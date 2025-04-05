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Скандальна соратниця Януковича Богатирьова через суд вимагає підвищення пенсії
Раїса Богатирьова через суд вимагає підвищити їй пенсію. Що відомо про це?
Соратниця Януковича Раїса Богатирьова через український суд намагається збільшити собі пенсію. Її справу розглядає Волинський окружний адмінсуд.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.
Богатирьова хоче підвищення пенсії
Раїсі Богатирьовій 72 роки. І вона вже кілька років судиться з Пенсійним фондом України. Близька соратниця президента-втікача Януковича вимагає, щоб держава збільшила видатки на її утримання.
«У Пенсійного фонду інша позиція — вони вважають що її пенсія не підлягає перерахунку. Вона вважала інакше, тому звернулася до суду», — каже суддя-спікерка Волинського адміністративного окружного суду Оксана Андрусенко.
Перший свій позов до столичного адмінсуду Раїса Богатирьова подала у 2021 році. Але сам суд тоді ліквідували і справу розглянути не встигли. Позов автоматично перерозподілили у Волинський окружний адмінсуд.
Затята регіоналка отримувала пенсію у розмірі 16,5 тисяч гривень. У нардепів вона розраховується від розміру окладу — він зріс, отже Богатирьова вирішила, а чому б не зрости і її пенсії?
«Вона отримала довідку про актуальний оклад народного депутата на той період, на підставі довідки подала заяву в Пенсійний фонд, їй відмовили», — каже адвокат Євгеній Промський.
Де зараз сама Богатирьова — її адвокатка не каже. Після початку повномасштабного вторгнення Раїса Богатирьова була помічена у Швейцарії.
Що відомо про Богатирьову і як вона судиться
Довірена особа Януковича, очільниця РНБО часів Ющенка, міністерка охорони здоров’я уряду за президентства Януковича — саме за її часів у МОЗі з’явився кабінет краси, де високопосадовиці робили майкапи та зачіски. Раїса Богатирьова була поціновувачкою естетичної медицини. Її капіталовкладення в обличчя і ліпосакція не раз ставали предметом обговорення. А за межами публічності — в ті роки був дерибан бюджетних коштів.
«Найвідоміші скандали пов’язані з закупівлею ліків та вакцини. Богатирьову слідство звинувачувало у крадіжці 6 мільйонів гривень з бюджету міністерства охорони здоров’я. Ексочільниця довгий час була втікачкою», — каже Ірина Маркевич.
Після Революції Гідності Богатирьова переховувалася у Молдові, Росії та у Криму. Коли закрили кримінальну справу — у 2019 році повернулася в Україну і була затримана одразу в аеропорту. На питання, де ховалася маже 5 років, відповіла, що лікувалася.
За Богатирьову вніс заставу прихильник «руського міра» Вадим Новінський. Соратниці Януковича закидали, що за час перебування на посаді міністерки охорони здоров’я її сім’я збагатіла на 1 мільярд 260 мільйонів гривень. Однак українська система судочинства не побачила складу злочину і справа Богатирьової була закрита. Вона зникла з публічної площини. Однак її адвокати продовжують плідно працювати.
Так, у 2021 році вони відстояли право користуватися державною дачею у Кончі — Заспі. Державне управління справами досі судиться з соратницею Януковича за державне майно, яке вона привласнила.
Богатирьова має шанси отримати високу пенсію
Пенсія за законом складає 90% від окладу народного депутата. У 2021 році він становив майже 23 тисяч гривень. Раїса Богатирьова отримувала понад 16 тисяч гривень пенсію. А зажадала понад 20 тисяч. До того ж за 4 роки, що справа лежала у судах, вже накапало понад 900 тисяч гривень. Юристи вважають, що шанси Богатирьової отримати ці гроші високі, бо інші депутати це вже зробили.
Через суд збільшив собі пенсію в 17 разів ще один регіонал Сергій Ківалов. На місяць пенсійний король отримує 246 тисяч гривень. Але абсолютна пенсіонерка-рекордсменка — це колишня голова конституційного суду Наталя Шаптала. Знов таки через суд вона отримала перерахунок і отримала 396 тисяч гривень на місяць довічного утримання.
Пенсійну справу Богатирьовою суд буде розглядатиме за спрощеною системою. Рішення суд має винести і оприлюднити до 3 травня.
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