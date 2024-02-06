Скандальна мобілізація: заява Залужного, “полювання” на чоловіків і викинуті повістки

У Раді ще не розглянули основний законопроєкт про мобілізацію, але вже є кілька альтернативних.

У Верховній Раді з’явився ще один альтернативний законопроєкт про мобілізацію. Цього разу документ спрямований на те, аби врешті припинилося “полювання” на чоловіків на вулицях. У ТЦК ж нагадали, що буде, якщо викинути вручену повістку й зробити вигляд, що нічого не було, а військовий експерт заявив про ідею, як мінімізувати потребу людей в армії.

Про все це детальніше розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Ще один альтернативний законопроєкт

У Раді ще не розглянули основний законопроєкт про мобілізацію, але вже є кілька альтернативних. Новий подав нардеп від “Слуги Народу” Георгій Мазурашу. Він зазначив, тут прописано, як запобігти “полюванню на людей” на вулицях країни. А законопроєкт, запропонований Кабінетом міністрів, називає “посиленням рабовласництва” в Україні.

“Спробував скорегувати критично негативні урядові пропозиції в бік здорового глузду. Ну, якщо ми реально хочемо вирішити питання зміцнення обороноздатності, забезпечення Армії, покращення ситуації з ротацією і поповненням ЗСУ, категорично не можна демонструвати ставлення до громадян, як до рабів!” , — прокоментував Мазурашу.

Заява нардепа

Він каже і про те, що представники ТЦК мають припинити “полювання на цивільних” в тилу та відмовитися від показових рейдів, а іншим чоловікам дозволити працювати й заробляти так, щоб вистачало й на донати для Збройних Сил.

“Навпаки — треба в самій армії категорично змінити ставлення до Воїнів на Гідне, а в тилу припинити полювання на людей — зафіксувати, що призивають лише реально готових фізично і морально (за письмової згоди), а інші ніж будуть поповнювати ряди “відказників”, СЗЧесників і тому подібне, нехай працюють на економіку — в тилу, або навіть за кордоном, якщо тут немає роботи з оплатою, яка дозволяє мінімум забезпечувати себе і сімʼю (а взагалі оптимально щоби вистачало і на волонтерство, підтримку ЗСУ). І це, переконаний, оптимально. Ні, не ідеально, а саме мудро і оптимально. Реалістично, думаю, доведеться боротися за внесення якихось змін до другого читання. Бо за основу урядовий, думаю, впливові лобісти “совковості” і рабовласницької філософії “продавлять”. Попри те, що такі законодавчі ініціативи, як 10449 в частині “рабовласницьких норм” працюють на розкол суспільства, і комплексно шкодять — і громадянам, і Армії, і економіці, і обороноздатності, і країні в цілому…”, — написав нардеп на своїй сторінці у Facebook.

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Позиція Міноборони

Втім, поки не зрозуміло, як працюватиме цей механізм. У Міноборони ж наголошують, поданий Кабміном законопроєкт повністю відповідає нормам часу і дає визначеність українцям — мовиться про демобілізацію. Це те, чого так довго чекали військові, а особливо їхні родини. Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

А що кажуть юристи?

Тим не менш, до самого законопроєкту у юристів й досі лишаються питання, хоча, самі зізнаються, менше, аніж раніше. Про це повідомив кандидат юридичних наук Геннадій Дубовий.

Розповів юрист і тонкощі позовів на ухилянтів, якщо ті не з’явилися до ТЦК, і який вигляд це матиме на практиці.

Покарання для ухилянтів

Нагадаємо, що за ігнорування повістки в законопроєкті пропонується карати ухилянтів накладенням арештів на рахунки та блокувати можливість користуватися власним транспортом. Так, з того моменту, коли вручили повістку, треба з'явитися в ТЦК протягом 10 днів. Проте, є причини, що виправдовують неявку. Йдеться про перешкоду стихійного характеру, хворобу призовника, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути, смерть близького родича або близького родича дружини. Про ці обставини треба повідомити до ТЦК.

Ця норма була і в минулій версії, але тоді право це вирішувати хотіли надати безпосередньо ТЦК, що і здійняло галас у суспільстві. Тим часом в терцентрі наголошують, що є два види повістки, одна з них — для уточнення даних, якщо проігнорувати її, буде адміністративна відповідальність, якщо ж проігнорувати чи викинути у смітник, так звану, “бойову повістку”, то можна взагалі сісти за грати. Йдеться про строк від трьох до п'яти років в'язниці.

Про це сказав начальник київського мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК та СП Володимир Новосядлий й нагадав, що тепер відповідно до постанови 1487 Національна поліція має право затримати та доставити до ТЦК військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення, для складання протоколу.

“От ви навели приклад, коли особа отримала повістку, викинула її у смітник і не з'явилася. У разі неявки особи до ТЦК матеріали направляють до Національної поліції. Вони з'являються у базі даних як розшукувані особи”.

Коли проголосують за законопроєкт?

До слова, у Раді от-от мають сісти в сесійну залу і й вирішувати — бути новому законопроєкту чи ні. Депутати не очікують, що його зможуть ухвалити в цілому з першого разу, адже і досі є про що сперечатися. Які пункти можуть блокувати розповів заступником голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

А от терміни для подачі альтернативних законопроєктів хочуть скоротити, адже ухвалити рішення про мобілізацію треба якнайшвидше.

Військовий експерт про мобілізацію

Розглянути законопроєкт планують у Раді вже цього тижня. Тим часом військовий експерт Олександр Мусієнко висловив думку, як можна мінімізувати мобілізацію — мовиться про кількість людей. Каже, потрібні сучасні інновації, як напередодні і заявив у своїй колонці для CNN Валерій Залужний.

“Коли ми говоримо про мобілізацію, що нам потрібні люди. Ми в цій війні можемо перемогти, якщо знайдемо ефективні інноваційні способи, яким чином заміняти людський ресурс... Це, до речі, той інноваційний технологічний прорив, про який писав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в статті CNN. Хочу нагадати, що наприкінці Першої світової війни з’явилися танки, які до цього не застосовувалися і були розроблені британцями. Після цього з’явилися літаки, а під час Другої світової, на її завершення, Німеччина продемонструвала експериментальний політ літака Мессершмітт з реактивними двигунами... Тому війна завжди прискорює розвиток технологій”.

Майбутнє за штучним інтелектом

Нині, за його словами, одним із пріоритетів конкуренції є штучний інтелект, який може бути вмонтований, скерований фактично у будь-які види озброєння, зокрема у дрони, літаки, будь-які роботизовані системи.

“Нам потрібна наша DARPA, тобто агенція інноваційних технологій і проєктів в озброєнні, які працювали б на те, щоб у нас максимально воювали роботизовані системи там, де вони можуть бути, і максимально виключалося застосування людей. Свого роду максимальна мобілізація інтелектуального потенціалу. Це дуже важливий елемент, який дасть нам поштовх рухатися уперед”.

Роботи замість людей

Він пояснив, що у майбутньому саме роботи можуть робити те, що зараз лежить на плечах людей, заміняючи бійців навіть на полі бою, або ж може бути якийсь сукупний елемент. Тобто те, що ми бачили у фантастичних фільмах, про що писали автори-футурологи, поступово переходить у реальність.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Скандальна мобілізація: заява Залужного, “полювання” на чоловіків і викинуті повістки

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