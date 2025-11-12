Скандальна операція "Мідас": нові подробиці про масштабну корупцію та хто до цього причетний

НАБУ провело операцію "Мідас" / © ТСН

Після операції «Мідас», яка викрила корупцію в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відомо про скандал

Підозри через корупцію в енергетичному сектору вже вручили:

бізнесмену, який, ймовірно, керував злочинною організацією;

колишньому раднику міністра енергетики;

виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому».

чотирьом «працівникам бек-офісу», які відмивали кошти.

Є вже й перші затримані. За масштабною операцією НАБУ і САП країна стежить від понеділка, коли Національне антикорупційне бюро опублікувало перші 2 серії плівок з розмовами людей про корупційні оборудки. Ще дві частини з’явилися у вівторок. В останній, четвертій, з’являється новий персонаж — «Че Гевара», ймовірно, йдеться про колишнього віцепрем’єра. За даними НАБУ і САП, йому учасники злочинної організації передавали мільйон 200 тисяч доларів. Останній транш з цієї суми — пів мільйона доларів віддавали дружині «Че Гевари», бо сам він уже був підозрюваним у корупційних злочинах.

У третій частині розслідування НАБУ щодо можливої корупції в енергетиці йдеться про керівника злочинної організації. Правоохоронці називають його кодовим іменем «Карлсон». Твердять, саме ця особа — контролювала роботу так званої пральні, де «відмивали» незаконно отримані кошти.

«З помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві „Карлсон“ визначав, кому і скільки видавати або переказувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах», — каже керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро, які займалися викриттям схеми розкрадання коштів в Енергоатомі, Олександр Абакумов.

НАБУ повідомило про 70 обшуків у рамках заключного етапу операції, яку назвали «Мідас». Вже оголошені 7 підозр, п’ятьох осіб затримали — повідомляє НАБУ.

За версією детективів, корупційна схем виглядала так: фігуранти мали інформацію про контракти «Енергоатому» і вимагали відкати до 15 відсотків від підрядників. Зокрема, й тих, що будували захист для енергетичних об’єктів. Якщо ті відмовлялися платити — погрожували заблокувати платежі.



Детективи вважають, що відмити вдалося 100 мільйонів доларів. Для легалізації коштів використовували офіс у центрі столиці, який належав колишньому нардепу втікачу, а нині сенатору РФ — Андрію Деркачу. Фото сумок із грошима НАБУ вчора оприлюнило у соцмережах.

Хто ховається під псевдо

НАБУ не називає справжніх імен фігурантів справи. У ЗМІ пишуть, під псевдо “Карлсон» мають на увазі близького до президента бізнесмена Тимура Міндіча.

У контексті справи згадують також колишнього очільника міненерго, а нині міністра юстиції Германа Галущенка. Те, що в нього пройшли обшуки — підтвердили в Мін’юсті.

Реакція Зеленського та міністерств

На інформацію Бюро відреагував Президент Володимир Зеленський. Заявив — кожен, хто створював корупційні схеми, має отримати чітку процесуальну відповідь.

У Міненерго також підтвердили — у них пройшли обшуки. І вони співпрацюють зі слідством.

Відреагував і «Енергоатом». Компанія скликає наглядову раду, яка проаналізує ситуацію. А також «Енергоатом» уточнив: мовляв, жодних збитків через схему, викриту НАБУ, компанія не зазнала.

