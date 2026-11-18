Справа "Карфаген" / © Колаж ТСН.ua

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Скандальну справу, про яку вже кілька тижнів говорять в Україні, ми знаємо за кодовою назвою «Карфаген». Значну частину її фігурантів затримали, хтось навіть встиг вийти із СІЗО. Втім, досі правоохоронці не можуть затримати одного з фігурантів— Єгора Буркіна на прізвисько «Мексиканець».

Днями в Мережі навіть зʼявилось інтерв’ю нібито з ним. Проте є версія, що це може бути лише робота російських спецслужб.

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Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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Хто такий «Мексиканець» і як він утік із російського СІЗО до України

Справа, яку упродовж останніх кількох тижнів обговорюють в українському інформпросторі. І один із головних її фігурантів — «Мексиканець», керівник наркокартелю «Хімпром». Це Єгор Васильович Буркін — росіянин, який неочікувано виявився громадянином України. Але вже зовсім з іншим прізвищем — Єгор Левченко. ТСН спробувала розібратися, як саме він став українцем, чи досі ним є і найголовніше — навіщо йому це потрібно!

Єгор Буркін народився у Башкортостані, у місті Стерлітамак. Свою «наркотичну» кар’єру розпочинав на початку 2000-х зі збуту дешевих синтетичних наркотиків. Згодом вийшов за межі міста і масштабував бізнес по всій Росії, а згодом і за кордоном — у Білорусі, Казахстані, Україні та Європі. Тисячі людей у структурі, мільярдні обороти. Буркіна затримали 2014 року. Але російський суд виявився дуже гуманним, і його випустили із СІЗО під підписку про невиїзд. І він швидко виїхав із Росії за іншим паспортом до України.

Як Буркін став Левченком: версії про походження та дружину

25 листопада 2014 року. Саме у цей день Буркін отримав український паспорт на ім’я Левченка Єгора Васильовича. Інформацію про цей документ спокійно можна знайти у відкритому доступі на сайті президента.

На якій підставі був виданий документ? У Державній міграційній службі на запит ТСН відмовилися коментувати — послалися на захист персональних даних.

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Втім у Мережі можна знайти публікації, де йдеться: паспорт Буркіну-Левченку нібито видали «за територіальним походженням». Для цього треба було довести, що людина або ж її близькі родичі народилися чи мешкали в Україні до оголошення незалежності. Це один із найлегших способів отримання громадянства, і він, згідно із законодавством, не потребує підпису президента. Чи були такі родичі у Левченка — інформації ДМС теж не надала.

І тут нагадаємо: в історії України вже траплялися подібні скандали. 2017 року ексзаступницю голови Державної міграційної служби Діну Пімахову спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів за допомогу у наданні українського громадянства іранцю за територіальним принципом. Згодом її засудили до 9 років позбавлення волі.

Але повертаємося до Буркіна-Левченка — сам він ніколи особисто не говорив, як отримав громадянство. Але в недавньому онлайн-аудіоінтерв’ю блогеру Василю Тимошенку чоловік із голосом, схожим на «Мексиканця», розповів, що прізвище Левченко він нібито взяв від своєї першої дружини і так нібито й отримав громадянство. Чи справді на записі саме «Мексиканець» — перевірити можливості немає.

Цитата з інтерв’ю Василю Тимошенку: «Моя перша дружина носила в Україні прізвище Левченко, і саме так я отримав законно український паспорт».

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І ось тут уже є нюанси. Отримати паспорт громадянина України одразу після одруження неможливо. Чоловік-іноземець може претендувати на паспорт щонайменше через 3–4 роки від моменту реєстрації шлюбу і пройти заради цього чимало етапів легалізації та розгляду документів. Також для отримання громадянства у такому разі обов’язково потрібен указ президента України. У період, коли Левченко отримував паспорт, це був Петро Порошенко. Чи підписував він такий указ — ми направили кілька запитів, зокрема Банковій та в «Європейську солідарність», політичну силу, яку очолює п’ятий президент України. Станом на зараз відповіді ми поки не отримали.

Недовге українство, поновлення через ОАСК та санкції РНБО

Громадянином України Левченко пробув лише два роки. 2016 року СБУ оголосила його у розшук. Правоохоронці називали його керівником транснаціонального наркосиндикату «Хімпром». Ба більше, СБУ стверджувала, що роботу злочинної організації координували російські спецслужби. Тож нібито сама поява Левченка в Україні була не випадковою. І сам факт, що його могли так легко відпустити з російського СІЗО, а потім із країни — теж може бути не випадковим. До слова, сам Левченко з України втік нібито за молдавським паспортом.

2017 року Державна міграційна служба скасувала дію українського паспорта. Але на цьому справа не закінчилася. Із повномасштабним вторгненням Буркін знову спробував легалізуватися як українець. У серпні 2022 року представники Буркіна звернулися до Окружного адміністративного суду Києва для поновлення документів. А 9 листопада 2022 року ОАСК задовольнив позов. Це сталося за кілька тижнів до ліквідації самого суду, який влада звинувачувала у скандальних, резонансних та протизаконних рішеннях.

Державна міграційна служба рішення про поновлення українських документів Буркіна-Левченка намагалася оскаржити, однак апеляцію програла. Після цього «Мексиканець» почав вдавати з себе свідомого українця і навіть розгорнув цілу інформкампанію, де нібито боровся з тими, хто поширював наркотики.

Утім, у грудні 2023 року РНБО накладає на Буркіна санкції, де класифікує його саме як громадянина Росії, який може використовувати й українські паспорти, а також литовський та молдавський паспорти на різні імена. Водночас силовики заявляли — діяльність Буркіна в Україні може бути одним із елементів гри російських спецслужб, аби дестабілізувати ситуацію в Україні і зіпсувати репутацію серед міжнародних партнерів.

Що ж до українського паспорта — то на сайті Державної міграційної служби в розділі перевірки недійсних документів паспорт Буркіна зараз відображається саме як недійсний. Утім, офіційного підтвердження від ДМС, як ми згадували раніше, ТСН не отримала. Натомість в інтерв’ю з блогером Тимошенком нібито Буркін-Левченко повідомив, що досі має кілька громадянств: «Я є громадянином і Росії, і України».

Розшук у США та в Україні: в чому підозрюють Буркіна-Левченка

Для українського правосуддя Буркін-Левченко наразі є порушником закону і перебуває в розшуку за численними обвинуваченнями. СБУ, Нацполіція та НАБУ вважають його співорганізатором злочинної організації, яка збувала наркотики, платила мільйонні хабарі високопосадовцям силових органів за «кришування» наркобізнесу, підроблення валюти та мережі з понад 50 шахрайських колцентрів.

Слідчі кажуть, він причетний і до замахів та насильницьких злочинів — викрадень, катувань, підпалів майна та нападів на людей. Окрім України, він офіційно перебуває і в міжнародному розшуку. Ним зацікавилася і Адміністрація з боротьби з наркотиками США. Тож за умови повернення до України або ж до Європи він має опинитися за ґратами незалежно від того, який матиме паспорт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Крим без мосту, Київ у заторах, а «Рамштайн» дає гроші й зброю | ТСН 20:00 17 ЛИСТОПАДА

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