Скандальна мобілізація: що буде в новому законопроєкті та чому нардепи розлючені

Нічого не змінюється — скандал за скандалом, вгадаєте, про що мова? Правильно, про мобілізацію.

Перший законопроєкт про мобілізацію здійсняв галас у державі, другий обіцяли-обіцяли показати найближчими днями і досі суцільна тиша. Розгніваний вже навіть омбудсмен.

Що знову пішло не так і якою може бути нова мобілізація в Україні, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Скандальний законопроєкт про мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію розсварив Раду і Міністерство оборони, перепало усім чиновникам і від людей. У першій версії документа заборонялося навіть розпоряджатися власним майном за неявку до ТЦК та ухилення від мобілізації.

Відстрочку від призову планували забрати в осіб з 3-ю групою інвалідності, а ще відібрати цю можливість у тих, хто доглядає за рідними, які мають інвалідність. Словом, усі ці пропозиції подалися просто перед Новим роком, а у перші дні січня 2024-го малося б відбутися голосування у першому читанні, але народ настільки обурили “ідеї” влади, що законопроєкт повернувся на доопрацювання Кабміну. Відтоді документ ніхто не бачив.

Нардепи в гніві

Коли настане цей найближчий час, насправді невідомо. Розгнівалися вже навіть нардепи і почали засипати свої телеграми. Одні не вірять, що щось зміниться:

Знову все з нуля?

Хтось навіть пропонує переписати. Так один із нардепів анонімно прокоментував те, що відбувається з законопроєктом зараз, виданню “Українська правда”.

Коли ми побачимо нову редакцію законопроєкту?

І навіть станом на 24 січня у парламенті відбувалися дискусії щодо проєкту, зокрема в Комітеті Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. В активних обговореннях взяли участь і військові. Але зміни, які уряд вніс до першого варіанту, народні депутати вважають “косметичними”.

Хоча ще до повернення законопроєкту ініціатору нардепи вже обіцяли, що найскандальніші пункти приберуть. Натомість особливу увагу в Міноборони акцентують саме на демобілізації.

Омбудсмен не стримався

Але не зміг змовчати вже й омбудсмен Дмитро Лубінець. Він безпосередньо мав бути допущений до розробок і правок документа, який вплине на життя кожного українця. Втім, досі і в очі його не бачив, хоча зазначає, з ним радяться.

Також Дмитро Лубінець не підтримує можливе розширення повноважень ТЦК.

Яким ймовірно може бути законопроєкт?

Але залишається ризик, що новий законопроєкт викличе не менше галасу. Видання Цензор.нет з посиланням на власні джерела опублікувало нові пункти доопрацьованого документу і хоча наразі немає офіційного підтвердження, що саме такий вигляд матиме нова версія законопроєкту, проаналізувати можливі зміни все ж варто.

Отож, кажуть, що військовий облік буде для всіх, а не вибірково, а оновлювати дані можна буде не в ТЦК, а в електронному кабінеті або ЦНАПі, не буде тотального контролю, а демобілізація відбуватиметься чітко через 36 місяців служби з відстрочкою на два роки, а ще пропонують ввести короткострокові контракти на рік та щорічну відпустку навіть під час дії воєнного стану не менш ніж 15 днів.

Також кожен військовозобов’язаний повинен буде пройти ВЛК для визначення придатності чи не придатності. Усі будуть зобов’язані носити документи, а перевіряти їх зможуть як правоохоронці, так і на законних підставах ТЦК.

Але от поки не дуже зрозуміло, як вручатимуться повістки, цей порядок визначатиме Кабмін. Відстрочку залишать усім особам з інвалідністю, зокрема з третьою групою. За кордоном отримати паспортні документи можна буде лише за наявності військовооблікових документів.

Строкову військову службу пропонують скасувати, а проходити базову військову підготовку повинні будуть усі до 25 років, у мирний час вчитися будуть 5 місяців, під час воєнного стану — 3.

Звільнитися зі служби можна буде за станом здоров’я, у зв’язку зі звільненням з полону, по закінченню строку служби, за сімейними обставинами, а також у випадку обрання вас нардепом.

