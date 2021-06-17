Скандальна реклама університету в Рівному: у виші дивуються і радіють реакції

У навчальному закладі запевняють, що не пропагували, не пропагують і не збираються пропагувати жодним чином вживання алкоголю.
Формула спирту, а поруч напис "Хімія – це ніколи не нудно". Таку рекламу національного університету розмістили у Рівному із закликом вступати до вишу. І це спричинило бурхливе обговорення у соцмережах. Є ті, хто обурюється і хто захищає таку рекламу.
Про це 17 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
"Хімія – це ніколи не нудно". Саме ця реклама національного університету спричинила просто шквал обговорення у соцмережах. Бо мовляв, вказувати формулу спирту і так кликати до себе абітурієнтів – неприйнятно:
- Як на мене, наше Рівне пробиває дно у всьому. Найкращий приклад нової реклами нашого рівненського НУВГП
- Не пий за гаражами. Вступай в НУВГП і пий там
- Прихована реклама алкоголю
Та є й дописувачі, хто вважає рекламу неординарною і цікавою, на яку точно звернуть увагу:
- Якщо тут написати спирт, чуєш, то я проти. Якщо там нічого не написано, то це просто хімія.
Тим часом на вулицях Рівного дехто з перехожих лиш після підказки згадує, що це за формула, а хтось пригадує зі школи:
- Те, що там формула спирту – це не означає, що це є реклама алкоголю
- Така досить смілива реклама, а з точки зору хіміків – ну спирт і спирт
Це каже пан Богдан. Він і сам працює в цьому університеті, рекламу якого тепер бурхливо обговорюють у мережі. Про що у ній йдеться – пояснює.
За словами завідувача навчальних лабораторій кафедри фізики і хімії Богдана Рудика, спектр використання етилового спирту дуже широкий: від хімічного виробництва якихось високомолекулярних сполук і до використання в парфумах.
А ще дезінфекторів, ліків і його навіть додають до пального.
"Ми не пропагували, не пропагуємо і не збираємося пропагувати жодним чином вживання алкоголю", - зазначає речник університету Віталій Прокопець.
Реакції користувачів у виші здивувалися і водночас зраділи, бо реклама свою роль виконала – про університет говорять.
"Ми хотіли донести саме те, що там написано, що хімія - це цікаво, що хімія – це не нудно", - говорять у виші.
Близько 100 тисяч гривень на рік коштує реклама на сіті-лайтах, кажуть в університеті. Розміщують її для іміджу, абітурієнтів вистачає. В такому ж стилі рекламують і математику, і фізику, і українську мову. Але хімія тепер стала найбільш обговорюваною. Добре розглянувши написи – підсумовує пан Іван.
"Хто хотів – той вип'є, а 90% молоді зараз взагалі не знає шо це за формула", - резюмує він.
Якщо зацікавило і дізналися – це ж розвиток, кажуть в університеті. А от пити С2Н5ОН хіміки не радять. Бо це може спричинити добрячі опіки.
Тим часом ТСН.ua зібрав інформацію про вартість навчання в українських університетах, які торік були найбільш популярними серед абітурієнтів.