Скандальна соратниця Януковича Богатирьова через суд вимагає підвищення пенсії

Раїса Богатирьова / © УНІАН

Реклама

Соратниця Януковича Раїса Богатирьова через український суд намагається збільшити собі пенсію. Її справу розглядає Волинський окружний адмінсуд.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Богатирьова хоче підвищення пенсії

Раїсі Богатирьовій 72 роки. І вона вже кілька років судиться з Пенсійним фондом України. Близька соратниця президента-втікача Януковича вимагає, щоб держава збільшила видатки на її утримання.

Реклама

«У Пенсійного фонду інша позиція — вони вважають що її пенсія не підлягає перерахунку. Вона вважала інакше, тому звернулася до суду», — каже суддя-спікерка Волинського адміністративного окружного суду Оксана Андрусенко.

Перший свій позов до столичного адмінсуду Раїса Богатирьова подала у 2021 році. Але сам суд тоді ліквідували і справу розглянути не встигли. Позов автоматично перерозподілили у Волинський окружний адмінсуд.

Затята регіоналка отримувала пенсію у розмірі 16,5 тисяч гривень. У нардепів вона розраховується від розміру окладу — він зріс, отже Богатирьова вирішила, а чому б не зрости і її пенсії?

«Вона отримала довідку про актуальний оклад народного депутата на той період, на підставі довідки подала заяву в Пенсійний фонд, їй відмовили», — каже адвокат Євгеній Промський.

Де зараз сама Богатирьова — її адвокатка не каже. Після початку повномасштабного вторгнення Раїса Богатирьова була помічена у Швейцарії.

Раїса Богатирьова / © ТСН

Що відомо про Богатирьову і як вона судиться

Довірена особа Януковича, очільниця РНБО часів Ющенка, міністерка охорони здоров’я уряду за президентства Януковича — саме за її часів у МОЗі з’явився кабінет краси, де високопосадовиці робили майкапи та зачіски. Раїса Богатирьова була поціновувачкою естетичної медицини. Її капіталовкладення в обличчя і ліпосакція не раз ставали предметом обговорення. А за межами публічності — в ті роки був дерибан бюджетних коштів.

«Найвідоміші скандали пов’язані з закупівлею ліків та вакцини. Богатирьову слідство звинувачувало у крадіжці 6 мільйонів гривень з бюджету міністерства охорони здоров’я. Ексочільниця довгий час була втікачкою», — каже Ірина Маркевич.

Після Революції Гідності Богатирьова переховувалася у Молдові, Росії та у Криму. Коли закрили кримінальну справу — у 2019 році повернулася в Україну і була затримана одразу в аеропорту. На питання, де ховалася маже 5 років, відповіла, що лікувалася.

За Богатирьову вніс заставу прихильник «руського міра» Вадим Новінський. Соратниці Януковича закидали, що за час перебування на посаді міністерки охорони здоров’я її сім’я збагатіла на 1 мільярд 260 мільйонів гривень. Однак українська система судочинства не побачила складу злочину і справа Богатирьової була закрита. Вона зникла з публічної площини. Однак її адвокати продовжують плідно працювати.

Так, у 2021 році вони відстояли право користуватися державною дачею у Кончі — Заспі. Державне управління справами досі судиться з соратницею Януковича за державне майно, яке вона привласнила.

Богатирьова має шанси отримати високу пенсію

Пенсія за законом складає 90% від окладу народного депутата. У 2021 році він становив майже 23 тисяч гривень. Раїса Богатирьова отримувала понад 16 тисяч гривень пенсію. А зажадала понад 20 тисяч. До того ж за 4 роки, що справа лежала у судах, вже накапало понад 900 тисяч гривень. Юристи вважають, що шанси Богатирьової отримати ці гроші високі, бо інші депутати це вже зробили.

Через суд збільшив собі пенсію в 17 разів ще один регіонал Сергій Ківалов. На місяць пенсійний король отримує 246 тисяч гривень. Але абсолютна пенсіонерка-рекордсменка — це колишня голова конституційного суду Наталя Шаптала. Знов таки через суд вона отримала перерахунок і отримала 396 тисяч гривень на місяць довічного утримання.

Дата публікації 21:36, 04.04.25 Кількість переглядів 89 ТСН підсумки 4 квітня. Удар балістикою по Кривому Рогу! Трамп реагує на мита!

Пенсійну справу Богатирьовою суд буде розглядатиме за спрощеною системою. Рішення суд має винести і оприлюднити до 3 травня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НАЖИВО: головні новини за 4 квітня!