Також у висновках військово-лікарських комісій пропонують виключити поняття “обмежено придатний”. Нагадаємо, що таку вимогу зокрема озвучував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. До слова, колишні військовополонені матимуть право на додаткову відпустку на 90 днів зі збереженням зарплати.

Ті, хто вступають до лав армії за рекрутингом, не будуть відправлені на фронт, доки повністю не пройдуть навчання.

Є пункти й щодо ухилянтів. До військкомату за викликом потрібно з’явитися упродовж 5 днів, якщо військовозобов’язаний проігнорував чи не зміг, йому надсилається вимога про виконання обов’язку військовозобов’язаного. Але якщо і за 10 днів людина не приходить, ТЦК йде до суду, а вже суд вирішує, як карати ухилянта: обмежити виїзд за кордон, хоча дивно звучить, бо таке обмеження власне діє від першого дня повномасштабного вторгнення, можуть тимчасово обмежити користування авто та накласти арешт на кошти, тобто знову повертаємося до досить абсурдних заборон, хоча подібне обіцяли прибрати.

Що зміниться одразу після ухваленнязакону?

Якщо цей законопроєкт подадуть до Ради і він пройде усі кола пекла, його має ще підписати Зеленський, хоча не виключено, що президент може накласти вето. У разі ж підписання громадяни України віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані, де живуть, та контактну інформацію для зворотнього зв’язку. А усі ті, хто мали статус обмежено придатних, повинні будуть пройти повторну медичну комісію.

Є пункти і про заохочення новобранців. Без додаткових нагород мобілізований буде отримувати щонайменше 20 тисяч 100 гривень щомісяця, плюс обіцяють зберегти надбавки від 30 до 100 тисяч гривень. Грошима планують підтримувати в разі необхідності по здоров’ю, а також для вирішення сімейних проблем.

Ветеранам пропонують безкоштовно отримувати ліки, зубопротезування та лікування у санаторіях. 75% знижки на користування житлом, безкоштовний проїзд у громадському транспорті, а тим, хто втратив працездатність, пенсію пропонують підвищити на 25% прожиткового мінімуму.

Ветеранам, котрі отримали поранення, за кошт держави мають зробити протезування, адаптувати житло та робоче місце відповідно до потреб, мають забезпечувати соціальними послугами, а також доступ до Іпотеки “ЄОселя”.

Втім, нагадаємо, що наразі невідомо, чи дійсно такий вигляд матиме документ у новій редакції.

Голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич уточнив, що станом на 24 січня жодного “мобілізаційного” законопроєкту від уряду до Верховної Ради не надходило: “Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроєкт буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту”.

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А яка доля альтернативних законопроєктів?

Нагадаємо, що, у Раді, крім урядового, було зареєстровано чотири законопроєкти про мобілізацію. А тому тепер нардепи мають ухвалити рішення ще й щодо альтернативних законопроєктів для того, щоб відкрити можливість внесення доопрацьованих або нових законопроєктів про мобілізацію. Про це ТСН.ua повідомила нардепка від “Європейської солідарності” Ірина Фріз.

“Допоки ці законопроєкти не мають рішення, фактично ця сфера регулювання — а саме мобілізація — будь-яким суб'єктом законодавчої ініціативи, чи то президент, чи уряд, чи будь-яким депутатом, є неможливою. Дійсно, монобільшість може піти в порушення регламенту і зареєструвати доопрацьований законопроєкт під іншою назвою. Але якщо це стосуватиметься сфери, яка стосуватиметься регулювання змін в закон про мобілізацію, це є порушенням чинного регламенту”.

Законопроєкт взагалі можуть відкласти?

За словами Фріз, поки точно невідомо, що ж буде у новому законопроєкті і чи міститиме він ті скандальні норми, які були в попередній версії. Втім, нардепка не виключає, що законопроєкт про мобілізацію можуть відкласти взагалі, як такий, що несе негативні загрози для рейтингів влади.

