Скандальна мобілізація: що коїться в Раді, чому бунтують нардепи та коли буде рішення

У Верховній Раді не можуть визначитися з новими правилами мобілізації.

Народні депутати України планували проголосувати за законопроєкт про мобілізацію у першому читанні 11 січня. Однак згодом пролунала заява, що його відправили на доопрацювання Кабінету міністрів.

Журналісти ексклюзиву TSN.UA надали подробиці щодо повернення мобілізаційного законопроєкту Кабміну на доопрацювання.

Згодом керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що мобілізаційний законопроєкт не повертали на розгляд Кабміну і просив довіряти лише офіційним джерелам. Водночас цього ж дня, поки звідусіль лунали різні заяви, в парламенті були справи цікавіші за розгляд законопроєктів. Наприклад, трибуну Верховної Ради заблокували взагалі, словом, все, як у старі добрі часи, балаган під час засідання, який мало не перетворюється на бійку.

Суперечки через Безуглу та засідання за зачиненими дверима

Почалося це все тому, що опозиція вимагала поставити нарешті на голосування постанову про відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, яка останнім часом раз за разом втрапляла у скандали через свої заяви про мобілізацію.

Спікер ВР Руслан Стефанчук ігнорував вимогу депутатів, хоча розглядати це питання планували саме 10 січня. Зрештою він закрив засідання. А згодом пояснив, що звільняти Безуглу з посади заступниці голови комітету можна буде лише після відповідного рішення Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

За його словами, "криками, блокуванням трибуни або політичними гаслами це питання бути вирішене не може. Та все ж питанням номер 1 залишається мобілізація. 11 січня чвари тривали. Депутати від різних фракцій у своїх телеграм-каналах повідомляли, що то комітет зранку не зібрався, бо й Погоджувальна рада вчасно не розпочалася, а деяких депутатів до цих кабінетів і зовсім не пропускали.

Згодом стало відомо, що певні обговорення почалися, а керівники фракцій і груп Верховної Ради зустрілися з головнокомандувачем ЗСУ Залужним щодо законопроєкту про мобілізацію, але в закритому режимі.

В ефірі "Радіо Свобода" нардеп, член комітету Вадим Івченко сказав, що наразі є два варіанти рішення комітету – рекомендувати ухвалити законопроєкт у першому читанні, враховуючи рекомендації його членів, другий – уряду запропонують його відкликати.

"Якщо уряд відкличе, у нього практично є новий текст, і я думаю, що вони до 12 січня вже внесуть новий текст, який ми напрацьовували цілий тиждень. І я думаю, що наступного тижня може бути і комітет, і позачергова сесія. Тобто розвиток таких подій я безпосередньо передбачаю", – зазначив він.

Що вирішили

Словом, якось так і сталося. У своєму телеграм-каналі Арахамія підсумував, що нарада таки відбулася й головним питанням залишається законопроєкт №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він нагадав, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

Він наголосив, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

Взявся пояснити таке рішення і Стефанчук. Спікер Ради зазначив, що надіслати документ на доопрацювання до Кабінету міністрів вирішили спільно представники парламенту, уряду та військового керівництва.

"Було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету міністрів України. Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва", – йдеться у повідомленні.

Що планують викреслити із законопроєкту

З того, що відомо нині – із законопроєкту про мобілізацію планують таки прибрати норму про блокування банківських карток і рахунків ухилянтів.

Також заступник голови оборонного комітету Єгор Чернєв заявив, що з документу пропонують вилучити пункт про електронні повістки, оскільки розсилку неможливо проконтролювати, а також дати повну відстрочку людям з інвалідністю I, II та III груп. Це саме ті норми, які найбільше обурили українське суспільство.

Що все це означає

Але що означає повернення законопроєкту про мобілізацію до Кабміну? По-перше, рішення про мобілізацію може затягнутися. Ну і ще це доводить, що брати відповідальність на себе за цей законопроєкт не хоче ніхто – ні політичне керівництво, ні військове командування, ні депутати Ради. А якби за законопроєкт голосували в першому читанні, депутати мали б обмежений регламент щодо правок.

Остаточне рішення

Внаслідок цих скандалів Кабмін відкликав із Ради свій законопроєкт про мобілізацію, повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Вже найближчим часом уряд має подати до Ради доопрацьований документ, де будуть враховані пропозиції нардепів.

"І як не крути, зараз посилення заходів щодо мобілізації відкладається, хоча ще кілька тижнів тому терпець увірвався навіть Залужному. Він публічно заявив, що армію потрібно терміново поповнювати новими кадрами, інакше немає сенсу говорити і про демобілізацію, ситуація на фронті теж непроста, рашисти стягнули до України вже понад 400 тисяч солдатів, і за кілька місяців можуть прислати ще кілька сотень тисяч гарматного м’яса", – каже журналістка Вікторія Гнатюк.

Тим часом Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. Це сталося всього за кілька годин після відкликання попереднього варіанту документа.

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