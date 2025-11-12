ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
650
Час на прочитання
3 хв

Скандальна операція "Мідас": нові подробиці про масштабну корупцію та хто до цього причетний

НАБУ та САП провели спецоперацію щодо викриття корупції в енергетичній сфері.

Автор публікації
Олександр Романюк
Скандальна операція "Мідас": нові подробиці про масштабну корупцію та хто до цього причетний

НАБУ провело операцію "Мідас" / © ТСН

Після операції «Мідас», яка викрила корупцію в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відомо про скандал

Підозри через корупцію в енергетичному сектору вже вручили:

  • бізнесмену, який, ймовірно, керував злочинною організацією;

  • колишньому раднику міністра енергетики;

  • виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому».

  • чотирьом «працівникам бек-офісу», які відмивали кошти.

Є вже й перші затримані. За масштабною операцією НАБУ і САП країна стежить від понеділка, коли Національне антикорупційне бюро опублікувало перші 2 серії плівок з розмовами людей про корупційні оборудки. Ще дві частини з’явилися у вівторок. В останній, четвертій, з’являється новий персонаж — «Че Гевара», ймовірно, йдеться про колишнього віцепрем’єра. За даними НАБУ і САП, йому учасники злочинної організації передавали мільйон 200 тисяч доларів. Останній транш з цієї суми — пів мільйона доларів віддавали дружині «Че Гевари», бо сам він уже був підозрюваним у корупційних злочинах.

У третій частині розслідування НАБУ щодо можливої корупції в енергетиці йдеться про керівника злочинної організації. Правоохоронці називають його кодовим іменем «Карлсон». Твердять, саме ця особа — контролювала роботу так званої пральні, де «відмивали» незаконно отримані кошти.

«З помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві „Карлсон“ визначав, кому і скільки видавати або переказувати готівки, а також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах», — каже керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро, які займалися викриттям схеми розкрадання коштів в Енергоатомі, Олександр Абакумов.

НАБУ повідомило про 70 обшуків у рамках заключного етапу операції, яку назвали «Мідас». Вже оголошені 7 підозр, п’ятьох осіб затримали — повідомляє НАБУ.

За версією детективів, корупційна схем виглядала так: фігуранти мали інформацію про контракти «Енергоатому» і вимагали відкати до 15 відсотків від підрядників. Зокрема, й тих, що будували захист для енергетичних об’єктів. Якщо ті відмовлялися платити — погрожували заблокувати платежі.

Детективи вважають, що відмити вдалося 100 мільйонів доларів. Для легалізації коштів використовували офіс у центрі столиці, який належав колишньому нардепу втікачу, а нині сенатору РФ — Андрію Деркачу. Фото сумок із грошима НАБУ вчора оприлюнило у соцмережах.

Хто ховається під псевдо

НАБУ не називає справжніх імен фігурантів справи. У ЗМІ пишуть, під псевдо “Карлсон» мають на увазі близького до президента бізнесмена Тимура Міндіча.

У контексті справи згадують також колишнього очільника міненерго, а нині міністра юстиції Германа Галущенка. Те, що в нього пройшли обшуки — підтвердили в Мін’юсті.

Реакція Зеленського та міністерств

На інформацію Бюро відреагував Президент Володимир Зеленський. Заявив — кожен, хто створював корупційні схеми, має отримати чітку процесуальну відповідь.

У Міненерго також підтвердили — у них пройшли обшуки. І вони співпрацюють зі слідством.

Відреагував і «Енергоатом». Компанія скликає наглядову раду, яка проаналізує ситуацію. А також «Енергоатом» уточнив: мовляв, жодних збитків через схему, викриту НАБУ, компанія не зазнала.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ОПРИЛЮДНЕНІ ЧЕРГОВІ ПЛІВКИ СПРАВИ МІДАС! ФІГУРАНТІВ стає ВСЕ БІЛЬШЕ!

Дата публікації
Кількість переглядів
650
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie