Скандальна реклама університету в Рівному: у виші дивуються і радіють реакції

У навчальному закладі запевняють, що не пропагували, не пропагують і не збираються пропагувати жодним чином вживання алкоголю.

Формула спирту, а поруч напис "Хімія – це ніколи не нудно". Таку рекламу національного університету розмістили у Рівному із закликом вступати до вишу. І це спричинило бурхливе обговорення у соцмережах. Є ті, хто обурюється і хто захищає таку рекламу.

Про це 17 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Хімія – це ніколи не нудно". Саме ця реклама національного університету спричинила просто шквал обговорення у соцмережах. Бо мовляв, вказувати формулу спирту і так кликати до себе абітурієнтів – неприйнятно:

Як на мене, наше Рівне пробиває дно у всьому. Найкращий приклад нової реклами нашого рівненського НУВГП

Не пий за гаражами. Вступай в НУВГП і пий там

Прихована реклама алкоголю

Та є й дописувачі, хто вважає рекламу неординарною і цікавою, на яку точно звернуть увагу:

Якщо тут написати спирт, чуєш, то я проти. Якщо там нічого не написано, то це просто хімія.

Тим часом на вулицях Рівного дехто з перехожих лиш після підказки згадує, що це за формула, а хтось пригадує зі школи:

Те, що там формула спирту – це не означає, що це є реклама алкоголю

Така досить смілива реклама, а з точки зору хіміків – ну спирт і спирт

Це каже пан Богдан. Він і сам працює в цьому університеті, рекламу якого тепер бурхливо обговорюють у мережі. Про що у ній йдеться – пояснює.

За словами завідувача навчальних лабораторій кафедри фізики і хімії Богдана Рудика, спектр використання етилового спирту дуже широкий: від хімічного виробництва якихось високомолекулярних сполук і до використання в парфумах.

А ще дезінфекторів, ліків і його навіть додають до пального.

"Ми не пропагували, не пропагуємо і не збираємося пропагувати жодним чином вживання алкоголю", - зазначає речник університету Віталій Прокопець.

Реакції користувачів у виші здивувалися і водночас зраділи, бо реклама свою роль виконала – про університет говорять.

"Ми хотіли донести саме те, що там написано, що хімія - це цікаво, що хімія – це не нудно", - говорять у виші.

Новини України: чому реклама рівненського вишу наробила галасу в соцмережах

Близько 100 тисяч гривень на рік коштує реклама на сіті-лайтах, кажуть в університеті. Розміщують її для іміджу, абітурієнтів вистачає. В такому ж стилі рекламують і математику, і фізику, і українську мову. Але хімія тепер стала найбільш обговорюваною. Добре розглянувши написи – підсумовує пан Іван.

"Хто хотів – той вип'є, а 90% молоді зараз взагалі не знає шо це за формула", - резюмує він.

Якщо зацікавило і дізналися – це ж розвиток, кажуть в університеті. А от пити С2Н5ОН хіміки не радять. Бо це може спричинити добрячі опіки.

Тим часом ТСН.ua зібрав інформацію про вартість навчання в українських університетах, які торік були найбільш популярними серед абітурієнтів.

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