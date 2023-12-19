Скандальна мобілізація: Залужному увірвався терпець, а Безугла відправляє всіх жінок на фронт

Нардепка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла знову викликала шквал негативних емоцій серед користувачів Мережі, а все через її висловлювання про мобілізацію жінок. Публічну заяву щодо мобілізації зробив і Залужний.

Що коїться із мобілізацією і яку заяву зробив головнокомандувач, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

І знову скандальна заява

Народна депутатка від “Слуги народу” Мар’яна Безугла зробила чергову гучну заяву про мобілізацію в Україні. Вона прирівняла українок до Мерилін Монро й зазначила, що призов жінок не обмежується ЗСУ, це можуть бути й оборонні підприємства.

Мовляв, саме так колись відомою на весь світ стала 18-річна Норма Джин, тоді ще нікому невідома, яка стояла на авіаційному заводі з випуску безпілотних літальних апаратів у 1944 році, а вже потім військовий фотограф Девід Коновер запропонував їй фотосесію для журналу “Янкі” про жінок, які виконували оборонне замовлення.

Норму Джин помітили і так вона стала всесвітньо відомою як Мерилін Монро. Але Безугла дещо не врахувала — не всі стануть потім Мерлін Монро. Зате усіх, крім вагітних, нардепка пропонує забирати в армію.

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Що кажуть жінки-військові?

Але щось, коли дійсно жінки хотіли йти на фронт, то потрапити допомагати бодай чимось, було вкрай тяжко. Такі подробиці в ексклюзивному інтерв'ю для TSN.ua розкрила бойова медикиня Анастасія Муцей.

Питання від людей

Зараз у людей виникає багато логічних питань, наприклад, і про форму для жінок-військовослужбовиць, і про терміни служби, і про демобілізацію для тих, хто вже майже два роки на фронті. Тож питають про це зокрема і Мар’яну Безуглу:

“Знищити або ускладнити життя жінкам репродуктивного віку, які не встигли реалізуватися як матері? Зробити внутрішню сегрегацію між самих жінок за репродуктивною ознакою, бо ж привід для відстрочки — вагітність? Зробити так, щоб у сім'ї, де вже служить батько чи брат, могли бути призвані повнолітня донька та матір, демотивувавши тим всіх? Довести таким батькам та братам, що своїх доньок та матерів вони пішли захищати дарма, бо якась депутатка вирішила викошувати людей цілими родинами? Люди не сприймають вас, Мар'яно. А особливо, за цей увесь треш в соціальних мережах. За те, що ви цю тему мусолите вже тривалий час та лобіюєте її персонально. За те, що, коли вперше її озвучили та наткнулися на шквал критики, почали демонізувати опоненток, чіпляючи на них принизливі ярлики на кшталт “нафронтниць”. Дуже і дуже нездорові ініціативи. Як і манера комунікації з опонентками”;

“Тепер ті жінки що виїхали і планували повернутися не повернуться. Ще виїде до закінчення війни і після війни теж, бо рашка як сусід нікуди не подінеться, всі будуть думати про майбутнє. Те, що ви закрите в країні чверть жінок нічим вам не допоможе — виїде більше, ніж могли би якби не ваші дурні ініціативи. Ну і Північну Корею ви тут не втримаєте, поїдете в гості до Федоровича. Він теж не вірив, ага”;

“Чому немає реальних ідей з приводу підняття мотивації чоловіків до військової служби? Ви не задавалися питанням як це зробити? Може треба не жінок мобілізувати, зробити так щоб захотілося за цю країну воювати. Перестати красти наприклад, перестати викидати гроші на марафони, бруківки і вже нарешті взяти на себе відповідальність за все що зараз відбувається і почати працювати. Ніякого конструктиву я тут досі не прочитала, все якесь незрозуміло про що. Встановіть нарешті терміни служби реальні 24 місяці, підвищить виплати військовим, бо те що ви зараз платите це не про виживання сімей військових і самих військових. Підніміть повагу в суспільстві до військових. Доки ви цього не зробите — ніякої мобілізації у вас взагалі не буде ні чоловіків ні жінок. А скоро і ті що є на фронті чоловіки потікають, бо та неможливо знаходитися безтерміново. Задумайтеся…”.

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Реакція Залужного

Можливо, у такий спосіб Безугла промацує настрої серед людей, адже саме зараз у Раді триває активна розробка нових законопроєктів про мобілізацію та демобілізацію, адже одні вже майже два роки фактично не вилазять із фронту, інші ховаються увесь цей час від зустрічі з ТЦК й кажуть, що на це є причини: не лише страх, а й корупція серед військкомів та на кордонах, а хтось взагалі виїхав за межі країни. Одне на одне накладається і замість активної мобілізації та професійного навчання в суспільстві щодня розгораються скандали, а час втрачається.

Відреагував на увесь цей безлад і Залужний. В коментарі “РБК-Україна” головнокомандувач зазначив, що у Генштабі виступають за те, щоб поняття ЗСУ і поняття корупції були зовсім несумісні: “Вони мають концентруватися на виконанні бойових завдань. Жодних проявів корупції не має бути”.

Залужний про рекрутинг

Також головком зазначив, що рекрутингову кампанію до ЗСУ, завдяки якій чоловіки та жінки самі можуть обрати, ким хочуть бути в армії, наразі ще зарано оцінювати, оскільки вона тільки нещодавно стартувала, але це не означає, що хлопців, які вже довго на фронті, не потрібно заміняти.

“Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше”, — зазначив Залужний.

Головком про контрнаступ

Не менше українців цікавить питання, чого далі чекати від війни. Тож журналісти запитали, чи буде знову контрнаступ. Залужний відповів досить стримано: “Це війна, я не можу казати, що я планую, що ми маємо робити. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якому — людські життя. Про це не можна казати в жодному разі”.

До слова, усі заяви Безуглої, поки просто фейсбучні заяви, адже остаточні рішення у Верховній Раді досі не розглядали і не ухвалювали, їх не бачив президент і не підписав відповідні документи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СКАНДАЛЬНА МОБІЛІЗАЦІЯ: Залужний зробив заяву! Безугла всіх жінок відправляє на війну!

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