Депутатка погодилася з думкою, яку висловлювали у Мережі, що наявного закону про мобілізацію може бути цілком достатньо. Вона нагадала, про протягом 2014-2015 років було здійснено п'ять хвиль мобілізації “і не потрібно було змін до закону”. Фріз вважає, що якщо на рівні нормативно-правових актів забезпечити алгоритм демобілізації і прокомунікувати з суспільством, то ніяких змін особливо не потрібно. Але у суспільстві завжди була гострою реакція на імунітет від мобілізації у депутатів.

Заява Арахамії

Так-от, Арахамія запропонував запровадити військові навчання для всіх чиновників та навіть нардепів, щоб мотивувати простих українців на мобілізацію. Голова фракції “Слуга народу” вважає, що депутати мають проходити навчання на загальних умовах з іншими українцями, але у частковому форматі.

“Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії у навчанні. Це буде парт-тайм”, — каже він.

Мотивування українців і заява Зеленського

Арахамія вважає, що зустріч із чиновниками та депутатами в “підручці” допоможе мотивувати українців не боятися мобілізації. Він вважає за потрібне роз'яснити, що після отримання повістки та проходження ВЛК буде спочатку навчання, а не одразу фронт.

Нещодавно не змовчав і президент України Володимир Зеленський й досить різко висловився щодо мобілізації. “Ми у війні. Тому працюєш або воюєш”, — зазначив президент. Про це він сказав під час виступу у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму, коментуючи потребу ЗСУ в новобранцях,

Зеленський пояснив позицію України щодо чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Він зазначив, що Україні завжди не вистачає людей на фронті, бо Російська Федерація мобілізує і кидає на забій трупи.

А в інтерв’ю британському телебаченню Channel 4 News також заявив, що не бачить потреби мобілізовувати зараз пів мільйона громадян.

Позиція чинних військових

Тим часом у військових інша думка. Вони навпаки радять українцям готуватися до найгіршого. Адже, краще ці знання не знадобляться, аніж їх бракуватиме.

Яка мобілізація зараз?

Отож, що наразі маємо: зміни до мобілізації так і неухвалені і навіть неозвучені, а тому правила призову залишаються незмінні. Згідно із законодавством України, відстрочка від мобілізації на офіційному рівні і “без питань” можлива, тільки якщо чоловік від 18 до 60 років, будучи військовозобов'язаним, потрапляє під одну з категорій: за станом здоров'я; за сімейними обставинами; у зв'язку з професійною діяльністю; у зв'язку з навчанням та\або набуттям наукового ступеня, але теж за умови, що освіта послідовна, а не вступ відбувся, щоб відкосити від армії, а також через бронь.

Відстрочка від мобілізації надається і по догляду за літньою людиною або людиною з інвалідністю. Цей вид відстрочки має на увазі, що людина постійно буде зайнята доглядом за своїми батьками або батьками дружини, які, згідно з медичним висновком, потребують постійного догляду.

Під цей самий пункт потрапляє і відстрочка від мобілізації по догляду за інвалідом 2 групи, якщо інвалідом визнані: дружина, батьки дружини або батьки самого призовника. За умови, що хворий має інвалідність I і II групи, але не має інших працездатних осіб, які в змозі за ним доглядати і утримувати його.

Наголошуємо, відстрочка від армії, якщо дружина інвалід 3 групи, неможлива. Також на війну не заберуть людину, у якої встановлені металофіксатори та інші ендопротези після операції, і вагітну жінку, навіть якщо у неї є військова спеціальність, а вона сама стоїть на обліку або прийшла добровільно до ТЦК.

Також призову не підлягають жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають 3 і більше дітей віком до 18 років. Словом, нічого не змінюється, але до рівно до того часу, поки у Раду не внесуть новий законопроєкт, поки за нього не проголосують нардепи, а Зеленський опісля усіх сварок і голосувань не підпише закон.

Тим часом видання “Дзеркало тижня” з посиланням на власні джерела повідомило, що офіційно нову версію законопроєкту внесуть до Ради лише тоді, коли політичне керівництво України буде впевнене, що в залі парламенту вистачить голосів для ухвалення мобілізаційного закону. Наразі ситуація інша. Здається, домовлятися ще будуть довго.

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