дан у коментарі для ТСН.ua детальніше пояснила ситуацію.

"Це був приватний захід, на якому не було ні персоналу, ні інших сторонніх осіб. Ніякого складу злочину в цьому ми не вбачаємо", - повідомила нам Ганна Дан.

На Закарпатті під виглядом уроків йоги відбулась оголена вечірка

Речниця додала, що учасники вечірки не порушили громадський порядок.

Нагадаємо, туристи приїхали на екокурорт Ізки і замість уроків йоги влаштували оголену вечірку.

Нові подробиці "голої вечірки" на Закарпатті

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